Crvena Zvezda thắng đậm Larne, khẳng định ưu thế tại Beograd Crvena Zvezda thắng Larne 5-0 tại Stadion Rajko Mitić, với các bàn của Chambian, Arnautovic, Loizou và Bukari; đội chủ nhà sớm dẫn từ phút 3, còn Larne nhận thất bại nặng nề.

Crvena Zvezda 5 - 0 Larne Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Crvena Zvezda tiếp đón Larne.

3' Cristian Chambian mở tỷ số cho Crvena Zvezda Phút 3, Cristian Chambian lập công, đưa Crvena Zvezda vượt lên dẫn Larne 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số từ rất sớm.

13' Crvena Zvezda áp đảo từ đầu trận Bước sang phút 13', Crvena Zvezda kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và đã dẫn trước Larne về dứt điểm 2-0. Larne gần như chỉ tập trung phòng ngự, chưa tạo được pha kết thúc nào.

16' VAR từ chối bàn thắng của Aleksandar Katai Phút 16, VAR xác định bàn thắng của Aleksandar Katai không được công nhận vì lỗi việt vị. Crvena Zvezda vẫn đang dẫn Larne 2-0, nhưng khoảnh khắc này khiến cục diện trận đấu thêm phần căng thẳng.

25' Crvena Zvezda áp đảo từ đầu trận Phút 25', Crvena Zvezda hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 73 - 27 và đang dẫn trước. Đội chủ nhà dứt điểm 4 - 0, trong đó 3 - 0 lần trúng đích, còn Larne phải lùi sâu chịu sức ép.

37' Crvena Zvezda áp đảo trước Larne Phút 37, Crvena Zvezda hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76 - 24 , liên tục dồn ép Larne. Đội chủ nhà đã tung ra 9 - 0 cú dứt điểm, trong đó số lần trúng đích là 5 - 0 , còn Larne gần như chỉ tập trung phòng ngự.

45+4' Marko Arnautovic nhân đôi cách biệt cho Crvena Zvezda Phút 45+4', Marko Arnautovic lập công, giúp Crvena Zvezda nhân đôi cách biệt trước Larne. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa tỷ số lên 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Paul O'Neill vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Paul O'Neill vào sân thay Kevin O'Hara. Crvena Zvezda bước vào hiệp hai với lợi thế 2-0.

49' Loizos Loizou nới rộng cách biệt cho Crvena Zvezda Phút 49', Loizos Loizou lập công sau đường kiến tạo của Muhammed Cham, giúp Crvena Zvezda nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Larne.

50' Crvena Zvezda áp đảo sau giờ nghỉ Phút 50 , Crvena Zvezda vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 77 - 23 . Larne gần như chỉ biết chịu trận khi chưa có cú dứt điểm nào, trong lúc đội chủ nhà đã tung ra 18 - 0 lần kết thúc.

60' James Simpson vào sân thay Ronan Doherty Phút 60', James Simpson vào sân thay Ronan Doherty. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Crvena Zvezda đang dẫn 4-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận.

60' Logan Wallace vào sân thay Jordan McEneff Phút 60, Logan Wallace được tung vào sân thay Jordan McEneff. Larne thực hiện điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Crvena Zvezda dẫn 4-0.

60' Crvena Zvezda nới rộng cách biệt lên 4-0 Phút 60, Marko Arnautovic lập công sau đường kiến tạo của Young-woo Seol, đưa Crvena Zvezda dẫn trước Larne 4-0. Cách biệt tiếp tục được nới rộng khi thế trận đang nghiêng hẳn về Crvena Zvezda.

62' Crvena Zvezda áp đảo hoàn toàn Bước sang phút 62, Crvena Zvezda vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 76-24 và dẫn 4-0. Larne gần như chỉ biết chống đỡ khi đội chủ nhà đã tung ra 19-0 pha dứt điểm, trong đó có 11-0 lần trúng đích.

