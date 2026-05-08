Corbu giúp Ferencvárosi hạ Górnik Zabrze tại Groupama Aréna Ferencvárosi thắng Górnik Zabrze 1-0 tại Groupama Aréna, Budapest nhờ bàn duy nhất của Corbu ở phút 65, qua đó đội chủ nhà giành trọn niềm vui còn Górnik Zabrze phải nhận thất bại.

Ferencvárosi 1 - 0 Górnik Zabrze Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ferencvárosi tiếp đón Górnik Zabrze.

10' Josema nhận thẻ vàng ở phút 10 Phút 10, Josema nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ sớm khiến anh cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

12' Ferencvárosi kiểm soát thế trận Qua phút 12, Ferencvárosi đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 60 - 40 và dứt điểm 1 - 0. Górnik Zabrze chịu sức ép nhưng trận đấu vẫn diễn ra thận trọng khi tỷ số chưa được mở.

24' Ferencvárosi áp đảo thế trận Phút 24, Ferencvárosi đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 58-42 và 5-0 về số pha dứt điểm. Górnik Zabrze chủ yếu lùi sâu chống đỡ, chưa tạo ra cú sút nào về phía khung thành đối phương.

36' Ferencvárosi áp đảo nhưng chưa có bàn Phút 36, Ferencvárosi đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59-41 và vượt trội về dứt điểm 7-2 . Górnik Zabrze chịu sức ép nhưng vẫn có dứt điểm trúng đích 0-1 , khiến tỷ số vẫn là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Ferencvárosi kiểm soát, Górnik rình rập Phút 50', Ferencvárosi đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 57 - 43 và dẫn dứt điểm 7 - 4. Górnik Zabrze chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công khi vẫn có 1 pha dứt điểm trúng đích, so với 0 của đối thủ.

62' Ferencvárosi thay người ở phút 62 Phút 62, Maksym Khlan vào sân thay Yvan Ikia Dimi . Ferencvárosi đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

62' Sondre Liseth vào sân thay Erik Prekop Phút 62', Sondre Liseth vào sân thay Erik Prekop. Ferencvárosi vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số đang là 0-0.

63' Ferencvárosi chủ động, Górnik chờ cơ hội Phút 63', Ferencvárosi đang chủ động hơn với thời lượng cầm bóng 55 - 45 và ưu thế dứt điểm 11 - 5 . Górnik Zabrze chịu sức ép nhưng vẫn có những cơ hội gây khó từ các pha phạt góc, khi đang nhỉnh hơn ở chỉ số này 2 - 4 .

65' Marius Corbu đưa Ferencvárosi vượt lên Phút 65, Marius Corbu ghi bàn sau đường kiến tạo của Cadu, giúp Ferencvárosi mở tỷ số 1-0 trước Górnik Zabrze. Đội chủ nhà đang kiểm soát thế trận tốt hơn với thời lượng cầm bóng 56 - 44.

70' Ferencvárosi điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70, Callum O'Dowda vào sân thay Bamidele Yusuf, khi Ferencvárosi đang dẫn 1-0 trước Górnik Zabrze. Đội chủ nhà đang nhỉnh hơn về thế trận, nên sự thay đổi này có thể giúp họ duy trì lợi thế.

70' Daniel Arzani vào sân thay Jonathan Levi Phút 70', Daniel Arzani vào sân thay Jonathan Levi. Ferencvárosi vẫn nắm lợi thế với tỷ số 1-0.

76' Ferencvárosi duy trì thế ép sân Phút 76' , Ferencvárosi vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 và số pha dứt điểm 12 - 7 . Górnik Zabrze chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà tiếp tục bảo vệ lợi thế 1-0.

80' Peter Federico vào sân ở phút 80 Phút 80, Peter Federico vào sân thay Taofeek Ismaheel. Ferencvárosi đang dẫn 1-0, và sự thay đổi này có thể giúp đội duy trì thế chủ động trong những phút cuối.

