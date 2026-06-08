CSKA Sofia thắng đậm, Maccabi Tel Aviv nhận trái đắng tại Europa League CSKA Sofia đánh bại Maccabi Tel Aviv 0-3 tại UEFA Europa League trên sân Batumi Stadium, với các bàn thắng của Ebong, Godoy và Zwarts; chiến thắng thuộc về CSKA Sofia, còn Maccabi Tel Aviv khép lại trận đấu trong thất bại.

Maccabi Tel Aviv 0 - 3 CSKA Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maccabi Tel Aviv tiếp đón CSKA Sofia.

9' CSKA Sofia mở tỷ số từ phút 9 Phút 9, Maks Ebong lập công sau đường kiến tạo của Leandro Godoy, đưa CSKA Sofia vượt lên dẫn Maccabi Tel Aviv 0-1. Đội khách có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng sớm.

12' CSKA Sofia nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội Sau 12 phút, thế trận khá cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50 - 50, nhưng CSKA Sofia đang hiệu quả hơn trong những pha lên bóng. Đội khách dẫn đầu về dứt điểm 0 - 2, trong đó có 0 - 1 lần trúng đích, còn Maccabi Tel Aviv chưa tạo được cú sút nào.

18' Bruno Jordão nhận thẻ vàng Phút 18, Bruno Jordão nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải rút thẻ. Đây là lời cảnh báo sớm cho cầu thủ này trong bối cảnh CSKA Sofia đang dẫn trước.

24' CSKA Sofia nhỉnh hơn dù thế trận cân bằng Sau 24 phút, thế trận khá cân bằng khi hai đội cùng kiểm soát bóng 50 - 50 , nhưng CSKA Sofia đang cho thấy sự sắc bén hơn với 0 - 3 cú dứt điểm, trong đó có 0 - 1 lần trúng đích. Maccabi Tel Aviv vẫn chưa tạo được pha dứt điểm nào và phải tìm cách cải thiện sức ép.

29' CSKA Sofia nhân đôi cách biệt ở phút 29 Phút 29, Leandro Godoy lập công sau đường kiến tạo của Ioannis Pittas, giúp CSKA Sofia nhân đôi cách biệt và dẫn 0-2.

31' Sayed Abu Farkhi nhận thẻ vàng Phút 31', Sayed Abu Farkhi nhận thẻ vàng. Maccabi Tel Aviv đang chịu sức ép khi bị CSKA Sofia dẫn 0-2.

36' CSKA Sofia kiểm soát thế trận Sau 36 phút, CSKA Sofia đang nhỉnh hơn về thế trận khi cầm bóng 48 - 52 và vượt trội ở số lần dứt điểm 2 - 6. Maccabi Tel Aviv chịu sức ép rõ rệt, đặc biệt khi chỉ có 0 - 3 cú sút trúng đích.

43' Mohamed Camara nhận thẻ vàng Phút 43, Mohamed Camara nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ ba trong trận, khi CSKA Sofia đang dẫn Maccabi Tel Aviv 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Tyrese Asante vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Tyrese Asante vào sân thay Itay Ben Hemo. Trận đấu trở lại sau giờ nghỉ với Maccabi Tel Aviv đang bị CSKA Sofia dẫn 0-2.

46' Maccabi Tel Aviv thay người sau giờ nghỉ Phút 46, Noam Ben Harush vào sân thay Shahar Rosen. Maccabi Tel Aviv có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh CSKA Sofia đang tạo nhiều sức ép hơn.

48' CSKA Sofia tiếp tục áp đảo thế trận Sau giờ nghỉ, CSKA Sofia tiếp tục chủ động hơn khi nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 49 - 51 và áp đảo ở số lần dứt điểm 3 - 9. Maccabi Tel Aviv đang phải lùi sâu chống đỡ, trong bối cảnh đối thủ có 4 cú sút trúng đích so với 1.

54' Ioannis Pittas nhận thẻ vàng Phút 54, Ioannis Pittas nhận thẻ vàng. Maccabi Tel Aviv đang bị dẫn 0-2, khiến sức ép càng đè nặng trong phần còn lại của trận đấu.

