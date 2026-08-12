Đả bại Deportivo La Coruña, Real Madrid gieo sầu cho chủ nhà tại Abanca-Riazor
Bàn thắng duy nhất của Díaz ở phút 45 đã giúp Real Madrid vượt qua Deportivo La Coruña với tỷ số 0-1 ngay trên sân Estadio Abanca-Riazor, khiến đội chủ nhà đành chấp nhận thất bại tối thiểu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Deportivo La Coruña tiếp đón Real Madrid.
- 12'Real Madrid nhỉnh hơn trong những phút đầu
Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Real Madrid tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 46 - 54. Đội khách liên tục ép sân với chỉ số dứt điểm 0 - 2 cùng tỷ lệ phạt góc 1 - 3 nghiêng về phía mình, trong khi Deportivo La Coruña vẫn chưa thể tung ra cú sút nào.
- 22'Deportivo La Coruña thay người sớm ở phút 22
Phút 22, Deportivo La Coruña thực hiện sự thay đổi người từ sớm khi Diego Villares được tung vào sân thế chỗ cho Noé Carrillo. Đội chủ nhà buộc phải có phương án điều chỉnh nhân sự trong thời điểm Real Madrid đang tạo ra sức ép tốt hơn với thống kê dứt điểm 0-3.
- 24'Real Madrid chiếm ưu thế trước Deportivo La Coruña
Trôi qua 24 phút thi đấu, Real Madrid đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 42 - 58 trước Deportivo La Coruña. Đội khách liên tục vây hãm và sở hữu chỉ số dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), tuy nhiên bảng điện tử vẫn duy trì tỷ số 0 - 0.
- 29'Antonio Rüdiger bị phạt thẻ vàng ở phút 29
Phút 29, Antonio Rüdiger phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, tấm thẻ phạt này buộc hàng thủ Real Madrid phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các tình huống tranh chấp tiếp theo.
- 36'Real Madrid lấn lướt, Deportivo gồng mình phòng ngự
Tính đến phút 36, Real Madrid đang chiếm ưu thế trên sân với tỷ lệ cầm bóng 45-55 cùng chỉ số dứt điểm 0-5 (trúng đích 0-1). Deportivo La Coruña lùi sâu chịu trận khi chưa thể tung ra cú sút nào, đồng thời phải nhờ tới 1 lần cứu thua để bảo vệ tỷ số 0-0.
- 45+1'Brahim Díaz mở tỷ số cho Real Madrid ở phút bù giờ
Đúng vào phút 45+1', Brahim Díaz dứt điểm tung lưới đối phương từ đường kiến tạo của thủ môn Andriy Lunin, giúp Real Madrid vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng muộn khai thông thế bế tắc hoàn toàn phản ánh đúng cục diện, khi đội khách vượt trội với chỉ số dứt điểm 1-10 trong hiệp thi đấu này.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Alexander-Arnold vào sân thay Rüdiger ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi Trent Alexander-Arnold được tung vào sân thế chỗ Antonio Rüdiger. Quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Rüdiger đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 29, dù Real Madrid đang nắm lợi thế dẫn 0-1.
- 46'Carlos Espí vào sân thay Endrick ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Carlos Espí được tung vào sân để thay thế Endrick. Với thế dẫn trước 0-1 từ cuối hiệp một, sự thay đổi trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid tiếp tục duy trì thế chủ động.
- 46'Miguel Loureiro được tung vào sân ở đầu hiệp 2
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Miguel Loureiro được tung vào sân để thay thế cho Bright Ede. Đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm mang lại làn gió mới trong lối chơi trong bối cảnh đội nhà bị dẫn 0-1 ngay trước giờ nghỉ.
- 46'David Mella vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, David Mella được tung vào sân để thay thế cho Lorenzo Amatucci. Đây là sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi trong bối cảnh tỷ số đang là 0-1 nghiêng về Real Madrid.
- 46'Giacomo Quagliata thế chỗ Angeliño ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Giacomo Quagliata được tung vào sân để thay thế Angeliño. Sự điều chỉnh nhân sự này kỳ vọng mang lại làn gió mới trong lối chơi, khi đội nhà tạm bị Real Madrid dẫn trước 0-1 sau 45 phút đầu tiên.
- 46'Mario Rivas vào sân thay Brahim Díaz đầu hiệp hai
Ngay bước vào hiệp hai ở phút 46, Real Madrid quyết định rút Brahim Díaz ra nghỉ để nhường chỗ cho Mario Rivas. Đội khách bước vào 45 phút tiếp theo với lợi thế dẫn 0-1 có được từ cuối hiệp một.
- 46'Real Madrid đưa Valverde vào thay Arda Güler
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Real Madrid có sự thay đổi nhân sự khi Federico Valverde được tung vào sân thay cho Arda Güler. Với lợi thế dẫn 0-1 sau hiệp một, sự xuất hiện của Valverde hứa hẹn giúp tuyến giữa của đội bóng tăng thêm sức chiến đấu và sự cơ động.