83' Ádám Nagy vào sân thay Gabi Kanichowsky Phút 83', Ádám Nagy vào sân thay Gabi Kanichowsky khi Ferencvárosi đang dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này có thể giúp Ferencvárosi duy trì lợi thế trong những phút cuối.

85' Bastien Donio vào sân ở phút 85 Phút 85', Bastien Donio vào sân thay Maximilian Dietz. Ferencvárosi thực hiện sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế trước Górnik Zabrze.

88' Ferencvárosi giữ thế chủ động cuối trận Phút 88, Ferencvárosi vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 55 - 45 và vượt trội về dứt điểm 15 - 8. Górnik Zabrze chịu sức ép rõ rệt khi chỉ có 0 - 4 pha dứt điểm trúng đích, trong bối cảnh đội chủ nhà đang dẫn 1-0.

90+1' Aleksandar Cirkovic vào sân ở phút bù giờ Phút 90+1', Aleksandar Cirkovic vào sân thay Cadu. Một sự điều chỉnh ở những phút cuối, trong bối cảnh Ferencvárosi đang dẫn Górnik Zabrze 1-0.

90+1' Ferencvárosi thay người ở phút bù giờ Phút 90+1', Kenan Kodro vào sân thay Lenny Joseph, khi Ferencvárosi đang dẫn Górnik Zabrze 1-0. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối để bảo toàn lợi thế mong manh.

KT Kết thúc: Ferencvárosi 1-0 Górnik Zabrze Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:07 06/08/2026

Đội hình chính thức Ferencvárosi Sơ đồ 4-3-3 Górnik Zabrze Sơ đồ 4-3-3 90 Dénes Dibusz 20 Cadu 4 Mariano Gómez 28 Toon Raemaekers 14 Attila Osváth 17 Marius Corbu 36 Gabi Kanichowsky 10 Jonathan Levi 16 Kristoffer Zachariassen 75 Lenny Joseph 11 Bamidele Yusuf 1 Philipp Schulze 61 Michal Sacek 26 Rafał Janicki 20 Josema 64 Erik Janza 18 Lukas Sadilek 66 Maximilian Dietz 82 Kacper Urbański 7 Yvan Ikia Dimi 11 Erik Prekop 88 Taofeek Ismaheel Dự bị Ferencvárosi 1 Ádám Varga 5 Nathan Zohoré 6 Ádám Nagy 15 Daniel Arzani 18 Á. Bagi 24 Kenan Kodro 30 Zsombor Gruber 32 Aleksandar Cirkovic 47 Callum O'Dowda Górnik Zabrze 2 Patryk Warczak 4 Pawel Bochniewicz 19 Peter Federico 21 Ondrej Zmrzly 23 Sondre Liseth 28 Bastien Donio 29 Wiktor Kania 33 Maksym Khlan 36 Michal Rakoczy Cập nhật đội hình lúc 00:39 06/08/2026

Ferencvárosi Thống kê Górnik Zabrze 55% Kiểm soát bóng 45% 15 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Marius Corbu Ferencvárosi 1 bàn Cadu Ferencvárosi 1 kiến tạo · điểm 6.97 Toon Raemaekers Ferencvárosi Điểm 7.48 Gabi Kanichowsky Ferencvárosi Điểm 7.43 Mariano Gómez Ferencvárosi Điểm 7.4 Attila Osváth Ferencvárosi Điểm 7.31

Ferencvárosi sẽ tiếp đón Górnik Zabrze tại Groupama Aréna lúc 01:15 ngày 06/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Khi những dữ liệu về phong độ, vị trí, lịch sử đối đầu và lực lượng chưa được xác định, trọng tâm nhận định nằm ở cách hai đội tiếp cận trận đấu và khả năng kiểm soát những thời điểm then chốt.

Ferencvárosi có lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại Groupama Aréna mang đến cho Ferencvárosi điều kiện thuận lợi về không gian và sự ủng hộ trên khán đài. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ nhà duy trì được cự ly đội hình hợp lý, triển khai bóng có tổ chức và hạn chế để Górnik Zabrze tạo ra những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Trong một trận đấu thuộc UEFA Europa League, khả năng nhập cuộc thường có ý nghĩa lớn. Ferencvárosi cần tránh đẩy tốc độ lên quá cao nếu chưa kiểm soát được khu vực giữa sân. Những đường chuyền thiếu an toàn ở giai đoạn đầu có thể khiến đội chủ nhà phải đối mặt với các pha phản công, đặc biệt khi đội hình dâng cao.

