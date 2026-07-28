An sinh - Cuộc sống Công đoàn Lâm Đồng chăm lo toàn diện cho người lao động Chăm lo đoàn viên, bảo vệ quyền lợi người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp, các cấp công đoàn Lâm Đồng đang khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của người lao động trong giai đoạn mới.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quảng Thái, phường Cam Ly - Đà Lạt chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên, người lao động

Đồng hành từ những điều thiết thực

Đều đặn mỗi ngày, chị Lưu Thị Quyên, 23 tuổi, công nhân làm việc tại tổ sản xuất trà thảo mộc của Công ty TNHH Quảng Thái, phường Cam Ly - Đà Lạt, bắt đầu ca làm việc kéo dài khoảng 8 giờ cùng hàng chục công nhân trong xưởng sản xuất.

Gắn bó với doanh nghiệp nhiều năm, mức thu nhập bình quân khoảng 13 - 14 triệu đồng mỗi tháng giúp chị ổn định cuộc sống. Nhưng điều khiến chị yên tâm hơn cả là môi trường làm việc và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động.

"Ngoài tiền lương ổn định, công ty luôn quan tâm đến đời sống công nhân. Chúng tôi được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, được khám sức khỏe định kỳ, nhận quà vào các dịp lễ, tết và được công đoàn quan tâm khi gặp khó khăn", chị Quyên chia sẻ.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quảng Thái, phường Cam Ly - Đà Lạt thường xuyên trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đoàn viên

Đằng sau sự yên tâm ấy là sự đồng hành của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quảng Thái. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp tặng 340 suất quà tết, trị giá 170 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ, thăm hỏi 375 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau với tổng kinh phí hơn 111 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, công đoàn còn thương lượng thành công nhiều chế độ có lợi hơn quy định như: nâng chất lượng bữa ăn ca, tăng tiền thưởng, cấp bảo hộ lao động mới hàng tháng cho công nhân trực tiếp sản xuất, tăng đồng phục từ 2 - 3 bộ/người, đầu tư thêm hệ thống nước uống, lò vi sóng, tủ lạnh phục vụ người lao động.

Ông Lê Văn Thi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái cho biết, doanh nghiệp luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất. Vì vậy, Ban lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn để xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và không ngừng nâng cao các chế độ phúc lợi.

Cùng với chăm lo đời sống, công đoàn còn chú trọng đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng không gian văn hóa số Hồ Chí Minh, tổ chức các phong trào bảo vệ môi trường, tuyên truyền chính sách... tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó.

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh hiện quản lý 988 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn; 28 công đoàn xã, phường, đặc khu với tổng số 93.871 đoàn viên.

Trong bối cảnh một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng, giảm giờ làm, các cấp công đoàn đã chủ động giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm, tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật và thương lượng nâng cao phúc lợi cho người lao động.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2026 và tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được triển khai rộng khắp. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, gần 108.000 lượt đoàn viên được hỗ trợ, tặng quà tết với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng. Trong Tháng Công nhân, 67 công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho hơn 9.200 đoàn viên; hơn 6.100 lao động nữ được khám sức khỏe; các cấp công đoàn chi trên 7 tỷ đồng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, giải ngân hơn 700 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm và hỗ trợ 1.397 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Công đoàn Lâm Đồng triển khai các hoạt động chăm lo, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Song song với chăm lo, công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập 50 công đoàn cơ sở, kết nạp 5.371 đoàn viên mới; giới thiệu 275 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền pháp luật, thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ông Nguyễn Phú Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

“ Công đoàn các cấp tích cực chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng

Các cấp công đoàn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.