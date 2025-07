U23 Thái Lan đối đầu U23 Philippines trong trận tranh hạng 3 giải U23 Đông Nam Á 2025 trong sự “tổn thương” bởi thất bại cay đắng trước Indonesia tại bán kết. Do vậy, “Voi chiến” đã mang đối thủ kèo dưới ra để cứu vãn danh dự bằng một chiến thắng.

Tại vòng chung kết (VCK) U23 Đông Nam Á 2025, U23 Thái Lan đã không thể hiện được quá nhiều. Cùng bảng với U23 Đông Timor và U23 Myanmar, tưởng như U23 Thái Lan dễ dàng đoạt vé bán kết. Nhưng ngược lại, thầy trò Thawatchai Damrong - Ongtrakul đã phải tương đối vất vả mới giành vé vào bán kết. Dù “Voi chiến” vẫn giành vị trí nhất bảng nhưng họ chỉ được 4 điểm sau 2 lượt trận. Chạm trán với chủ nhà U23 Indonesia tại bán kết, “Voi chiến” đã có lợi thế trước chủ nhà song vẫn bị đối thủ gỡ hoà và giữ nguyên tỉ số hòa sau 120 phút thi đấu, để rồi U23 Thái Lan phải chịu thất bại trong loạt sút luân lưu định mệnh với tỉ số 6-7, qua đó đành chấp nhận thi đấu ở trận tranh hạng 3. Trong trận đấu mang tính chất danh dự này, U23 Thái Lan đã trút vào lưới U23 Philippines 3 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Philippines đã có hành trình tương đối thành công tại VCK U23 Đông Nam Á 2025. Nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của U23 Indonesia, U23 Malaysia và U23 Brunei, U23 Philippines đã xuất sắc giành vị trí thứ 2 và trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé vào bán kết. Mặc dù vậy, trước U23 Việt Nam có đẳng cấp vượt trội hơn, các học trò của HLV Garrath McPherson đã không thể tạo nên bất ngờ và họ rất may mắn khi chỉ phải nhận thất bại với tỉ số 1-2 chung cuộc. Bởi nhìn vào cục diện của trận đấu thì hàng thủ U23 Philippines đã để lộ nhiều khoảng trống bởi thiếu bọc lót cho nhau, lối chơi không ăn ý do các cầu thủ lúng túng, chơi không tập trung. Các hậu vệ U23 Philippines có chiều cao tốt nhưng phòng ngự bóng bổng cũng không phải quá xuất sắc. Nếu các chân sút của U23 Việt Nam tận dụng được các tình huống ăn bàn thì U23 Philippines phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 5 lần. Do vậy trước một U23 Thái Lan vượt trội về mọi mặt, U23 Philippines phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công, song cũng không thể mãi chống lại sức mạnh của “Voi chiến” mới bị tổn thương trong trận bán kết với U23 Indonesia.

Trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn, đúng như tính chất của trận tranh hạng 3. Cả hai chơi giằng co ở khu vực giữa sân gần 30 phút đầu tiên. Phút thứ 30, Thái Lan mới khai thông thế bế tắc với pha dứt điểm thành bàn của Phanthamit. Sau bàn mở tỉ số, U23 Thái Lan đã triển khai lối đá đầy tự tin, khiến cho U23 Philippines vất vả chống đỡ. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên sau khi kết thúc hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, “Voi chiến” tiếp tục giữ được thế trận lấn lướt và có nhiều tình huống uy hiếp khung thành U23 Philippines. Đến phút thứ 74 U23 Thái Lan đã cụ thể hóa sự vượt trội bằng bàn thắng gia tăng cách biệt của Siraphop sau cú cứa lòng tuyệt đẹp. U23 Philippines vùng lên chống trả và trong một tình huống U23 Thái Lan mất tập trung. Banatao là người đã xuất hiện kịp thời để đánh đầu vào góc xa, gỡ lại 1 bàn cho U23 Philippines, tuy vậy đó cũng là tất cả những gì U23 Philippines làm được. Kết quả trận đấu được ấn định vào phút 86. Sau tình huống U23 Philippines đánh đầu đập xà ngang, U23 Thái Lan đã tổ chức phản công sắc sảo. Bóng được trả ra cho Ratree và tiền vệ này tung ra cú đá không thể cản phá. Thắng chung cuộc 3-1, U23 Thái Lan giành hạng 3 giải U23 Đông Nam Á 2025.