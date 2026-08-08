Đả bại Casa Pia 1-0, Maritimo khởi đầu thuận lợi tại Primeira Liga Pha lập công duy nhất của Guzzo ở phút 61 giúp Maritimo đánh bại Casa Pia 1-0 trên sân Estadio do Maritimo tại vòng 1 Primeira Liga. Kết quả này mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà trong ngày ra quân, khiến Casa Pia phải ngậm ngùi nhận thất bại.

Maritimo 1 - 0 Casa Pia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maritimo tiếp đón Casa Pia.

16' Casa Pia kiểm soát bóng, Maritimo tích cực dứt điểm Trải qua 16 phút đầu tiên, Casa Pia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 41% - 59%. Dù vậy, chủ nhà Maritimo mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi sở hữu chỉ số dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0).

30' Casa Pia cầm bóng tốt hơn nhưng chưa thể ghi bàn Chạm mốc 30 phút thi đấu, Casa Pia làm chủ thế trận về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 38% - 62% trước Maritimo. Dù vậy, số lần dứt điểm của hai đội vẫn đang cân bằng ở mức 4 - 4, trong đó đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm hơn với 1 - 0 cú sút trúng đích.

44' Casa Pia áp đảo thời lượng giữ bóng Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, Casa Pia chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng 36% - 64% trước Maritimo. Dù vậy, sự đe dọa lên khung thành hai bên khá tương đồng với chỉ số dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 1 ), giữ nguyên tỷ số 0 - 0 ở phút 44.

45+2' D. Sousa nhận thẻ vàng ở bù giờ hiệp một Phút 45+2', D. Sousa bên phía Casa Pia đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi, hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Casa Pia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 56, Casa Pia đang nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60% , nhưng Maritimo mới là đội tích cực hãm thành hơn khi sở hữu 11 - 7 cú dứt điểm. Dù vậy, độ hiệu quả của hai đội vẫn ngang bằng khi cùng có 3 - 3 lần dứt điểm trúng đích và 3 - 3 pha cứu thua, khiến tỷ số tiếp tục duy trì 0 - 0 .

61' Raphael Guzzo khai thông bế tắc, Maritimo mở tỷ số Phút 61, nhận đường kiến tạo từ M. Tejon, Raphael Guzzo dứt điểm chính xác mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Maritimo. Dù kiểm soát bóng 42% - 58% khiêm tốn hơn Casa Pia, đội chủ nhà đã biết cách tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn trước.

66' Casa Pia thay người nhằm tìm bàn gỡ Phút 66, Casa Pia đưa ra sự thay đổi nhân sự khi P. Rosas được tung vào sân để thay thế cho A. Conte . Mới nhận bàn thua ở phút 61, ban huấn luyện đội khách buộc phải đưa ra những điều chỉnh trên hàng công nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế trước Maritimo.

66' Casa Pia thay người nhằm tìm bàn gỡ Phút 66, Casa Pia quyết định đưa K. Prieto vào sân thay thế cho K. Osundina . Đang bị Maritimo dẫn trước 1-0 từ phút 61, đội khách nỗ lực làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

71' Casa Pia nỗ lực ép sân, Maritimo chắt chiu cơ hội Bước sang phút 71, Casa Pia dù kiểm soát bóng 41% - 59% nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Maritimo tỏ ra nguy hiểm hơn trong các đợt phản công với chỉ số dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 3), qua đó tiếp tục giữ vững tỷ số 1 - 0.

78' Casa Pia tung A. Jatta vào sân tìm bàn gỡ Phút 78, Casa Pia quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Jatta được tung vào sân thế chỗ cho Gabi . Trong thế bị Maritimo dẫn trước 1-0, đội khách nỗ lực làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

80' Casa Pia tung S. Clua vào sân tìm bàn gỡ Phút 80, Casa Pia có sự thay đổi nhân sự khi S. Clua được tung vào sân để thế chỗ cho S. Perez . Trong bối cảnh đang bị Maritimo dẫn 1-0, đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công ở những phút còn lại.

