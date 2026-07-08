Cruz Azul hạ Philadelphia Union, tạo lợi thế ở vòng bảng Leagues Cup Bàn thắng của Paradela ở phút 3 giúp Cruz Azul đánh bại Philadelphia Union 1-0 tại Subaru Park, Chester, trong trận đấu thuộc vòng bảng Leagues Cup. Kết quả này mang lại lợi thế cho Cruz Azul, còn Philadelphia Union chịu bất lợi trong cục diện bảng đấu.

Cruz Azul 1 - 0 Philadelphia Union Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cruz Azul tiếp đón Philadelphia Union.

3' J. Paradela sớm đưa Cruz Azul vượt lên Phút 3', J. Paradela lập công, giúp Cruz Azul mở tỷ số 1-0 trước Philadelphia Union. Đội khách có khởi đầu đầy hứng khởi tại Subaru Park.

10' J. Paradela nhận thẻ vàng Phút 10', J. Paradela (Cruz Azul) nhận thẻ vàng, chỉ ít phút sau khi Cruz Azul vượt lên dẫn trước.

13' VAR tước bàn thắng của O. Campos Phút 13', VAR xác định O. Campos đã rơi vào thế việt vị, nên bàn thắng của Cruz Azul không được công nhận. Cruz Azul vẫn dẫn Philadelphia Union 1-0.

13' Cruz Azul kiểm soát thế trận Sau 13 phút, Cruz Azul đang dẫn 2-0 và chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 73% - 27%. Philadelphia Union phải lùi sâu chống đỡ, trong khi thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà, dù số pha dứt điểm mới là 1 - 0.

23' J. Bueno nhận thẻ vàng Phút 23', J. Bueno của Philadelphia Union nhận thẻ vàng sau một tình huống tranh chấp. Đội chủ nhà đang phải thi đấu trong thế bị dẫn 0-1.

25' Cruz Azul kiểm soát thế trận Phút 25', Cruz Azul đang dẫn 1-0 và kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 63%-37%, buộc Philadelphia Union phải lùi sâu chịu sức ép. Tuy nhiên, thế trận chưa quá dồn dập khi hai đội mới dứt điểm 1-1.

37' Cruz Azul nhỉnh hơn về kiểm soát Phút 37', Cruz Azul đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 55% - 45%. Tuy nhiên, Philadelphia Union vẫn tạo được nhiều pha dứt điểm hơn, 2 - 1, cho thấy đội khách đang chờ cơ hội phản công và gây sức ép từ các tình huống cố định.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Cruz Azul kiểm soát thế trận Phút 50 , Cruz Azul vẫn nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% và đang bảo vệ lợi thế 1-0. Tuy nhiên, thế trận chưa nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm; Cruz Azul hiệu quả hơn với số lần trúng đích 1 - 0 .

53' E. Lira nhận thẻ vàng ở phút 53 Phút 53, E. Lira của Cruz Azul nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời nhắc nhở để Cruz Azul chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

62' Cruz Azul kiểm soát, Philadelphia Union phản đòn Phút 62', Cruz Azul vẫn kiểm soát bóng với tỷ lệ 59% - 41% và giữ lợi thế 1-0, nhưng Philadelphia Union mới là đội tạo nhiều dứt điểm hơn, 4 - 7. Đội khách cũng nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 3, cho thấy thế trận chưa hẳn nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà.

65' Cruz Azul thay người ở phút 65 Phút 65', N. Ibanez vào sân thay G. Fernandez, khi Cruz Azul vẫn đang dẫn trước Philadelphia Union. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thời điểm đội khách đang nỗ lực tìm bàn gỡ.

65' L. Romero vào sân thay O. Campos Phút 65', Cruz Azul đưa L. Romero vào sân thay O. Campos. Đội bóng đang dẫn 1-0 có sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, khi Philadelphia Union vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

66' Philadelphia Union thay người ở phút 66 Phút 66', Philadelphia Union đưa I. Vassilev vào sân thay Q. Sullivan. Sự điều chỉnh đến khi Philadelphia Union đang bị dẫn 1-0, dù đã tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

66' Philadelphia Union thay đổi nhân sự phút 66 Phút 66', Philadelphia Union đưa B. Damiani vào sân thay E. Alladoh. Sự điều chỉnh diễn ra khi Philadelphia Union đang bị Cruz Azul dẫn 1-0.

74' Cruz Azul giữ bóng, Philadelphia Union sắc bén Bước sang phút 74', Cruz Azul vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58% - 42% và đang dẫn 1-0. Tuy nhiên, Philadelphia Union mới là đội tạo ra nhiều tình huống dứt điểm hơn, 8 - 11, đồng thời có 3 pha trúng đích so với 1 của đối thủ, khiến thế trận vẫn tiềm ẩn sức ép lên đội chủ nhà.

78' N. Pierre vào sân thay J. Sery Larsen Phút 78, N. Pierre vào sân thay J. Sery Larsen bên phía Philadelphia Union. Đội chủ nhà cần tạo thêm sức bật khi đang bị Cruz Azul dẫn 1-0.

78' A. Anello vào sân ở phút 78 Phút 78, A. Anello vào sân thay J. Bueno bên phía Philadelphia Union. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-0 và cần thêm sức bật để tìm bàn gỡ.

78' Philadelphia Union điều chỉnh nhân sự phút 78 Phút 78, J. Lukic vào sân thay N. Harriel bên phía Philadelphia Union. Đang bị Cruz Azul dẫn 1-0, Philadelphia Union cần thêm sức bật để tìm bàn gỡ trong những phút còn lại.

