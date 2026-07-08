Pháp luật - Đời sống Công an xã Hàm Thuận Bắc bắt kẻ cướp tài sản của người bán vé số sau 6 giờ Sáng 8/7, Công an Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) cho biết, chỉ sau 6 giờ gây án, một đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số trên địa bàn đã bị lực lượng chức năng truy vết, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Duy T. tại cơ quan công an

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Duy Th. (SN 1993), trú thôn 1, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 7/7, ông Ung Văn Tám, thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) điều khiển xe đạp lưu thông trên tuyến ĐT714 để bán vé số.

Khi đến khu vực trước Nhà máy Gạo Chín Phong, thuộc thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc thì một người đàn ông điều khiển xe mô tô áp sát, gọi ông Tám lại hỏi mua vé số. Trong lúc ông Tám đang dừng xe để bán vé, đối tượng này bất ngờ giật giỏ xách (bên trong có gần 13 triệu đồng, 1 điện thoại di động) rồi nhanh chóng tăng ga quay đầu xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tang vật thu được do đối tượng cướp giật của người bán vé số

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã khẩn trương làm việc với bị hại và đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương truy vết đối tượng. Sau khoảng 6 giờ truy xét, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Duy Th. và thu hồi tang vật gồm 1 điện thoại di động, gần 13 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hàm Thuận Bắc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.