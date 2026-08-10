Học và làm theo Bác Hồ Cư Jút gần dân, sát việc, tạo đồng thuận Từ gần dân, sát cơ sở đến vận động, tập hợp Nhân dân, xã Cư Jút (Lâm Đồng) đang triển khai nhiều cách làm “Dân vận khéo”, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, củng cố đồng thuận và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đỗ Văn Chấm (bên phải), Trưởng buôn Trum, xã Cư Jút thường xuyên thăm hỏi, động viên bà con trong buôn cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào của địa phương

Gần dân để tạo đồng thuận

Gắn bó lâu năm với bà con, ông Đỗ Văn Chấm, Trưởng buôn Trum, xã Cư Jút hiểu rõ công tác dân vận ở buôn làng không thể chỉ dựa vào những cuộc họp hay những thông báo. Muốn bà con nghe, hiểu và làm theo, người cán bộ trước hết phải gần dân, hiểu dân và kiên trì đồng hành.

Buôn Trum có 493 hộ, 2.463 khẩu, phần lớn là đồng bào Ê Đê. Biết tiếng Ê Đê, lại sống và làm việc lâu năm tại địa phương, ông Chấm có điều kiện thuận lợi để tuyên truyền, vận động bà con.

Tuy nhiên, công việc ở cơ sở cũng không ít khó khăn. Bà con thường đi làm rẫy xa, điện thoại chưa thuận tiện, việc liên lạc qua zalo cũng khó. Những thông tin cần triển khai, ông phải tìm đến tận nhà, có khi vào tận rẫy để gặp bà con.

Theo ông Chấm, nhiều bà con còn hạn chế trong tiếp cận thông tin pháp luật nên người làm công tác cơ sở phải kiên trì giải thích, hướng dẫn bằng cách dễ hiểu. Trong buôn có việc chung, bà con thường tìm đến trưởng buôn để hỏi. Những việc chung của buôn, từ quy định pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa đến các vấn đề phát sinh trong đời sống, ông đều cố gắng giải thích để bà con hiểu và cùng thực hiện.

"Có khi bà con ở trong rẫy xa, không có điện thoại thì mình phải đến tận nơi, nói cho bà con hiểu. Vì tinh thần trách nhiệm, tình cảm thương quý bà con nên mình càng cố gắng. Bà con hiểu pháp luật, hiểu việc chung của buôn thì mình cũng thấy vui", ông Chấm bộc bạch.

Đồng bào các dân tộc thiểu số xã Cư Jút đoàn kết xây dựng quê hương, giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc

Từ sự gần gũi, kiên trì vận động của ông Chấm, bà con trong buôn ngày càng tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động do địa phương phát động. Những việc thiết thực như giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang cảnh quan, tham gia các hoạt động cộng đồng ngày càng nhận được sự đồng thuận của người dân.

Khi người dân hiểu, tin và tự nguyện tham gia, công tác vận động không còn là việc cán bộ nói, người dân nghe, mà trở thành quá trình cùng bàn bạc, cùng làm và cùng hưởng lợi. Người dân từ đối tượng được vận động trở thành chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng cộng đồng, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Dân vận từ những việc dân cần

Tại Cư Jút, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân. Đội ngũ trưởng thôn, buôn, bon trực tiếp nắm địa bàn, tuyên truyền và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng phát huy sức trẻ, sự năng động và khả năng tiếp cận công nghệ để triển khai những cách làm mới.

Tuổi trẻ Cư Jút triển khai "Mùa hè số" hỗ trợ Văn phòng đăng ký làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai

Toàn xã hiện có 894 đoàn viên và 5.086 thanh niên. Đây là lực lượng đông đảo, đang được phát huy trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.

Điểm nổi bật là hoạt động của tuổi trẻ ngày càng hướng mạnh về cơ sở, gắn với những nhu cầu thiết thực của người dân. Mô hình “Bình dân học vụ số” được triển khai tại 100% thôn, buôn, bon. Đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử, ứng dụng VNeID và các nền tảng số phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, đoàn viên, thanh niên trở thành những “cầu nối số” tại khu dân cư, giúp người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số từng bước tiếp cận công nghệ.

Đoàn Thanh niên xã Cư Jút triển khai các công trình, phần việc tình nguyện vì cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương

Anh Lê Đức Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Cư Jút, cho biết, Đoàn xã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhưng vẫn giữ cách làm sát cơ sở. Đội ngũ cán bộ đoàn tại các thôn, buôn, bon phát huy vai trò hạt nhân, đưa hoạt động đoàn đến gần hơn với thanh niên và người dân.

Không chỉ tuyên truyền, tuổi trẻ còn trực tiếp thực hiện những phần việc thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn xã tổ chức các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, thu hút 1.460 lượt đoàn viên, thanh niên; dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xử lý điểm rác tự phát, trồng 200 cây xanh và triển khai các mô hình phòng, chống rác thải nhựa, túi nilon.

Cùng với đó, các cơ sở đoàn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Chương trình “Xuân tình nguyện” được triển khai trong tuổi trẻ toàn xã, trao 1.284 phần quà với tổng trị giá hơn 290 triệu đồng, cùng nhiều học bổng, quà tặng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm cụ thể đang góp phần củng cố niềm tin, tăng sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với người dân, đồng thời, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng.

Theo ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút, thời gian tới, công tác dân vận tiếp tục được xã hướng mạnh về cơ sở, nhất là phát huy vai trò của đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai phong trào “Dân vận khéo”, qua đó, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Xã tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Nhân dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.