Górnik Zabrze và bài toán duy trì cấu trúc phòng ngự

Górnik Zabrze nhiều khả năng sẽ phải cân bằng giữa việc bảo vệ khu vực trước vòng cấm và tìm kiếm cơ hội đưa bóng lên phía trên. Nếu lùi quá sâu, đội khách có thể trao cho Ferencvárosi thêm thời gian tổ chức tấn công. Ngược lại, việc gây áp lực thiếu đồng bộ sẽ tạo ra khoảng trống để đội chủ nhà khai thác ở hai biên hoặc giữa các tuyến.

Điểm quan trọng với Górnik Zabrze là giữ khoảng cách ổn định giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Khi cấu trúc này được duy trì, đội khách có thể giảm không gian xử lý của đối phương và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Các pha lên bóng cần được thực hiện với đủ quân số, nhưng không làm mất cân bằng đội hình.

Những điểm nóng chiến thuật

Khu vực giữa sân có thể trở thành nơi định hình thế trận. Đội nào kiểm soát được nhịp độ, giành lại bóng sau khi mất bóng và đưa bóng nhanh ra khu vực rộng sẽ có cơ hội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Ferencvárosi cần tận dụng khả năng tổ chức trên sân nhà, trong khi Górnik Zabrze phải duy trì sự tỉnh táo trước những đợt gây sức ép liên tiếp.

Bên cạnh đó, các tình huống cố định có thể đóng vai trò đáng kể nếu thế trận diễn ra chặt chẽ. Những quả phạt góc, đá phạt ở khu vực gần vòng cấm và các pha bóng hai sẽ kiểm tra khả năng tranh chấp cũng như sự tập trung của cả hai hàng phòng ngự. Đây là những thời điểm không đòi hỏi quá nhiều thời gian kiểm soát bóng nhưng có thể tạo ra bước ngoặt.

Khả năng điều chỉnh trong hiệp hai cũng là yếu tố đáng chú ý. Nếu một đội không tạo được khoảng trống bằng các pha phối hợp ngắn, việc thay đổi hướng tấn công hoặc đưa bóng ra sau hàng tiền vệ đối phương có thể mở ra phương án khác. Tuy nhiên, mọi điều chỉnh đều cần đi kèm sự cân bằng để tránh bị khai thác khi mất quyền kiểm soát bóng.

Nhận định trước trận

Ferencvárosi có điểm tựa Groupama Aréna, nhưng lợi thế sân nhà không đồng nghĩa với một thế trận dễ dàng. Górnik Zabrze có thể gây khó khăn nếu giữ được cự ly đội hình, phòng ngự kiên nhẫn và tận dụng tốt các thời điểm đội chủ nhà dâng cao.

Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi chất lượng xử lý ở hai khu vực: trung tuyến và hành lang trước vòng cấm. Đội kiểm soát tốt hơn nhịp độ trận đấu, đồng thời giảm sai sót khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự, sẽ nắm lợi thế rõ rệt. Do chưa có thông tin cụ thể về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng sâu hơn về cán cân giữa hai bên.

Ferencvárosi 5 trận gần nhất H T T T B Górnik Zabrze 5 trận gần nhất H B

Tình hình lực lượng Ferencvárosi ✚ Ádám Madarász (No Eligibility) ✚ Isaac Pappoe (No Eligibility) ✚ Naby Keïta (Unknown Injury) ✚ Gergő Szécsi (No Eligibility) ✚ Habib Maïga (No Eligibility) ✚ Philippe Rommens (Red Card Suspension) ✚ Bence Ötvös (No Eligibility) ✚ Barnabás Nagy (No Eligibility) Górnik Zabrze ✚ Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems) ✚ Jaroslaw Kubicki (Broken Arm)