63' Osman Bukari vào sân Phút 63', Osman Bukari được tung vào sân thay Loizos Loizou. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội bóng trong thời điểm trận đấu đang diễn ra.

64' Timi Max Elsnik vào sân thay Rade Krunic Phút 64, Timi Max Elsnik vào sân thay Rade Krunic. Crvena Zvezda đang hoàn toàn làm chủ thế trận sau khi tạo cách biệt lớn.

64' Nair Tiknizyan vào sân phút 64 Phút 64', Nair Tiknizyan vào sân thay Matej Strika. Crvena Zvezda đang dẫn 4-0, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận rất thuận lợi cho đội chủ nhà.

70' Conor McKendry vào sân Phút 70', Conor McKendry vào sân thay Dylan Sloan. Trong thế trận Crvena Zvezda đang dẫn 4-0, sự điều chỉnh này giúp Larne làm mới nhân sự khi quãng thời gian còn lại không còn nhiều.

70' Nikola Stankovic vào sân phút 70 Phút 70, Nikola Stankovic vào sân thay Young-woo Seol. Crvena Zvezda đang dẫn 4-0 và hoàn toàn làm chủ thế trận, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận rất thuận lợi cho đội chủ nhà.

74' Crvena Zvezda áp đảo toàn diện Phút 74', Crvena Zvezda vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 78 - 22 và dẫn 4 - 0. Larne gần như chỉ biết chống đỡ khi chưa có pha dứt điểm nào, trong khi đối thủ đã tung ra 22 - 0 cú sút, với số lần trúng đích 12 - 0 .

77' Mirko Ivanic vào sân, Mohammed Abu Fani rời trận Phút 77, Mirko Ivanic được tung vào sân thay Mohammed Abu Fani. Sự điều chỉnh này giúp Crvena Zvezda làm mới đội hình trong những phút cuối.

79' Osman Bukari nâng cách biệt lên 5-0 Phút 79, Osman Bukari lập công, giúp Crvena Zvezda nới rộng tỷ số lên 5-0 trước Larne. Đội chủ nhà đang duy trì thế trận áp đảo và liên tiếp khiến hàng thủ Larne chao đảo.

79' Montel Gibson vào sân thay Sean Graham Phút 79, Montel Gibson vào sân thay Sean Graham. Larne có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Crvena Zvezda dẫn 5-0.

86' Crvena Zvezda áp đảo tuyệt đối Bước sang phút 86', Crvena Zvezda vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 79-21 và 24-0 lần dứt điểm. Larne gần như chỉ biết chống đỡ trước sức ép liên tục khi đã bị dẫn 5-0.

KT Kết thúc: Crvena Zvezda 5-0 Larne Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 02:56 30/07/2026

Đội hình chính thức Crvena Zvezda Sơ đồ 4-3-2-1 Larne Sơ đồ 4-3-3 1 Matheus 66 Young-woo Seol 30 Franklin Tebo 13 Milos Veljkovic 27 Matej Strika 75 Loizos Loizou 15 Mohammed Abu Fani 33 Rade Krunic 10 Cristian Chambian 70 Muhammed Cham 7 Marko Arnautovic 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 26 Dan Bent 3 Matt Ridley 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 25 Dylan Sloan 19 Kevin O'Hara 22 Jordan McEneff Dự bị Crvena Zvezda 4 Mirko Ivanic 8 Kristiyan Balov 9 J. Enem 14 Osman Bukari 17 Bruno Duarte 21 Timi Max Elsnik 23 Nair Tiknizyan 24 Nikola Stankovic 25 Strahinja Erakovic Larne 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 9 Paul O'Neill 14 Benji Magee 17 Josh Ukek 30 Matthew Lusty 36 Dylan Graham 45 Montel Gibson 47 James Simpson Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026

Crvena Zvezda Thống kê Larne 77% Kiểm soát bóng 23% 24 Dứt điểm 1 14 Trúng đích 0 5 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 1 5 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 9

