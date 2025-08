Thời sự Công an phường Bắc Gia Nghĩa ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm Sáng 1/8, Công an phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an phường và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia Lễ phát động

Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai thực hiện Chương trình “Tôi làm Công an xã” năm 2025.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát động chương trình “Tôi làm Công an xã” và các phong trào thi đua. Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm, đồng chí yêu cầu các đơn vị và Công an phường Bắc Gia Nghĩa phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, “đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh” các loại tội phạm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm diễn ra từ 8h00’ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 15/9/2025.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu động viên lực lượng trong đợt cao điểm, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đánh giá cao việc công an phường đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tạo khí thế mạnh mẽ trong toàn lực lượng công an và tạo sự đồng thuận hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, với mục tiêu chung là kiềm chế và làm giảm tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an toàn phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh: “Trong thời gian tới có nhiều mốc, sự kiện quan trọng của đất nước, đặt ra đối với lực lượng Công an phường là rất nặng nề. Vì vậy các đồng chí cần phải nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường phát biểu

Sau buổi Lễ ra quân, toàn bộ lực lượng đã diễu hành đội hình biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm trong thực hiện đợt cao điểm.