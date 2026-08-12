60' Aubameyang rời sân, Kevin Sánchez thế chỗ ở phút 60

Phút 60, Deportivo La Coruña thực hiện sự thay đổi người khi Kevin Sánchez được tung vào sân thay cho Pierre-Emerick Aubameyang. Trong thế bị Real Madrid dẫn trước 0-1 và đang lép vấp ở chỉ số dứt điểm (2-11), sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công đội chủ nhà.