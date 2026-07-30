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    Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo gia hạn thời gian nộp HSMCG gói: Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trợ thở năm 2026

    QC 30/07/2026 9:45

    Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo gia hạn thời gian nộp HSMCG gói: Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trợ thở năm 2026

    Cụ thể như sau:

    - Thời gian gia hạn 05 ngày làm việc kể từ 10 giờ 00 phút, ngày 30/7/2026 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/8/2026.

    Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có nhu cầu tham gia gói cung cấp nêu trên liên hệ trực tiếp tới Phòng Kế hoạch -LDA, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng.

    Cụ thể như báo cáo kèm theo

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      Thông tin
      Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo gia hạn thời gian nộp HSMCG gói: Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trợ thở năm 2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

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