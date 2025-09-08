Đất nước con người Công tâm với ly cà phê hơn 100.000 đồng Nghe chuyện một ly cà phê hơn 100.000 đồng, tôi cũng nhíu mày. Tôi tự đặt câu hỏi tại sao quán bán giá đó và tự đi tìm câu trả lời.

Một góc Mê Linh Coffee Garden

Mê Linh Coffee Garden, nơi xảy ra vụ việc khách hàng phản ánh ly cà phê hơn 100.000 đồng, nằm giữa không gian 15 ha núi rừng Tà Nung. Từ năm 2012, quán đã xây dựng và vận hành một mô hình cà phê gắn liền với trải nghiệm du lịch. Không gian gồm hồ nước, đồi cà phê, vườn hoa rực rỡ, tiểu cảnh nghệ thuật, khu dốc đá độc đáo…

Quán có nhiều góc decor sáng tạo và thay đổi theo mùa. Khách hàng đến quán có thể thưởng thức nhiều loại cà phê, dạo bước giữa vườn cà phê, vườn bơ, ghé thăm khu nuôi chồn kết hợp làm cà phê chồn bán tự nhiên, trải nghiệm dệt thổ cẩm, thưởng thức âm nhạc…

Theo người quản lý cho biết, để check-in, tham quan và trải nghiệm toàn bộ các điểm trong khuôn viên quán hiện nay, du khách cần dành ít nhất 2 giờ đồng hồ. Tại quán, mọi thức uống và đơn giá đều được niêm yết rõ ràng. Khách hàng có quyền lựa chọn đồ uống và trải nghiệm không gian quán.

Một du khách sau khi trải nghiệm đã đăng lên mạng xã hội hóa đơn thanh toán 870.000 đồng cho 8 ly đồ uống, trong đó, ly cà phê đắt nhất giá 110.000 đồng và cho rằng giá này “quá chát”, thậm chí đắt hơn cả cà phê sân bay tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh.

Khách hàng có quyền nói lên sự bất ngờ của mình về giá đồ uống tại đây. Nhưng cách nêu vấn đề của vị khách hàng này đã khiến nhiều người hiểu lầm, liên tưởng đến những vụ việc quán ăn phục vụ khách du lịch thu giá “trên trời”, “chặt chém”, móc túi khách hàng. Trong khi đó, tại quán, thức uống và đơn giá được niêm yết rõ ràng, đưa tận tay để khách hàng lựa chọn và giá đồ uống đã bao gồm dịch vụ tham quan, check-in. Việc phản ánh ban đầu đã đánh đồng giữa giá cao với gian lận, gây hiểu lầm người bán đang “chặt chém” du khách.

Thực tế, cách vận hành của quán, khách hàng có đầy đủ quyền lựa chọn không gian, vị trí quán và giá phù hợp.

Tại Lâm Đồng, có hàng trăm quán cà phê bình dân ở khu trung tâm tỉnh đang bán với giá 25.000 - 40.000 đồng 1 ly cà phê, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê của khách hàng. Giá bán cà phê ở mỗi quán phụ thuộc vào vị trí, không gian mà quán tạo ra cho người thưởng thức. Ly cà phê hơn 100.000 đồng, ở một góc nhìn, có thể đắt, nhưng cũng có thể là rẻ nếu tính giá trị mang lại cho người thưởng thức, đó là cả không gian và trải nghiệm được phục vụ.

Không có gian dối, không có lừa gạt. Chỉ là một mức giá cho một trải nghiệm có lựa chọn.

Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội. Giữa những ồn ào đúng sai, đôi khi điều cần làm là dừng lại để hiểu nhau thêm một chút. Và người kinh doanh làm đúng cũng cần được bảo vệ.