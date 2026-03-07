Công an TP.HCM khởi tố 39 đối tượng trong vụ án ma túy liên quan ca sĩ Tăng Nhật Tuệ Lực lượng chức năng TP.HCM vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ 48 đối tượng, trong đó có ca sĩ Lê Duy Linh bị xác định tàng trữ và tổ chức sử dụng.

Ngày 03/7/2026, Công an TP.HCM thông tin về kết quả triệt phá một vụ án ma túy phức tạp trên địa bàn. Qua công tác quản lý và đấu tranh, lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phát hiện từ điểm nghi vấn tại khách sạn

Vụ án bắt đầu từ những nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn TP.HCM. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Trần Nhật Quang (sinh năm 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Bảo Ân (sinh năm 1995) là nguồn cung cấp ma túy chính cho Quang để phân phối lại cho các đối tượng sử dụng.

Từ đầu mối này, Công an TP.HCM đã mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng. Các đối tượng thường lợi dụng những nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân và chuẩn bị sẵn dụng cụ tự chế để tổ chức sử dụng ma túy theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Thu giữ lượng lớn tang vật và sự liên quan của người nổi tiếng

Cuối tháng 6/2026, Công an TP.HCM tiến hành khám phá vụ án, bắt giữ đồng loạt các đối tượng. Tại hiện trường và nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng các dụng cụ sử dụng. Tang vật còn bao gồm 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối với Lê Duy Linh, cơ quan điều tra còn xác định đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ) cùng tang vật ma túy và các dụng cụ tự chế thu giữ tại nơi ở.

Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng trong vụ án dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với 9 đối tượng còn lại, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan.