Thông tin Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo gia hạn thời gian nộp HSMCG gói: Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trợ thở năm 2026 Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo gia hạn thời gian nộp HSMCG gói: Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trợ thở năm 2026

Cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn 05 ngày làm việc kể từ 10 giờ 00 phút, ngày 30/7/2026 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/8/2026.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có nhu cầu tham gia gói cung cấp nêu trên liên hệ trực tiếp tới Phòng Kế hoạch -LDA, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng.

Cụ thể như báo cáo kèm theo