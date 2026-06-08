Cvetkovic ghi bàn phút 1, Anderlecht hạ PAOK tại Toumbas Anderlecht thắng PAOK 1-0 nhờ bàn duy nhất của Cvetkovic ở phút 1 tại Stadio Toumbas, Thessaloníki, trong khuôn khổ UEFA Europa League; đội khách ra về với chiến thắng, còn PAOK chịu thất bại trên sân nhà.

PAOK 0 - 1 Anderlecht Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PAOK tiếp đón Anderlecht.

1' Anderlecht mở tỷ số ngay phút đầu Phút 1, Mihajlo Cvetkovic lập công, đưa Anderlecht vượt lên dẫn trước PAOK. Anderlecht khởi đầu đầy chủ động với bàn thắng ngay ở cú dứt điểm đầu tiên.

13' PAOK ép sân, Anderlecht dẫn bàn Sau 13 phút, PAOK đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 1, nhưng Anderlecht mới là đội dẫn bàn. Khả năng tận dụng cơ hội của đội khách được thể hiện qua thống kê dứt điểm trúng đích 0 - 1.

25' PAOK kiểm soát thế trận Phút 25', PAOK đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 66 - 34, nhưng Anderlecht mới là đội dẫn 1-0. Sức ép của PAOK chưa chuyển hóa thành nhiều cơ hội rõ rệt khi họ chỉ dứt điểm 3 - 2, trong đó số lần trúng đích là 0 - 1.

35' Giannis Michailidis bỏ lỡ phạt đền Phút 35, Giannis Michailidis không thể chuyển hóa quả phạt đền thành bàn thắng. PAOK vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng tỷ số vẫn là 1-1.

36' VAR tước bàn thắng của Anestis Mythou Phút 36, VAR xác định bàn thắng của Anestis Mythou không được công nhận, khiến tỷ số vẫn là 0-1. Anderlecht tiếp tục dẫn trước sau pha bóng gây nhiều chú ý này.

37' PAOK áp đảo trước giờ nghỉ Sau 37 phút, PAOK đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64 - 36 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 7 - 2. Anderlecht chịu sức ép khi số cú sút trúng đích chỉ là 2 - 1.

38' Bojan Golubovic nhận thẻ vàng ở phút 38 Phút 38, Bojan Golubovic nhận thẻ vàng. PAOK vẫn đang chịu sức ép khi Anderlecht nắm lợi thế trên sân.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Aritz Elustondo vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Aritz Elustondo vào sân thay Bojan Golubovic ngay sau giờ nghỉ. Anderlecht vẫn đang dẫn trước PAOK, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà gia cố thế trận.

49' PAOK kiểm soát, Anderlecht giữ lợi thế Bước sang phút 49, PAOK đang kiểm soát bóng 63 - 37 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn với 6 - 3, nhưng Anderlecht vẫn dẫn 0-1. Đội khách có lợi thế về số lần trúng đích 1 - 2, cho thấy thế trận nghiêng về PAOK nhưng Anderlecht vẫn giữ được sự nguy hiểm.

56' Moussa Ndiaye nhận thẻ vàng Phút 56, Moussa Ndiaye nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài nhắc nhở. Đây là lời cảnh báo dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

57' Anderlecht đưa Antman vào sân Phút 57, Oliver Antman vào sân thay Jayden Onia Seke. Anderlecht có thêm sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế trước PAOK.

58' Enric Llansana nhận thẻ vàng Phút 58', Enric Llansana nhận thẻ vàng. Anderlecht vẫn đang dẫn PAOK 0-1 trong thế trận có thêm những pha va chạm đáng chú ý.

61' PAOK ép sân, Anderlecht phòng ngự chặt Phút 61', PAOK đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và số lần dứt điểm 8 - 4 . Tuy nhiên, Anderlecht phòng ngự hiệu quả, có nhiều pha kết thúc trúng đích hơn 0 - 2 và vẫn bảo toàn lợi thế 0-1.

