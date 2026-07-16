An sinh - Cuộc sống Cư Jút tạo đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Xã Cư Jút (Lâm Đồng) đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định đời sống Nhân dân và từng bước tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng đô thị trong tương lai.

Xã Cư Jút (Lâm Đồng) đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Động lực tăng trưởng từ phát triển kinh tế đồng bộ

Bức tranh kinh tế của Cư Jút trong nửa đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi cả 3 trụ cột là nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 7/7 là 163,62 tỷ đồng, đạt 66,9%, phản ánh sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như hiệu quả trong công tác điều hành của địa phương.

Tổng giá trị sản phẩm theo giá so sánh 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 2.345 tỷ đồng; trong đó, nông nghiệp tiếp tục là nền tảng của nền kinh tế với giá trị sản xuất gần 600 tỷ đồng. Thay vì chỉ tập trung mở rộng diện tích, địa phương chú trọng nâng cao giá trị sản xuất thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Hơn 1.800 lượt nông dân được tập huấn kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và giảm rủi ro trong sản xuất. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng được triển khai hiệu quả, bảo đảm an toàn cho tổng đàn hơn 117.000 con.

Người dân buôn Trum, xã Cư Jút tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì ổn định với các dự án năng lượng phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt với tổng giá trị sản phẩm ước đạt khoảng 951 tỷ đồng. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh ngày càng sôi động khi toàn xã có 158 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới, cho thấy niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương.

Thương mại - dịch vụ tiếp tục khởi sắc nhờ thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung dồi dào và sức mua được duy trì. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Song song với phát triển sản xuất, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị trong thời gian tới.

Đời sống của người dân Cư Jút từng bước được nâng cao

Nâng cao chất lượng đời sống

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Cư Jút còn dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống người dân. Giáo dục tiếp tục duy trì chất lượng với 15/17 trường đạt chuẩn quốc gia; nhiều dự án đầu tư, nâng cấp trường học đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao.

Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, hơn 4.600 lượt người được khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 88%.

Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, góp phần bảo đảm an sinh và ổn định đời sống Nhân dân. Môi trường nông thôn cũng tiếp tục được cải thiện với hơn 99% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, công tác thu gom rác thải được duy trì thường xuyên.

Các đơn vị, đoàn thể xã Cư Jút tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người dân khó khăn trên địa bàn

Địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Toàn bộ 462 thủ tục hành chính được công khai bằng mã QR, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu và thực hiện thủ tục. Trong gần 5.900 hồ sơ được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%.

Việc ứng dụng chữ ký số, thư điện tử công vụ và các nền tảng số trong điều hành từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Theo ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút, trong những tháng cuối năm, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng phục vụ mục tiêu xây dựng Cư Jút trở thành phường trong tương lai.

“ Địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026. Ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm không chỉ phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị mà còn tạo động lực để Cư Jút tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.