81' Kaly vào sân, Casa Pia nỗ lực tìm bàn gỡ Phút 81, Casa Pia quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Kaly vào sân thế chỗ cho J. Goulart . Đang bị Maritimo dẫn 1-0, đội khách rất cần phương án tươi mới để hy vọng xoay chuyển tình thế ở những phút cuối trận.

82' Maritimo điều chỉnh nhân sự bảo vệ lợi thế Phút 82, Maritimo quyết định rút S. Bouzaidi rời sân và tung S. Bamba vào thay thế. Việc bổ sung nhân sự tươi mới này nhằm giúp đội chủ nhà duy trì sự tập trung để bảo toàn tỷ số 1-0 trong những phút thi đấu cuối cùng.

84' Maritimo duy trì lợi thế 1-0 ở những phút cuối Bước sang phút 84, dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng (42% - 58%), Maritimo vẫn là đội chơi nguy hiểm hơn nhờ khả năng chuyển trạng thái sắc bén. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 3), qua đó bảo vệ thành công lợi thế dẫn 1-0 trước nỗ lực muộn mằn của Casa Pia.

86' A. Jatta nhận thẻ vàng muộn ở phút 86 Phút 86, A. Jatta bên phía Casa Pia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Maritimo dẫn 1-0, sự nôn nóng trong những phút cuối trận khiến đội khách thi đấu thiếu bình tĩnh và liên tục phạm lỗi.

87' Maritimo thay người: M. Boakye vào sân thế chỗ A. Butzke Phút 87, Maritimo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Boakye được tung vào sân để thay thế cho A. Butzke . Trong bối cảnh đang nắm giữ lợi thế 1-0 ở những phút cuối trận, đội chủ nhà quyết định làm mới đội hình nhằm bảo toàn chiến thắng trước Casa Pia.

87' Maritimo tung T. Tavares vào sân ở phút 87 Phút 87, Maritimo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Tavares được tung vào sân thay thế cho M. Tejon . Đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sự tươi mới trong đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 1-0 trước Casa Pia ở những phút cuối trận.

90+1' Thẻ vàng cho Raphael Guzzo ở phút bù giờ Vào phút 90+1' , cầu thủ Raphael Guzzo bên phía Maritimo đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang tập trung tối đa để bảo vệ cách biệt 1-0 trước Casa Pia trong những phút bù giờ kịch tính của trận đấu.

90+1' Maritimo thay người gia cố đội hình ở phút 90+1' Ở phút 90+1', Maritimo quyết định tung J. Santiago Perez vào sân thay cho V. Danilovic . Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới lực lượng nhằm bảo vệ lợi thế 1-0 mong manh trong những phút bù giờ của trận đấu.

90+1' Maritimo điều chỉnh nhân sự ở phút bù giờ Vào phút 90+1' , Maritimo quyết định rút Raphael Guzzo ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Szalai . Đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa nhằm bảo toàn lợi thế 1-0 trong những giây bù giờ còn lại của trận đấu.

90+6' T. Tavares nhận thẻ vàng ở phút 90+6' Phút 90+6', T. Tavares của Maritimo phải nhận thẻ vàng sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Đội chủ nhà đang phải nỗ lực căng mình bảo vệ tỷ số 1-0 mỏng manh trước sức ép từ Casa Pia trong những giây bù giờ cuối cùng.