63' Abdul Rahman Baba vào sân Phút 63, Abdul Rahman Baba được tung vào sân thay Jonathan Gómez. Một sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

63' Greg Taylor vào sân ở phút 63 Phút 63, Greg Taylor vào sân thay Baptiste Santamaria. PAOK đang bị Anderlecht dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này diễn ra khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

71' Tristan Degreef vào sân Phút 71, Tristan Degreef vào sân thay Mihajlo Cvetkovic.

71' Alexander Jeremejeff vào sân Phút 71', Alexander Jeremejeff vào sân thay Taison, mang đến sự điều chỉnh mới cho Anderlecht trong quãng thời gian còn lại.

71' Nathan Saliba vào sân ở phút 71 Phút 71, Nathan Saliba vào sân thay Lukas Ambros. Đây là sự điều chỉnh mới trong hiệp hai của trận đấu.

75' PAOK ép sân, Anderlecht bảo toàn lợi thế Phút 75 , PAOK kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65-35 và tung ra 12-4 pha dứt điểm, nhưng Anderlecht vẫn đang dẫn 0-1. Đội khách chịu sức ép và chờ cơ hội phản công khi PAOK đẩy cao đội hình.

83' Dimitrios Pelkas vào sân Phút 83, Dimitrios Pelkas vào sân thay Anestis Mythou. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối.

86' Aritz Elustondo nhận thẻ vàng phút 86 Phút 86, Aritz Elustondo nhận thẻ vàng. Trận đấu bước vào những phút cuối với Anderlecht đang dẫn PAOK.

87' PAOK ép sân trong thế bị dẫn Phút 87, PAOK kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64 - 36 và đã tung ra 13 - 4 cú dứt điểm, cho thấy sức ép rõ rệt lên Anderlecht. Tuy nhiên, đội khách vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

90+1' Danylo Sikan nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', Danylo Sikan nhận thẻ vàng. PAOK 0-1 Anderlecht và trận đấu đang tiến vào những phút cuối.

KT Kết thúc: PAOK 0-1 Anderlecht Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:44 07/08/2026

Đội hình chính thức PAOK Sơ đồ 4-2-3-1 Anderlecht Sơ đồ 4-3-3 1 Jiri Pavlenka 3 Jonjoe Kenny 4 Bojan Golubovic 5 Giannis Michailidis 18 Jonathan Gómez 20 Christos Zafeiris 7 Baptiste Santamaria 14 Andrija Zivkovic 65 Giannis Konstantelias 11 Taison 56 Anestis Mythou 26 Colin Coosemans 79 Ali Maamar 27 Léo Pétrot 4 Giulian Biancone 5 Moussa Ndiaye 24 Enric Llansana 18 Lukas Ambros 55 Marco Kana 49 Jayden Onia Seke 14 Danylo Sikan 9 Mihajlo Cvetkovic Dự bị PAOK 2 Mady Camara 6 Aritz Elustondo 10 Dimitrios Pelkas 19 Alexander Jeremejeff 21 Abdul Rahman Baba 23 Tom Louchet 25 Konstantinos Thymianis 32 Greg Taylor 47 Shola Shoretire Anderlecht 2 Zoumana Keita 6 Ludwig Augustinsson 11 Oliver Antman 13 Nathan Saliba 32 Justin Heekeren 50 Kaïs Barry 53 Noa Ojea Cobiella 61 Joshua Nga Kana 62 Basile Vroninks Cập nhật đội hình lúc 00:05 07/08/2026

PAOK Thống kê Anderlecht 65% Kiểm soát bóng 35% 16 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 19 3 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Mihajlo Cvetkovic Anderlecht 1 bàn Enric Llansana Anderlecht 1 kiến tạo · điểm 7.04 Colin Coosemans Anderlecht Điểm 7.56 Giannis Konstantelias PAOK Điểm 7.2

PAOK sẽ đối đầu Anderlecht tại Stadio Toumbas lúc 00:45 ngày 07/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu được chờ đợi bởi hai đội đều sở hữu bề dày tên tuổi tại đấu trường châu Âu, nhưng những dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình xuất phát chưa được công bố.

Vì vậy, trọng tâm trước giờ bóng lăn sẽ nằm ở cách hai đội tiếp cận trận đấu, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và mức độ hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái. Sân Stadio Toumbas là địa điểm tổ chức, đồng thời tạo điều kiện để PAOK thi đấu với lợi thế sân nhà.

Thông tin trận đấu PAOK vs Anderlecht

Cuộc chạm trán giữa PAOK và Anderlecht diễn ra tại Stadio Toumbas vào lúc 00:45 ngày 07/08/2026. Trận đấu thuộc UEFA Europa League, giải đấu đòi hỏi các đội phải duy trì sự chặt chẽ trong từng thời điểm bởi một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện.

Với PAOK, việc được thi đấu trên sân nhà có thể giúp đội chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu họ duy trì được cự ly đội hình hợp lý và hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự khi đẩy cao đội hình.

Thế trận có thể được quyết định ở khu vực giữa sân

Anderlecht nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với sức ép từ môi trường thi đấu trên sân khách. Khả năng thoát pressing, giữ bóng dưới áp lực và đưa bóng lên phía trên sẽ là những yếu tố quan trọng trong cách đội khách triển khai thế trận. Nếu không kiểm soát tốt khu vực giữa sân, Anderlecht có thể gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ tấn công.

Ở chiều ngược lại, PAOK cần tránh để lợi thế sân nhà biến thành sức ép ngược. Một cách tiếp cận quá thận trọng có thể khiến đội chủ nhà đánh mất quyền chủ động, trong khi việc dâng cao thiếu kiểm soát sẽ mở ra khoảng trống cho Anderlecht khai thác. Sự cân bằng giữa gây sức ép và bảo đảm an toàn phía sau hàng tiền vệ có thể trở thành chìa khóa của trận đấu.

Đội hình và những ẩn số trước giờ bóng lăn

Thông tin hiện có chưa bao gồm danh sách cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của PAOK và Anderlecht. Do đó, chưa thể xác định chính xác những cá nhân sẽ giữ vai trò then chốt hay cách hai huấn luyện viên bố trí nhân sự.

Điều này cũng khiến việc đánh giá tương quan hai đội cần được tiếp cận thận trọng. Những lựa chọn ở hàng tiền vệ, cách bố trí các cầu thủ chạy cánh và khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm sẽ ảnh hưởng lớn đến diễn biến trận đấu. Bên cạnh đó, các tình huống cố định có thể trở thành phương án quan trọng nếu thế trận diễn ra giằng co.

Nhận định trước trận

PAOK có điểm tựa Stadio Toumbas, còn Anderlecht cần chứng minh khả năng thích ứng trong một trận đấu trên sân khách tại UEFA Europa League. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ kỷ luật trong phòng ngự.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán theo hướng một chiều. PAOK có thể tìm cách tạo sức ép sớm nhờ lợi thế sân nhà, trong khi Anderlecht sẽ hướng đến việc giữ thế trận ổn định và chờ thời cơ phản công. Những điều chỉnh chiến thuật trong trận, đặc biệt ở khu vực giữa sân, có thể quyết định bên nào giành được ưu thế.

PAOK 5 trận gần nhất T T B B Anderlecht 5 trận gần nhất T H

Tình hình lực lượng PAOK ✚ Soualiho Meïté (Hip Injury) ✚ Dimitrios Kottas (Unknown Injury) ✚ Taha Ali (Shoulder Injury) ✚ Dimitrios Monastirlis (Unknown Injury) ✚ Anestis Mythou (Unknown Injury) ✚ Kiril Despodov (Toe Injury) ✚ Giannis Konstantelias (Ill) ✚ Fedor Chalov (Meniscus Injury) Anderlecht ✚ Cedric Hatenboer (Broken Nose Bone) ✚ Killian Sardella (Torn Muscle Bundle) ✚ Ilay Camara (Broken Foot) ✚ Lucas Hey (Fracture)