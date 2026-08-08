Đời sống Cùng người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai, bão lũ Với mục tiêu chung tay cùng chính quyền hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ năm 2025 tái thiết cuộc sống, vừa qua Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Miền Tỉnh Thức phối hợp với chính quyền xã Hàm Thuận Bắc và xã D'Ran trao tặng nhiều phần quà thiết thực, giúp hàng trăm hộ dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, với tổng kinh phí 850 triệu đồng.

Mạnh thường quân trao hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại do thiên tai ở Hàm Thuận Bắc

Theo đó, UBND xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) phối hợp với Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Miền Tỉnh Thức hỗ trợ 13.000 con gà giống cho 260 hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai năm 2025. Hoạt động nhằm giúp các hộ có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, phát triển chăn nuôi, từng bước ổn định đời sống.

Tổng kinh phí Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Miền Tỉnh Thức hỗ trợ người dân Hàm Thuận Bắc là 400 triệu đồng. Trong đó, 364 triệu đồng được sử dụng để mua 13.000 con gà giống hỗ trợ 260 hộ dân bị thiệt hại, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 50 con gà giống.

Người dân phấn khởi sau khi được hỗ trợ giống gà con

Riêng hộ bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thôn Thuận Hòa, do bị thiệt hại nặng, được hỗ trợ 36 triệu đồng để khắc phục, cải tạo diện tích đất bị xói lở, cuốn trôi. Số gà giống hỗ trợ người dân có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện môi trường tại địa phương.

Sau xã Hàm Thuận Bắc, Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Miền Tỉnh Thức đến trao tặng 450 triệu đồng cho xã D' Ran, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử năm 2025. Theo đó, 70 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ được trao tặng thiết bị, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và hơn 13 tấn phân bón, với tổng trị giá 350 triệu đồng.

Thầy Minh Niệm và Cộng Đồng Miền Tỉnh Thức trao tặng quà cho người dân D'Ran tái thiết cuộc sống sau trận lũ năm 2025.

Ngoài ra, đoàn hỗ trợ 100 triệu đồng cho anh Lê Hồng Kông, một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiệt hại bởi bão lũ năm 2025, hiện ngụ tại thôn Lạc Bình, để xây dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

Thầy Minh Niệm và Cộng Đồng Miền Tỉnh Thức trao tặng quà cho người dân D'Ran tái thiết cuộc sống sau trận lũ năm 2025.

Hoạt động hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ nằm trong hành trình thiện nguyện của Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Miền Tỉnh Thức, là sự sẻ chia thiết thực, chung tay cùng chính quyền các địa phương chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội; tiếp thêm động lực để người dân từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.