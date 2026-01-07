Công an TP Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí gây náo loạn đường phố Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ hai nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách và mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ 22 đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc được phát hiện sau khi dư luận phản ánh về tình trạng nhóm "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, mang theo vũ khí thô sơ lạng lách trên tuyến đường Trường Chinh.

Triệt phá nhóm thanh niên lạng lách trên đường Trường Chinh

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng ngày 27/6/2026, một nhóm gồm 16 đối tượng đã điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Trường Chinh. Các đối tượng này liên tục lạng lách, đánh võng và nẹt pô, gây bức xúc cho người dân tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các xã, phường nơi các đối tượng cư trú để tiến hành xử lý. Đối với nhóm này, cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và gia đình thắt chặt quản lý, giáo dục để ngăn ngừa hành vi tái phạm.

Khởi tố bị can nhóm đối tượng mang theo hung khí

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện thêm một nhóm khác gồm 6 đối tượng điều khiển 3 xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm. Nhóm này di chuyển qua hàng loạt tuyến đường từ xã Hòa Xá, qua khu vực Hà Đông, Trần Phú, Nguyễn Trãi đến Trường Chinh. Hành vi mang theo vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông của nhóm này đã gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người đi đường.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, bao gồm:

Nguyễn Công Duy (SN 2006, trú tại TP Hà Nội)

(SN 2006, trú tại TP Hà Nội) Nguyễn Sỹ Anh Tuấn (SN 2007, trú tại TP Hà Nội)

(SN 2007, trú tại TP Hà Nội) Mai Anh Quân (SN 2010, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội)

(SN 2010, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội) Đỗ Tiến Long (SN 2008, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội)

Riêng 2 đối tượng còn lại trong nhóm do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an đã bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi gây rối

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống thiếu lành mạnh, coi thường pháp luật. Công an TP Hà Nội nhận định, hành vi tụ tập xe máy chạy tốc độ cao, mang theo hung khí không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vụ án hình sự nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang tại các tuyến đường trọng điểm. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tụ tập gây rối, mang theo hung khí để đảm bảo bình yên cho đường phố Thủ đô.