86' Cruz Azul chịu sức ép cuối trận Phút 86', Cruz Azul vẫn nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54% - 46% và đang bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Tuy nhiên, Philadelphia Union gây sức ép đáng kể khi vượt trội về dứt điểm 10 - 13 và phạt góc 1 - 5, buộc đội chủ nhà phải tập trung phòng ngự.

88' Cruz Azul thay người ở phút 88 Phút 88, Cruz Azul đưa J. Diaz vào sân thay W. Ditta. Sự điều chỉnh diễn ra ở thời điểm cuối trận, khi Cruz Azul đang dẫn Philadelphia Union 1-0.

KT Kết thúc: Cruz Azul 1-0 Philadelphia Union Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:08 07/08/2026

Đội hình chính thức Cruz Azul Sơ đồ 5-3-2 · HLV Joel Huiqui Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter 23 Kevin Mier 16 Jeremy Márquez 33 Gonzalo Piovi 4 Willer Ditta 5 Jesús Orozco 3 Omar Campos 20 José Paradela 6 Erik Lira 8 Agustín Palavecino 19 Carlos Rodríguez 21 Gabriel Fernández 76 Andrew Rick 39 Frankie Westfield 5 Japhet Sery Larsen 26 Nathan Harriel 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Danley Jean Jacques 8 Jesus Bueno 33 Quinn Sullivan 23 Ezekiel Alladoh 10 Milan Iloski Dự bị Cruz Azul 1 Andrés Gudiño 61 Bruno Salgado 66 Javier Suárez 32 Cristian Jiménez 49 Josué Díaz 12 Alan Montes 17 Amaury Garcia 10 Andres Montaño 7 Nicolás Ibáñez Philadelphia Union 18 Andre Blake 31 George Marks 44 Neil Pierre 2 Geiner Martínez 4 Jovan Lukić 19 Indiana Vassilev 28 Agustin Anello 16 Ben Bender 11 Alejandro Bedoya Cập nhật đội hình lúc 06:30 07/08/2026

Cruz Azul Thống kê Philadelphia Union 52% Kiểm soát bóng 48% 10 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 4 1 Phạt góc 7 8 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật José Paradela Cruz Azul 1 bàn Omar Campos Cruz Azul 1 kiến tạo · điểm 7.5 Jeremy Márquez Cruz Azul Điểm 7.9 Willer Ditta Cruz Azul Điểm 7.9 Jesús Orozco Cruz Azul Điểm 7.3 Frankie Westfield Philadelphia Union Điểm 7.2

Cruz Azul sẽ đối đầu Philadelphia Union tại Leagues Cup vào lúc 07:00 ngày 07/08/2026 trên sân Subaru Park. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa, vì vậy cuộc đấu này mở ra một thế trận khó đoán khi chưa bên nào tạo được ưu thế trong dữ liệu đối đầu được ghi nhận.

Thế đối đầu cân bằng

Cruz Azul và Philadelphia Union mới có một lần đối đầu gần nhất được thống kê. Cruz Azul chưa giành chiến thắng, trong khi Philadelphia Union cũng chưa thể vượt qua đối thủ; kết quả hòa là điểm chung duy nhất trong lần gặp đó.

Thống kê này không cho thấy sự áp đảo rõ ràng của bất kỳ đội nào. Vì vậy, trận đấu tại Subaru Park nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng, thay vì lợi thế tâm lý hình thành từ lịch sử đối đầu.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích của Cruz Azul và Philadelphia Union trong các trận gần đây, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Do đó, chưa thể đưa ra kết luận đáng tin cậy về phong độ hiện tại, mức độ sẵn sàng của lực lượng hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt.

Việc thiếu dữ liệu về nhân sự cũng khiến các nhận định liên quan đến sơ đồ chiến thuật cần được giữ ở mức thận trọng. Chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ chủ động dâng cao, lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công hay kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian.

Điểm then chốt nằm ở cách hai đội giải quyết thế giằng co

Trong bối cảnh đối đầu gần nhất không tạo ra ưu thế cho bên nào, Cruz Azul và Philadelphia Union sẽ cần hạn chế những sai lầm có thể làm thay đổi cục diện. Khả năng duy trì sự tập trung, tổ chức đội hình và tận dụng cơ hội sẽ trở thành những yếu tố đáng theo dõi tại Subaru Park.

Với Cruz Azul, mục tiêu trước mắt là phá vỡ thế cân bằng từng xuất hiện ở lần gặp gần nhất. Trong khi đó, Philadelphia Union có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép xác định lợi thế này sẽ chuyển hóa thành ưu thế chuyên môn như thế nào.

Nhận định trận đấu

Đây là màn so tài có tương quan chưa thể phân định rõ. Lịch sử đối đầu gần nhất cho thấy sự cân bằng, còn các dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật đều chưa được cung cấp để tạo ra một dự báo cụ thể hơn.

Vì vậy, kết quả trận đấu có thể phụ thuộc lớn vào cách mỗi đội xử lý các tình huống quyết định. Cruz Azul và Philadelphia Union đều có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn cạnh tranh, nhưng chưa có đủ thông tin để khẳng định bên nào sẽ chiếm ưu thế sau cùng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cruz Azul · 0 thắng 1 hòa Philadelphia Union · 0 thắng Philadelphia Union 1 - 1 Cruz Azul Hòa

Cruz Azul 5 trận gần nhất B T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Philadelphia Union 5 trận gần nhất T T T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới