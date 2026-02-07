Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026: Harry Kane và Haaland thách thức Messi, Mbappe Lionel Messi và Kylian Mbappe đang dẫn đầu với 6 pha lập công, nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Harry Kane cùng Erling Haaland khiến cuộc đua Chiếc giày vàng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đang trở thành sân khấu của những màn trình diễn cá nhân bùng nổ nhất lịch sử. Cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng hiện trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các siêu sao hàng đầu thế giới liên tục nổ súng để thiết lập những cột mốc mới, biến mỗi trận đấu thành một cuộc đi săn bàn thắng thực thụ.

Những cái tên đang tham gia cuộc đua Chiếc giày vàng tại World Cup. (Ảnh: Sky Sports)

Sự thống trị của Messi và Mbappe

Hiện tại, Lionel Messi và Kylian Mbappe đang tạm dẫn đầu danh sách với 6 bàn thắng. Ở tuổi 39, Messi vẫn thể hiện phong độ hủy diệt, chứng minh rằng bản năng sát thủ của anh không hề mai một theo thời gian. Trong khi đó, Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế chủ nhân tương lai của mọi kỷ lục bóng đá. Dù đang nắm lợi thế, tiền đạo người Pháp vẫn khẳng định mục tiêu tối thượng của anh là bảo vệ chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp thay vì các danh hiệu cá nhân.

Sức ép nghẹt thở từ Kane và Haaland

Ngay phía sau bộ đôi dẫn đầu là Erling Haaland và Harry Kane với cùng 5 pha lập công. Haaland vừa có màn trình diễn ấn tượng giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà tại vòng 32 đội. Trong khi đó, thủ quân đội tuyển Anh Harry Kane cũng đóng góp cú đúp quý giá trong chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo tại Atlanta để chính thức gia nhập nhóm ứng cử viên hàng đầu.

Cú đúp mới nhất giúp Kane bám đuổi Messi và Mbappe (Sky Sports)

Nhóm bám đuổi tiếp theo ghi nhận sự hiện diện của Vinicius Jr (Brazil) và Ousmane Dembele (Pháp) với 4 bàn thắng. Sự đột biến từ các ngôi sao chạy cánh này đang là chìa khóa vận hành lối chơi của những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Những sự vắng mặt đáng tiếc

Tuy nhiên, cuộc đua cũng đã sớm gạch tên nhiều chân sút thượng hạng khi đội tuyển của họ dừng bước sớm. Kai Havertz, Deniz Undav (Đức) hay bộ đôi Cody Gakpo và Brian Brobbey (Hà Lan) đã chính thức hết cơ hội gia tăng thành tích sau thất bại bất ngờ ở vòng 32 đội. Ngược lại, Cristiano Ronaldo vừa thắp lại hy vọng bằng cú đúp giải tỏa trước Uzbekistan, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải đấu năm nay lên con số 2.

Bảng thống kê các chân sút hàng đầu (tính đến hiện tại)

Cầu thủ Đội tuyển Số bàn thắng Lionel Messi Argentina 6 Kylian Mbappe Pháp 6 Erling Haaland Na Uy 5 Harry Kane Anh 5 Vinicius Jr Brazil 4

Lịch sử bị viết lại tại Bắc Mỹ

Giải đấu năm nay đang chứng kiến những kỷ lục vĩ đại bị xô đổ. Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Miroslav Klose giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại sân chơi này với 16 pha lập công. Giờ đây, Messi đã vươn lên dẫn đầu với 19 bàn thắng, và Mbappe cũng chính thức vượt qua chân sút huyền thoại người Đức.

Erling Haaland cũng nhanh chóng trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Na Uy tại World Cup chỉ sau 2 trận. Trong khi đó, Harry Kane đã chính thức vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Anh tại đấu trường thế giới.

Mục tiêu tiếp theo của các siêu sao là phá vỡ kỷ lục 13 bàn thắng trong một kỳ World Cup do Just Fontaine thiết lập năm 1958. Với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin rằng một trang sử mới sẽ được viết lên trên đất Bắc Mỹ vào mùa hè này.