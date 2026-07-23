Thời sự Cụm thi đua số 12 Lâm Đồng đổi mới phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở Chiều 23/7, Cụm thi đua số 12, Hội đồng thi đua khen thưởng MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Cụm thi đua số 12 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn với chuyển đổi số, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo các đơn vị trong cụm tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2026, 15 tổ chức thành viên trong cụm đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua như: "Vì người nghèo - Không ai để lại phía sau", "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", "Bình dân học vụ số", xây dựng xã hội học tập và nhiều phong trào chuyên đề theo từng lĩnh vực.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như: thắp sáng đường quê, sân chơi cho em, hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động đều hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên và người dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Đức Hán (đại diện đơn vị Cụm trưởng) chủ trì hội nghị

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh (đơn vị Cụm trưởng) đã tổ chức hơn 2.540 buổi tuyên truyền cho trên 150.000 lượt hội viên, trao hơn 53.000 suất quà trị giá trên 47 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động tổng nguồn lực gần 57,4 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh.

Thông qua các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ trên 108.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Văn Long tham gia ý kiến

Các phong trào thi đua trong lực lượng phụ nữ cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 41 căn nhà cho hội viên khó khăn; xây dựng 82 mô hình chi hội phụ nữ số góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Hoàng Linh tham gia ý kiến

Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên; chủ trì tổ chức gian trưng bày, giới thiệu, triển lãm ấn phẩm báo chí tiêu biểu, đặc sắc tại Hải Phòng và đạt giải C tại Hội Báo toàn quốc năm 2026. Nhiều hội viên tham gia và đoạt giải tại Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Công Dương tham gia ý kiến

Ở lĩnh vực thanh niên, Tỉnh Đoàn đã triển khai 65 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng; thực hiện 53 km công trình "Thắp sáng đường quê", trồng mới hơn 15.500 cây xanh, thu hút trên 32.000 lượt đoàn viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm khen đúng người, đúng việc, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh H’ Hồng tham gia ý kiến

Qua đó tiếp tục tạo động lực để các tổ chức thành viên trong cụm phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Cụm thi đua số 12 tiếp tục triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động như: chuyển đổi số, xây dựng xã hội học tập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội.