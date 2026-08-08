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    Đả bại Casa Pia 1-0, Maritimo khởi đầu thuận lợi tại Primeira Liga

    Đại Ngàn08/08/2026 16:52

    Pha lập công duy nhất của Guzzo ở phút 61 giúp Maritimo đánh bại Casa Pia 1-0 trên sân Estadio do Maritimo tại vòng 1 Primeira Liga. Kết quả này mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà trong ngày ra quân, khiến Casa Pia phải ngậm ngùi nhận thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Maritimo 1-0 Casa Pia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Maritimo1 - 0Casa PiaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Maritimo tiếp đón Casa Pia.

    • 16'Casa Pia kiểm soát bóng, Maritimo tích cực dứt điểm

      Trải qua 16 phút đầu tiên, Casa Pia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 41% - 59%. Dù vậy, chủ nhà Maritimo mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi sở hữu chỉ số dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0).

    • 30'Casa Pia cầm bóng tốt hơn nhưng chưa thể ghi bàn

      Chạm mốc 30 phút thi đấu, Casa Pia làm chủ thế trận về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 38% - 62% trước Maritimo. Dù vậy, số lần dứt điểm của hai đội vẫn đang cân bằng ở mức 4 - 4, trong đó đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm hơn với 1 - 0 cú sút trúng đích.

    • 44'Casa Pia áp đảo thời lượng giữ bóng

      Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, Casa Pia chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng 36% - 64% trước Maritimo. Dù vậy, sự đe dọa lên khung thành hai bên khá tương đồng với chỉ số dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 1), giữ nguyên tỷ số 0 - 0 ở phút 44.

    • 45+2'D. Sousa nhận thẻ vàng ở bù giờ hiệp một

      Phút 45+2', D. Sousa bên phía Casa Pia đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi, hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 56'Casa Pia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

      Bước sang phút 56, Casa Pia đang nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60%, nhưng Maritimo mới là đội tích cực hãm thành hơn khi sở hữu 11 - 7 cú dứt điểm. Dù vậy, độ hiệu quả của hai đội vẫn ngang bằng khi cùng có 3 - 3 lần dứt điểm trúng đích và 3 - 3 pha cứu thua, khiến tỷ số tiếp tục duy trì 0 - 0.

    • 61'Raphael Guzzo khai thông bế tắc, Maritimo mở tỷ số

      Phút 61, nhận đường kiến tạo từ M. Tejon, Raphael Guzzo dứt điểm chính xác mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Maritimo. Dù kiểm soát bóng 42% - 58% khiêm tốn hơn Casa Pia, đội chủ nhà đã biết cách tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn trước.

    • 66'Casa Pia thay người nhằm tìm bàn gỡ

      Phút 66, Casa Pia đưa ra sự thay đổi nhân sự khi P. Rosas được tung vào sân để thay thế cho A. Conte. Mới nhận bàn thua ở phút 61, ban huấn luyện đội khách buộc phải đưa ra những điều chỉnh trên hàng công nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế trước Maritimo.

    • 66'Casa Pia thay người nhằm tìm bàn gỡ

      Phút 66, Casa Pia quyết định đưa K. Prieto vào sân thay thế cho K. Osundina. Đang bị Maritimo dẫn trước 1-0 từ phút 61, đội khách nỗ lực làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

    • 71'Casa Pia nỗ lực ép sân, Maritimo chắt chiu cơ hội

      Bước sang phút 71, Casa Pia dù kiểm soát bóng 41% - 59% nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Maritimo tỏ ra nguy hiểm hơn trong các đợt phản công với chỉ số dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 3), qua đó tiếp tục giữ vững tỷ số 1 - 0.

    • 78'Casa Pia tung A. Jatta vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 78, Casa Pia quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Jatta được tung vào sân thế chỗ cho Gabi. Trong thế bị Maritimo dẫn trước 1-0, đội khách nỗ lực làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

    • 80'Casa Pia tung S. Clua vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 80, Casa Pia có sự thay đổi nhân sự khi S. Clua được tung vào sân để thế chỗ cho S. Perez. Trong bối cảnh đang bị Maritimo dẫn 1-0, đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công ở những phút còn lại.

    • 81'Kaly vào sân, Casa Pia nỗ lực tìm bàn gỡ

      Phút 81, Casa Pia quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Kaly vào sân thế chỗ cho J. Goulart. Đang bị Maritimo dẫn 1-0, đội khách rất cần phương án tươi mới để hy vọng xoay chuyển tình thế ở những phút cuối trận.

    • 82'Maritimo điều chỉnh nhân sự bảo vệ lợi thế

      Phút 82, Maritimo quyết định rút S. Bouzaidi rời sân và tung S. Bamba vào thay thế. Việc bổ sung nhân sự tươi mới này nhằm giúp đội chủ nhà duy trì sự tập trung để bảo toàn tỷ số 1-0 trong những phút thi đấu cuối cùng.

    • 84'Maritimo duy trì lợi thế 1-0 ở những phút cuối

      Bước sang phút 84, dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng (42% - 58%), Maritimo vẫn là đội chơi nguy hiểm hơn nhờ khả năng chuyển trạng thái sắc bén. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 3), qua đó bảo vệ thành công lợi thế dẫn 1-0 trước nỗ lực muộn mằn của Casa Pia.

    • 86'A. Jatta nhận thẻ vàng muộn ở phút 86

      Phút 86, A. Jatta bên phía Casa Pia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Maritimo dẫn 1-0, sự nôn nóng trong những phút cuối trận khiến đội khách thi đấu thiếu bình tĩnh và liên tục phạm lỗi.

    • 87'Maritimo thay người: M. Boakye vào sân thế chỗ A. Butzke

      Phút 87, Maritimo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Boakye được tung vào sân để thay thế cho A. Butzke. Trong bối cảnh đang nắm giữ lợi thế 1-0 ở những phút cuối trận, đội chủ nhà quyết định làm mới đội hình nhằm bảo toàn chiến thắng trước Casa Pia.

    • 87'Maritimo tung T. Tavares vào sân ở phút 87

      Phút 87, Maritimo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Tavares được tung vào sân thay thế cho M. Tejon. Đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sự tươi mới trong đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 1-0 trước Casa Pia ở những phút cuối trận.

    • 90+1'Thẻ vàng cho Raphael Guzzo ở phút bù giờ

      Vào phút 90+1', cầu thủ Raphael Guzzo bên phía Maritimo đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang tập trung tối đa để bảo vệ cách biệt 1-0 trước Casa Pia trong những phút bù giờ kịch tính của trận đấu.

    • 90+1'Maritimo thay người gia cố đội hình ở phút 90+1'

      Ở phút 90+1', Maritimo quyết định tung J. Santiago Perez vào sân thay cho V. Danilovic. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới lực lượng nhằm bảo vệ lợi thế 1-0 mong manh trong những phút bù giờ của trận đấu.

    • 90+1'Maritimo điều chỉnh nhân sự ở phút bù giờ

      Vào phút 90+1', Maritimo quyết định rút Raphael Guzzo ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Szalai. Đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa nhằm bảo toàn lợi thế 1-0 trong những giây bù giờ còn lại của trận đấu.

    • 90+6'T. Tavares nhận thẻ vàng ở phút 90+6'

      Phút 90+6', T. Tavares của Maritimo phải nhận thẻ vàng sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Đội chủ nhà đang phải nỗ lực căng mình bảo vệ tỷ số 1-0 mỏng manh trước sức ép từ Casa Pia trong những giây bù giờ cuối cùng.

    • KTKết thúc: Maritimo 1-0 Casa Pia

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 23:28 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Maritimo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag
    Casa Pia
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho
    13
    Alfonso Pastor
    2
    Igor Julião
    4
    Rafael Fernandes
    44
    Romain Correia
    23
    Paulo Henrique
    14
    Raphael Guzzo
    6
    Rodrigo Andrade
    18
    Vladan Danilović
    11
    Simo Bouzaidi
    17
    Adrián Butzke
    10
    Martín Tejón
    31
    André Gomes
    18
    André Geraldes
    4
    João Goulart
    43
    David Sousa
    5
    Abdu Conté
    24
    Sebastián Pérez
    80
    Lawrence Ofori
    10
    Rochinha
    8
    Gabi Pereira
    13
    Oluwakorede Osundina
    9
    Henrique Araújo
    Dự bị
    Maritimo
    77 Pedro Teixeira1 Gonçalo Tabuaço22 Gábor Szalai68 Nelio Batista16 Francisco Silva66 Israel Ayuma15 Tomás Tavares25 Yellu Santiago90 Maurice Boakye
    Casa Pia
    95 Ivan Mandić22 Daniel Azevedo3 Domingos Jose Gabriel Bandeira75 Pedro Rosas27 Kaique Rocha19 Kevin Prieto16 Selvi Clúa59 Abdu Dafe11 Raúl Blanco
    Cập nhật đội hình lúc 21:05 08/08/2026
    MaritimoThống kêCasa Pia
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    16
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    4
    2
    Phạt góc
    6
    17
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Raphael Guzzo
    Raphael Guzzo
    Maritimo
    1 bàn
    Martín Tejón
    Martín Tejón
    Maritimo
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    André Gomes
    André Gomes
    Casa Pia
    Điểm 7.9
    Rodrigo Andrade
    Rodrigo Andrade
    Maritimo
    Điểm 7.3
    Abdu Conté
    Abdu Conté
    Casa Pia
    Điểm 7.3
    Vladan Danilović
    Vladan Danilović
    Maritimo
    Điểm 7.2

    Thông tin trận đấu: 21h30 ngày 08/08/2026 - Primeira Liga

    Trận đấu giữa Maritimo và Casa Pia diễn ra vào lúc 21h30 ngày 08/08/2026 thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là cuộc chạm trán quan trọng khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với mục tiêu tích lũy những điểm số đầu tiên cho mình.

    Lịch sử đối đầu gần nhất giữa hai đội

    Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, lợi thế tâm lý đang nghiêng về phía đội khách. Trong 3 lần đụng độ gần đây nhất giữa hai đội, Casa Pia đã giành chiến thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Maritimo chưa thể giành chiến thắng nào.

    Bên cạnh đó, việc chưa từng giành chiến thắng trước Casa Pia ở các cuộc chạm trán gần nhất đặt ra thách thức không nhỏ cho Maritimo. Đội chủ nhà cần đưa ra những điều chỉnh hợp lý để cải thiện thành tích khi tái đấu lần này.

    Bối cảnh hiện tại trên bảng xếp hạng

    Tính đến thời điểm hiện tại, Maritimo đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Primeira Liga với 0 điểm. Trong khi đó, Casa Pia xếp ở vị trí thứ 16 và cũng chưa có điểm số nào.

    Ngoài ra, do cả hai đội bóng đều đang dừng ở mốc 0 điểm, cuộc đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội để một trong hai bên bứt phá và mang về kết quả có lợi, tạo bước đệm cho chặng đường tiếp theo tại giải đấu.

    Nhận định tổng quan trận đấu

    Nhìn chung, Casa Pia sở hữu ưu thế rõ rệt từ thành tích đối đầu gần nhất khi duy trì chuỗi trận bất bại trước đối thủ với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, Maritimo hứa hẹn sẽ thi đấu quyết tâm nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi đầu tiên.

    Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng khi cả hai câu lạc bộ đều đặt mục tiêu an toàn để tích lũy điểm số quan trọng tại Primeira Liga.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Maritimo · 0 thắng1 hòaCasa Pia · 2 thắng
    19/03/2023
    Casa Pia
    2 - 0
    Maritimo
    CP
    04/10/2022
    Maritimo
    1 - 2
    Casa Pia
    CP
    23/07/2022
    Casa Pia
    0 - 0
    Maritimo
    Hòa
    Maritimo
    5 trận gần nhất
    HHTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Casa Pia
    5 trận gần nhất
    BBTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Famalicao101001H
    2Estoril101001H
    3Estrela000000
    11Benfica000000
    12Maritimo000000
    13SC Braga000000
    15Arouca000000
    16Casa Pia000000
    17Academico Viseu000000

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Đả bại Casa Pia 1-0, Maritimo khởi đầu thuận lợi tại Primeira Liga
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