Nông nghiệp - Nông thôn Cung cấp nước sạch đạt chuẩn quy mô hộ gia đình Việc người dân chủ động thu gom, xử lý và tận dụng nguồn nước mưa, nước mặt tại chỗ đang được xem là giải pháp hỗ trợ. Mục đích giảm tải cho hệ thống cấp nước tập trung và tiết kiệm nguồn nước sạch ngày càng khan hiếm.

Ông Dương Thành Tài, phường Hàm Thắng tận dụng nguồn nước mưa đã xử lý để sinh hoạt

Tối ưu hóa hiệu quả cấp nước an toàn

Theo Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, cả nước hiện có trên 5,4 triệu công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. Trong đó có hơn 2,65 triệu công trình cấp nước sạch cho khoảng 19% hộ gia đình nông thôn (tương đương gần 9,5 triệu người) được tiếp cận nguồn nước đạt quy chuẩn. Riêng tại Lâm Đồng, hiện Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang quản lý vận hành 57 công trình cấp nước, tổng công suất thiết kế 71.068 m3/ngày - đêm, với khoảng 2.382 km đường ống cấp nước. Qua đó, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 93.979 hộ sử dụng nước, chưa tính số hộ đấu nối sau thủy kế.

Trong khi đó, theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, nội dung tiêu chí về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn không chỉ đơn thuần là tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh (giếng đào, giếng khoan có lọc) như giai đoạn trước. Đó là bắt buộc tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, bình quân các xã đạt tỷ lệ từ 65% trở lên được sử dụng nước sạch, trong đó phải có từ công trình cấp nước tập trung.

Cùng với nước máy, người dân tận dụng nước mưa để tiết kiệm

Bà Ngô Minh Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết: “Nếu chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước sạch từ mạng lưới cấp nước tập trung, người dân nông thôn, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa sẽ rất dễ rơi vào thế bị động khi xảy ra gián đoạn cấp nước kéo dài vào cao điểm mùa khô, lễ, tết hay các sự cố hư hỏng lưới điện... Vì vậy, để tối ưu hóa hiệu quả của kế hoạch cấp nước an toàn, trong đó, việc thu, xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình bằng cách tận dụng nước mưa được đánh giá là giải pháp tiết kiệm và khả thi bên cạnh việc tích, trữ nước từ hệ thống cấp nước tập trung”.

Xử lý nguồn nước đúng kỹ thuật

Theo nội dung “Hướng dẫn kỹ thuật cung cấp nước sạch đạt chuẩn quy mô hộ gia đình” của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cập nhật mới đây, các kỹ thuật xử lý nước hộ gia đình được hướng dẫn cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, hỗ trợ thực hiện mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Bể chứa nước mưa của người dân được khuyến cáo cần xử lý đúng kỹ thuật

Theo ngành chuyên môn, nguồn nước mưa, nước mặt lưu trữ này hoàn toàn có thể thay thế nước máy cho các hoạt động tiêu thụ lượng nước lớn như: giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh, tưới tiêu cây trồng xung quanh nhà... giúp tiết kiệm từ 30 - 40% lượng nước sạch từ nhà máy. Do đó, việc chủ động tích trữ và sử dụng nước thông minh tại mỗi hộ gia đình là hành động thiết thực. Mục đích, giảm tỷ lệ thất thoát tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sinh thái sinh hoạt và hướng tới mục tiêu: Mọi người dân nông thôn đều được tiếp cận nguồn nước sạch ổn định, an toàn và bền vững trước mọi tác động của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, dù có thể dùng nước mưa, nước mặt cho các mục đích sinh hoạt phụ trợ, nhưng đối với nhu cầu ăn uống trực tiếp, người dân vẫn cần ưu tiên sử dụng nguồn nước máy. Lý do là nguồn nước máy tập trung đã được xử lý qua quy trình công nghệ, luôn được kiểm định chặt chẽ và có chất lượng đạt theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bảo đảm an toàn cho sức khỏe.