KT Kết thúc: Maritimo 1-0 Casa Pia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 23:28 08/08/2026

Đội hình chính thức Maritimo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag Casa Pia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho 13 Alfonso Pastor 2 Igor Julião 4 Rafael Fernandes 44 Romain Correia 23 Paulo Henrique 14 Raphael Guzzo 6 Rodrigo Andrade 18 Vladan Danilović 11 Simo Bouzaidi 17 Adrián Butzke 10 Martín Tejón 31 André Gomes 18 André Geraldes 4 João Goulart 43 David Sousa 5 Abdu Conté 24 Sebastián Pérez 80 Lawrence Ofori 10 Rochinha 8 Gabi Pereira 13 Oluwakorede Osundina 9 Henrique Araújo Dự bị Maritimo 77 Pedro Teixeira 1 Gonçalo Tabuaço 22 Gábor Szalai 68 Nelio Batista 16 Francisco Silva 66 Israel Ayuma 15 Tomás Tavares 25 Yellu Santiago 90 Maurice Boakye Casa Pia 95 Ivan Mandić 22 Daniel Azevedo 3 Domingos Jose Gabriel Bandeira 75 Pedro Rosas 27 Kaique Rocha 19 Kevin Prieto 16 Selvi Clúa 59 Abdu Dafe 11 Raúl Blanco Cập nhật đội hình lúc 21:05 08/08/2026

Maritimo Thống kê Casa Pia 39% Kiểm soát bóng 61% 16 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 4 2 Phạt góc 6 17 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Raphael Guzzo Maritimo 1 bàn Martín Tejón Maritimo 1 kiến tạo · điểm 7.5 André Gomes Casa Pia Điểm 7.9 Rodrigo Andrade Maritimo Điểm 7.3 Abdu Conté Casa Pia Điểm 7.3 Vladan Danilović Maritimo Điểm 7.2

Thông tin trận đấu: 21h30 ngày 08/08/2026 - Primeira Liga

Trận đấu giữa Maritimo và Casa Pia diễn ra vào lúc 21h30 ngày 08/08/2026 thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là cuộc chạm trán quan trọng khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với mục tiêu tích lũy những điểm số đầu tiên cho mình.

Lịch sử đối đầu gần nhất giữa hai đội

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, lợi thế tâm lý đang nghiêng về phía đội khách. Trong 3 lần đụng độ gần đây nhất giữa hai đội, Casa Pia đã giành chiến thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Maritimo chưa thể giành chiến thắng nào.

Bên cạnh đó, việc chưa từng giành chiến thắng trước Casa Pia ở các cuộc chạm trán gần nhất đặt ra thách thức không nhỏ cho Maritimo. Đội chủ nhà cần đưa ra những điều chỉnh hợp lý để cải thiện thành tích khi tái đấu lần này.

Bối cảnh hiện tại trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, Maritimo đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Primeira Liga với 0 điểm. Trong khi đó, Casa Pia xếp ở vị trí thứ 16 và cũng chưa có điểm số nào.

Ngoài ra, do cả hai đội bóng đều đang dừng ở mốc 0 điểm, cuộc đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội để một trong hai bên bứt phá và mang về kết quả có lợi, tạo bước đệm cho chặng đường tiếp theo tại giải đấu.

Nhận định tổng quan trận đấu

Nhìn chung, Casa Pia sở hữu ưu thế rõ rệt từ thành tích đối đầu gần nhất khi duy trì chuỗi trận bất bại trước đối thủ với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, Maritimo hứa hẹn sẽ thi đấu quyết tâm nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi đầu tiên.

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng khi cả hai câu lạc bộ đều đặt mục tiêu an toàn để tích lũy điểm số quan trọng tại Primeira Liga.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Maritimo · 0 thắng 1 hòa Casa Pia · 2 thắng Casa Pia 2 - 0 Maritimo CP Maritimo 1 - 2 Casa Pia CP Casa Pia 0 - 0 Maritimo Hòa

Maritimo 5 trận gần nhất H H T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Casa Pia 5 trận gần nhất B B T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Famalicao 1 0 1 0 0 1 H 2 Estoril 1 0 1 0 0 1 H 3 Estrela 0 0 0 0 0 0 … 11 Benfica 0 0 0 0 0 0 12 Maritimo 0 0 0 0 0 0 13 SC Braga 0 0 0 0 0 0 … 15 Arouca 0 0 0 0 0 0 16 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 17 Academico Viseu 0 0 0 0 0 0 …