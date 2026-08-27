Xây dựng Đảng Cựu chiến binh góp sức định hướng dư luận xã hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng chú trọng trang bị kỹ năng cho cán bộ, hội viên, góp phần lan tỏa thông tin chính thống và ngăn chặn nội dung sai lệch, thiếu kiểm chứng trên không gian mạng.

Cán bộ, hội viên CCB phường Phan Thiết chủ động trao đổi, cập nhật, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền

Xác định việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, hội viên và những vấn đề được quan tâm trên không gian mạng là một nội dung cần thiết trong công tác tuyên truyền, vận động, Hội CCB tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng tìm kiếm, xác minh nguồn tin, nhận diện thông tin xấu độc và truyền thông định hướng. Qua đó giúp cán bộ nhận diện, kiểm chứng, xử lý thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá trên không gian mạng. Đồng thời hướng dẫn hội viên tiếp cận, chia sẻ thông tin đúng quy định, có trách nhiệm.

Theo ông Dương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, việc nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng giúp cán bộ hội chủ động nắm bắt và định hướng dư luận, kịp thời phản bác thông tin sai trái. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Từ định hướng của Hội CCB tỉnh, các cấp hội cơ sở triển khai nhiều hình thức phù hợp. Tại Hội CCB phường Phan Thiết, thông tin tuyên truyền được chuyển tải qua các nhóm zalo của hội, chi hội, tổ hội, tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chỉ đạo của cấp trên và hoạt động hội.

Sinh hoạt chi hội CCB gắn với tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao trách nhiệm khi tham gia trên mạng xã hội

Cùng với tuyên truyền trên môi trường mạng, hội lồng ghép nội dung nhận diện, kiểm chứng thông tin trong các buổi sinh hoạt chi hội, hội nghị và họp tổ dân phố. Hội viên được hướng dẫn tiếp cận các trang thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và hội CCB các cấp để có cơ sở đối chiếu trước khi chia sẻ.

Chia sẻ có trách nhiệm

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội CCB phường Phan Thiết cho biết, “Chưa kiểm chứng thì chưa chia sẻ, không rõ nguồn thì không phát tán” là phương châm được hội quán triệt đến hội viên. Những nội dung giật gân, kích động, gây hoang mang hoặc yêu cầu chia sẻ gấp được xác định là dấu hiệu cần cảnh giác. Khi chưa xác định được độ chính xác, hội viên được khuyến cáo trao đổi với cán bộ hội hoặc tìm thông tin từ các nguồn chính thống, không bình luận, tương tác và chia sẻ tùy tiện.

Ở cấp chi hội, việc tuyên truyền, vận động càng cần sự chủ động và gần gũi, bởi đây là nơi cán bộ hội trực tiếp tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề hội viên quan tâm.

Ông Phạm Duy Đông, Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố 14, phường Phan Thiết, xác định vai trò của người đứng đầu chi hội không chỉ là tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương, chính sách mà còn phải kịp thời nắm bắt những vấn đề hội viên quan tâm, nhất là các thông tin lan truyền trên mạng xã hội để góp phần định hướng dư luận.

Cán bộ Hội CCB cơ sở tham gia tập huấn về nhận diện, kiểm chứng, xử lý thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu chống phá trên không gian mạng

“Với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tôi không tranh luận khi chưa có đủ căn cứ, không bình luận hoặc chia sẻ thông tin khi chưa xác định rõ nguồn. Khi cần thiết, tôi trao đổi với hội viên trong các buổi sinh hoạt hoặc thông qua nhóm thông tin của chi hội, hướng dẫn mọi người bình tĩnh kiểm chứng và tìm thông tin từ nguồn chính thống”, ông Đông chia sẻ.

Từ việc nâng cao kỹ năng ở cấp tỉnh đến hướng dẫn cụ thể tại cơ sở, Hội CCB tỉnh đang phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Mỗi hội viên không chỉ thận trọng khi tiếp nhận thông tin mà còn góp phần lan tỏa nội dung tích cực, hạn chế tin giả và thông tin sai lệch, qua đó củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng.