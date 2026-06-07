Thông tin Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo về việc phát hành HSMCG gói: Thực hiện phục hồi thanh tấm, ống lọc lá; xương, khung lọc đĩa thuộc phân xưởng Kết tinh Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo về việc phát hành HSMCG gói: Thực hiện phục hồi thanh tấm, ống lọc lá; xương, khung lọc đĩa thuộc phân xưởng Kết tinh

Cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành HSMCG: Kể từ 15 giờ 00 phút, ngày 06/7/2026.

- Thời gian hết hạn nộp HSĐXCC: Lúc 15 giờ 00 phút (giờ Hà Nội) ngày 13/7/2026.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có nhu cầu tham gia gói cung cấp nêu trên liên hệ trực tiếp tới Phòng Kế hoạch - LDA, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. (như thông báo đính kèm)