Cầu thủ nổi bật Marko Arnautovic Crvena Zvezda 2 bàn Cristian Chambian Crvena Zvezda 1 bàn · 1 kiến tạo Osman Bukari Crvena Zvezda 1 bàn Loizos Loizou Crvena Zvezda 1 bàn Milos Veljkovic Crvena Zvezda 2 kiến tạo · điểm 6.98 Young-woo Seol Crvena Zvezda 1 kiến tạo · điểm 6.61

Crvena Zvezda có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Crvena Zvezda sẽ đối đầu Larne tại UEFA Champions League vào lúc 01h00 ngày 30/07/2026, trên sân Stadion Rajko Mitić. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà bước vào với ưu thế tâm lý rõ ràng sau khi giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội.

Thống kê đối đầu hiện ghi nhận hai đội mới chạm trán 1 lần. Crvena Zvezda thắng trận đấu đó, trong khi Larne chưa có chiến thắng và hai đội không hòa. Dù không thể dùng dữ liệu này để khẳng định diễn biến sắp tới, kết quả nói trên vẫn tạo nền tảng thuận lợi cho đội bóng chủ nhà trước cuộc tái đấu.

Stadion Rajko Mitić là điểm tựa của đội chủ nhà

Trận đấu diễn ra tại Stadion Rajko Mitić, nơi Crvena Zvezda có điều kiện thi đấu quen thuộc hơn. Lợi thế sân nhà có thể giúp đội bóng này chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt khi họ đã từng vượt qua Larne ở lần đối đầu duy nhất được ghi nhận.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hay những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về mức độ ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu hoặc những thay đổi trong đội hình xuất phát.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế đối đầu và sân nhà, Crvena Zvezda có thể hướng tới cách tiếp cận chủ động, gây sức ép để kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Dẫu vậy, đây chỉ là định hướng phân tích dựa trên bối cảnh sẵn có; dữ liệu không nêu sơ đồ chiến thuật hoặc phong cách thi đấu cụ thể của hai đội nên không thể khẳng định cách bố trí nhân sự.

Ở chiều ngược lại, Larne cần duy trì sự tập trung và hạn chế để đối thủ tận dụng lợi thế sân nhà. Việc đội khách chưa từng thắng Crvena Zvezda trong lần đối đầu được ghi nhận có thể khiến trận đấu đòi hỏi sự thận trọng, nhưng chưa đủ thông tin để kết luận Larne sẽ lựa chọn phòng ngự hay chơi tấn công.

Nhận định Crvena Zvezda vs Larne

Crvena Zvezda là đội có ưu thế trên các dữ kiện hiện có: họ được chơi tại Stadion Rajko Mitić và đã thắng Larne trong lần gặp nhau gần nhất. Larne vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh, nhưng những thông tin về phong độ, lực lượng và chiến thuật của đội khách chưa được cung cấp.

Nhìn chung, cán cân trước trận đang nghiêng về Crvena Zvezda nhờ lợi thế sân nhà cùng kết quả đối đầu tích cực. Cuộc so tài lúc 01h00 ngày 30/07/2026 sẽ cho thấy liệu Larne có thể thay đổi xu hướng này hay Crvena Zvezda tiếp tục duy trì ưu thế trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Crvena Zvezda · 1 thắng 0 hòa Larne · 0 thắng Larne 0 - 4 Crvena Zvezda CZ

Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T B H H T Larne 5 trận gần nhất B T T T T

Tình hình lực lượng Crvena Zvezda ✚ Shavy Babicka (No Eligibility) ✚ Vladimir Lucic (No Eligibility) ✚ Douglas Owusu (No Eligibility) ✚ Rade Krunic (Knee Injury) ✚ Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mahmudu Bajo (No Eligibility) ✚ Rodrigão (No Eligibility) ✚ J. Enem (Unknown Injury) Larne ✚ Conor McKendry (Red Card Suspension) ✚ Paul O'Neill (Red Card Suspension) ✚ Aaron Donnelly (Red Card Suspension)