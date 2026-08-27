Vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh nỗ lực số hóa hồ sơ nghiệp vụ Khối lượng hồ sơ nghiệp vụ lớn, trong khi nhân lực và hạ tầng còn hạn chế đang đặt ra yêu cầu đối với Công an Lâm Đồng trong làm sạch, số hóa và kết nối dữ liệu.

Đại tá Đặng Huy Khánh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố các nội dung kiểm tra

Từ kho hồ sơ đến dữ liệu sống

Công an Lâm Đồng đang quản lý hơn 4,7 triệu quyển hồ sơ các loại. Khối hồ sơ tích lũy qua nhiều năm phục vụ công tác quản lý, khai thác thông tin và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, lực lượng làm công tác hồ sơ đã bổ sung, hoàn thiện dữ liệu với khối lượng lớn. Gần 20.000 hồ sơ đã được xóa khóa; hơn 12 triệu tài liệu không còn giá trị được làm sạch, hàng nghìn hồ sơ hết thời hạn được rà soát. Trong thực hiện Đề án 06, gần 62.000 thông tin căn cước công dân được bổ sung vào cơ sở dữ liệu, góp phần làm “đúng, đủ, sạch, sống” Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, hồ sơ giấy tồn đọng từ các giai đoạn trước, đặc biệt từ năm 2012 trở về trước còn nhiều. Lực lượng chuyên trách còn mỏng, cán bộ phải kiêm nhiệm; thông tin, diễn biến từ cơ sở có lúc cập nhật chưa kịp thời; không gian lưu trữ quá tải, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ số hóa chưa đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, số hóa không chỉ là đưa hồ sơ giấy lên phần mềm, mà phải bảo đảm hồ sơ phản ánh đúng thực tế, dữ liệu chính xác, đầy đủ, được cập nhật và có thể khai thác. Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra số 3 thuộc Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an ngày 18/8/2026, những yêu cầu này được đặt ra. Đoàn cũng kiểm tra thực tế tại các phòng nghiệp vụ và công an các đơn vị, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc, kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Tiến

Đại tá Đặng Huy Khánh, Trưởng Phòng 7, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, yêu cầu thống nhất số liệu giữa hồ sơ vật lý, hồ sơ trên phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung; rà soát, loại bỏ hồ sơ ảo, cập nhật thông tin tư pháp phục vụ Đề án 06.

Chủ động gỡ những điểm nghẽn

Từ thực tế hồ sơ giấy tồn đọng còn nhiều, trong khi nhân lực chuyên trách còn hạn chế, Công an tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Công an hỗ trợ kinh phí, bổ sung biên chế hoặc cho phép huy động lực lượng hợp đồng ngắn hạn để đẩy nhanh việc làm sạch và số hóa hồ sơ.

Công an tỉnh cũng đề xuất huy động chiến sĩ mới, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia phân loại, số hóa dữ liệu dưới sự giám sát chặt chẽ về bảo mật, trước khi điều động về nhận nhiệm vụ tại cơ sở. Phương án này nhằm bổ sung nhân lực cho khối lượng hồ sơ giấy còn lớn, nhất là ở khâu phân loại, rà soát và số hóa.

Bên cạnh việc bổ sung nhân lực, Công an Lâm Đồng chú trọng chấn chỉnh cách làm. Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp chặt chẽ, minh bạch, cung cấp hồ sơ nhanh chóng khi Đoàn kiểm tra chọn mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị không giấu giếm khuyết điểm, cầu thị tiếp thu hướng dẫn của Đoàn kiểm tra để kịp thời khắc phục. Theo Đại tá Nguyễn Tường Vũ, tìm ra những lỗ hổng trong công tác hồ sơ là cách nâng chất lượng nghiệp vụ, để hồ sơ thực sự có giá trị phục vụ công tác đấu tranh về sau.

Đại diện Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc. Ảnh Lê Tiến

Từ kho hồ sơ đến hệ thống dữ liệu có thể cập nhật, kết nối và khai thác hiệu quả là một quá trình. Xác định rõ những việc còn vướng, chủ động tìm giải pháp là cơ sở để Lâm Đồng tập trung nguồn lực, từng bước đẩy nhanh số hóa. Giá trị của hồ sơ không chỉ nằm ở số lượng giấy tờ được lưu giữ, mà ở khả năng thông tin được quản lý chính xác, cập nhật kịp thời và phục vụ đúng lúc. Khi những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ, những hồ sơ nằm yên trong kho sẽ trở thành dữ liệu “sống”, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ.