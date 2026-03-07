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Công an Lâm Đồng thông báo truy tìm chủ sở hữu 128 xe vi phạm bị tạm giữ

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của 128 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đang bị tạm giữ. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, không có người đến làm thủ tục giải quyết hoặc không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp, số phương tiện này sẽ bị tịch thu và bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo quy định.