60' CSKA Sofia nguy hiểm hơn dù ít bóng Sau phút 60, Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 52 - 48 , nhưng CSKA Sofia mới là đội tạo ra sức ép đáng kể với số pha dứt điểm vượt trội 4 - 12 , trong đó trúng đích 1 - 5 . Maccabi kiểm soát bóng nhưng chưa chuyển hóa được ưu thế ấy thành sự đe dọa rõ rệt.

66' Osher Davida vào sân thay Ido Shahar Phút 66, Osher Davida được tung vào sân, thay Ido Shahar. Maccabi Tel Aviv cần một luồng sinh khí mới khi đang bị CSKA Sofia dẫn 0-2.

66' James Eto'o vào sân thay Bruno Jordão Phút 66', James Eto'o vào sân thay Bruno Jordão. Bruno Jordão rời sân sau khi đã nhận một thẻ vàng trong hiệp một.

66' Ester Sokler vào sân thay Sayed Abu Farkhi Phút 66, Ester Sokler được tung vào sân thay Sayed Abu Farkhi. CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn trước Maccabi Tel Aviv.

66' CSKA Sofia thay người giữa lúc dẫn sâu Phút 66', Joël Zwarts vào sân thay Ioannis Pittas. CSKA Sofia đang nắm lợi thế lớn, còn Maccabi Tel Aviv cần nhanh chóng tìm lại thế trận.

72' CSKA Sofia sắc bén dù ít bóng Phút 72', Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53 - 47, nhưng CSKA Sofia mới là đội tạo sức ép rõ rệt hơn qua 5 - 12 cú dứt điểm, trong đó có 1 - 5 lần trúng đích. Đội chủ nhà đang phải chống đỡ trước sự hiệu quả của đối thủ.

77' Elad Madmon vào sân Phút 77' , Elad Madmon được tung vào sân thay Hélio Varela. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý ở những phút cuối trận.

79' CSKA Sofia thay người ở phút 79 Phút 79, Mohamed Brahimi vào sân thay Leandro Godoy. CSKA Sofia thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Maccabi Tel Aviv 0-2, trong thế trận đội khách dứt điểm hiệu quả hơn.

84' CSKA Sofia vẫn tạo sức ép nguy hiểm Phút 84, Maccabi Tel Aviv cầm bóng nhỉnh hơn với 53-47 nhưng CSKA Sofia mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn, thể hiện qua thống kê dứt điểm 7-14 và trúng đích 2-6. Maccabi kiểm soát bóng nhưng vẫn chịu sức ép trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2.

85' Raz Shlomo nhận thẻ vàng Phút 85, Raz Shlomo nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

85' Joël Zwarts nhận thẻ vàng phút 85 Phút 85, Joël Zwarts nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. CSKA Sofia vẫn đang dẫn trước Maccabi Tel Aviv 0-2.

90' Joël Zwarts nâng tỷ số lên 0-3 Phút 90', Joël Zwarts lập công sau đường kiến tạo của Pastor, giúp CSKA Sofia nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Maccabi Tel Aviv. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, gần như khép lại một ngày thi đấu vượt trội của CSKA Sofia.

90+1' Léo Pereira vào sân ở phút bù giờ Phút 90+1', Léo Pereira vào sân thay Pastor. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi CSKA Sofia đang nắm lợi thế rất lớn.

90+4' Stefano Sensi nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+4', Stefano Sensi nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến ở những phút cuối, khi CSKA Sofia đang dẫn sâu trước Maccabi Tel Aviv.

