Kinh tế Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Ngày 30/7, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026 với tình huống giả định xảy ra cháy tại Kho đóng bao alumin mở rộng (A19), Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng cùng đại diện các phòng, phân xưởng theo dõi buổi diễn tập

Tình huống giả định đặt ra là trong quá trình sửa chữa tại khu vực mái kho, tia lửa điện phát sinh rơi xuống khu vực chứa vỏ bao Jumbo, gây cháy và nhanh chóng lan rộng do vật liệu dễ bắt lửa.

Sau khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ lập tức báo động, sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý ban đầu, đồng thời triển khai công tác sơ tán người và tài sản.

Lực lượng PCCC&CNCH Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV triển khai phương án xử lý tình huống giả định cháy tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Trước diễn biến đám cháy tiếp tục lan rộng, các tổ PCCC&CNCH của các phân xưởng lân cận nhanh chóng cơ động đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản. Ban Chỉ huy PCCC&CNCH công ty trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu; đồng thời thông tin đến lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp để sẵn sàng phối hợp khi cần thiết.

Trong giai đoạn tổng tấn công, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở triển khai đồng bộ các đội hình chữa cháy bằng nước, khống chế đám cháy, làm mát khu vực xung quanh, ngăn cháy lan và tạo điều kiện cho lực lượng cứu nạn tiếp cận những người mắc kẹt.

Các mũi chữa cháy phối hợp phun nước, ngăn cháy lan và tạo điều kiện cho lực lượng cứu nạn tiếp cận khu vực có người mắc kẹt trong tình huống diễn tập

Sau khoảng 20 phút triển khai, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ người mắc kẹt được đưa đến nơi an toàn, nhiều tài sản trong kho được bảo vệ.

Sau khi xử lý xong tình huống, Ban Chỉ huy PCCC&CNCH tiếp tục chỉ đạo bảo vệ hiện trường, kiểm tra nguy cơ cháy trở lại và thực hiện các bước theo quy định.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ phối hợp đưa các nạn nhân mắc kẹt đến khu vực an toàn



Theo Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời nâng cao kỹ năng phối hợp, chỉ huy, xử lý tình huống giữa các lực lượng trong doanh nghiệp, góp phần hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố cháy nổ, bảo đảm an toàn cho người lao động và hoạt động sản xuất.