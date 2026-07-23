Thời sự Lâm Đồng Công an Lâm Đồng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ Sáng 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tập trung thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh

Chương trình là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc thu nhận, xây dựng và khai thác Cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đó góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Các đại biểu tham dự chương trình

Năm 2025, đơn vị đã thu nhận 125 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ; qua phân tích, đối sánh dữ liệu đã xác định và công nhận danh tính 1 liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Trong đợt cao điểm từ ngày 23 - 26/7/2026, Công an tỉnh sẽ thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân theo họ ngoại các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 16 điểm thu nhận tập trung; đồng thời, thành lập 3 tổ thu nhận lưu động phục vụ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại trên toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ thân nhân liệt sĩ điền thông tin làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN

Sau lễ khai mạc, gần 80 thân nhân gia đình liệt sĩ đến từ các phường khu vực trung tâm Lâm Đồng đã được hướng dẫn thực hiện các bước thu nhận mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn.

Dữ liệu ADN sau khi thu nhận sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối sánh, xác minh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại, mở thêm hi vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.