KT Kết thúc: Maccabi Tel Aviv 0-3 CSKA Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 00:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Maccabi Tel Aviv Sơ đồ 4-2-3-1 CSKA Sofia Sơ đồ 4-3-3 22 Ofek Melika 41 Itay Ben Hemo 5 Mohamed Camara 13 Raz Shlomo 25 Shahar Rosen 30 Itamar Noy 36 Ido Shahar 28 Issouf Sissokho 42 Dor Peretz 29 Hélio Varela 34 Sayed Abu Farkhi 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 14 Teodor Ivanov 32 Facundo Rodríguez 17 Ángelo Martino 7 Maks Ebong 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 5 Jean-Philippe Gbamin 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas Dự bị Maccabi Tel Aviv 6 Tyrese Asante 9 Ester Sokler 10 Kervin Andrade 18 Dan Glazer 19 Elad Madmon 21 Noam Ben Harush 23 Ori Azo 24 Noam Schwartz 59 Lotem Assras CSKA Sofia 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 19 Andrey Yordanov 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita 80 Georgi Chorbadzhiyski Cập nhật đội hình lúc 22:20 06/08/2026

Maccabi Tel Aviv Thống kê CSKA Sofia 49% Kiểm soát bóng 51% 7 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 6 3 Phạt góc 2 21 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 2

Maccabi Tel Aviv sẽ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League vào lúc 23:00 ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra tại Batumi Stadium, còn được gọi là Adjarabet Arena.

Đây là cuộc so tài mà bối cảnh chuyên môn hiện chưa thể được đánh giá đầy đủ do chưa có thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, mọi nhận định về ưu thế, khả năng kiểm soát trận đấu hay cách tiếp cận chiến thuật cần được giữ ở mức thận trọng.

Bối cảnh trận đấu

Maccabi Tel Aviv và CSKA Sofia cùng hướng đến một trận đấu quan trọng tại UEFA Europa League. Việc thi đấu trên sân Batumi Stadium sẽ tạo nên không gian quen thuộc của trận đấu, nhưng chưa có dữ liệu để kết luận đội nào có lợi thế rõ rệt về sân bãi hoặc điều kiện thi đấu.

Trong những trận đấu tại đấu trường châu Âu, khả năng tổ chức đội hình và duy trì sự tập trung thường có vai trò đáng kể. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về cách hai đội vận hành trong thời gian gần đây, nên không thể khẳng định bên nào sẽ chủ động gây sức ép hay ưu tiên phòng ngự chặt chẽ.

Chờ đợi điểm nhấn chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách Maccabi Tel Aviv và CSKA Sofia xử lý những thời điểm chuyển trạng thái, kiểm soát khu vực giữa sân và bảo vệ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Dù vậy, dữ liệu hiện có không bao gồm sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ, đội hình dự kiến hoặc những trường hợp vắng mặt.

Vì thế, chưa thể xác định các cuộc đối đầu cá nhân then chốt hay vị trí nào sẽ tạo ra khác biệt. Một đánh giá đáng tin cậy hơn chỉ có thể được đưa ra khi thông tin về lực lượng và cách bố trí đội hình của hai bên được cập nhật.

Nhận định trước trận

Maccabi Tel Aviv vs CSKA Sofia là trận đấu thuộc UEFA Europa League, diễn ra lúc 23:00 ngày 06/08/2026 tại Batumi Stadium. Với những dữ liệu được cung cấp, chưa có cơ sở để nghiêng về một đội hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về diễn biến và kết quả.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn sẽ là cách hai đội nhập cuộc, mức độ chủ động trong kiểm soát bóng và khả năng tận dụng các cơ hội được tạo ra. Trận đấu hứa hẹn là màn kiểm tra bản lĩnh của cả Maccabi Tel Aviv lẫn CSKA Sofia, nhưng những kết luận chi tiết hơn cần chờ thêm thông tin chuyên môn chính thức.

Maccabi Tel Aviv 5 trận gần nhất T T CSKA Sofia 5 trận gần nhất H H T T

Tình hình lực lượng Maccabi Tel Aviv ✚ Denny Gropper (Fitness) ✚ Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear) ✚ Hisham Layous (Unknown Injury) ✚ Kervin Andrade (Unknown Injury) ✚ Sagiv Jehezkel (Muscle Injury) ✚ Ori Azo (Back Injury) ✚ Kristijan Belic (Metatarsal Fracture) CSKA Sofia Không có thông tin