- 47'Camavinga dính thẻ vàng ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Eduardo Camavinga đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là án phạt cảnh cáo thứ hai dành cho Real Madrid ở trận đấu này sau tấm thẻ của Antonio Rüdiger, trong bối cảnh đội khách đang tạm dẫn 0-1.
- 49'Real Madrid làm chủ thế trận ở phút 49
Bước sang phút 49, Real Madrid tiếp tục kiểm soát tốt thế trận dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 48-52. Sự áp đảo của đội khách thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 1-10 (trúng đích 1-3), giúp họ duy trì lợi thế dẫn 1-0 trước Deportivo La Coruña.
- 59'Zakaria Eddahchouri vào sân thay thế Bil Nsongo
Phút 59, Zakaria Eddahchouri được tung vào sân để thay thế cho Bil Nsongo. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh tỷ số đang là 0-1 nghiêng về Real Madrid.
- 60'Deportivo La Coruña tung Arnau Comas vào sân
Phút 60, Deportivo La Coruña thực hiện sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi Arnau Comas được tung vào sân thế chỗ Ximo Navarro. Đội chủ nhà quyết định điều chỉnh tuyến dưới nhằm giữ sự chắc chắn trong bối cảnh đang bị Real Madrid dẫn 0-1.
- 60'Aubameyang rời sân, Kevin Sánchez thế chỗ ở phút 60
Phút 60, Deportivo La Coruña thực hiện sự thay đổi người khi Kevin Sánchez được tung vào sân thay cho Pierre-Emerick Aubameyang. Trong thế bị Real Madrid dẫn trước 0-1 và đang lép vấp ở chỉ số dứt điểm (2-11), sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công đội chủ nhà.
- 61'Real Madrid gia tăng sức ép và làm chủ thế trận
Bước sang phút 61, Real Madrid vẫn đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và duy trì sức ép đáng kể lên khung thành đội nhà. Đội khách vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 44-56%, đồng thời tạo ra áp lực lớn với 2-11 cú dứt điểm (trúng đích 1-4) khiến Deportivo La Coruña gặp rất nhiều khó khăn trong khâu lên bóng.
- 68'Deportivo La Coruña tung Dani Barcia vào sân
Phút 68, Deportivo La Coruña có sự thay đổi nhân sự khi Dani Barcia được tung vào sân thay cho Lucas Noubi. Đội chủ nhà đang phải bám đuổi tỷ số 0-1 trước Real Madrid và hy vọng làn gió mới sẽ giúp họ thi đấu khởi sắc hơn trong khoảng thời gian còn lại.
- 68'Deportivo La Coruña làm mới nhân sự ở phút 68
Phút 68, Deportivo La Coruña quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Teun Gijselhart được tung vào sân thế chỗ Mario Soriano. Trong thế bị Real Madrid dẫn 0-1, đội chủ nhà đang rất cần những làn gió mới để hy vọng lật ngược thế cờ.
- 68'Điều chỉnh nhân sự: Riki Rodríguez thế chỗ Luismi Cruz
Phút 68, trận đấu ghi nhận sự thay đổi người khi Riki Rodríguez được tung vào sân thế chỗ cho Luismi Cruz. Việc đưa nhân tố mới vào thi đấu được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới trong bối cảnh tỷ số đang là 0-1 nghiêng về Real Madrid.
- 71'Vinicius Junior rời sân nhường chỗ cho Jorge Cestero Sancho
Phút 71, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jorge Cestero Sancho được tung vào sân thay cho Vinicius Junior. Đội khách hiện vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 và chủ động kiểm soát nhỉnh hơn về thế trận.
- 73'Real Madrid gia tăng sức ép lên Deportivo La Coruña
Bước sang phút 73, Real Madrid vẫn duy trì lợi thế dẫn 0 - 1 và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 45 - 55. Đội khách liên tục gia tăng sức ép khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 1 - 4), buộc Deportivo La Coruña phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.
- 82'Denzel Dumfries nhận thẻ vàng ở phút 82
Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Denzel Dumfries sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối trong sự căng thẳng khi Deportivo La Coruña vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ và đang bị Real Madrid dẫn 0-1.
- 85'Real Madrid chủ động bảo vệ lợi thế
Bước sang phút 85, Real Madrid vẫn duy trì thế chủ động để bảo toàn tỷ số 0-1 ngay trên sân của Deportivo La Coruña. Đội khách nhỉnh hơn ở chỉ số kiểm soát bóng 44-56 cùng số lần dứt điểm 6-13 (trúng đích 2-4), khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm bàn gỡ.
- 86'Alexis Ciria vào sân thay Bernardo Silva ở phút 86
Phút 86, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Alexis Ciria được tung vào sân để thế chỗ cho Bernardo Silva. Trong bối cảnh thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều và tỷ số đang là 0-1, sự bổ sung nhân sự này hứa hẹn sẽ giúp duy trì sự chủ động trong những phút then chốt.
- 90'Lamini Domingos Fati Joao vào thay Álvaro Carreras ở phút 90
Ở phút 90, Lamini Domingos Fati Joao được tung vào sân thay cho Álvaro Carreras. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận khi Real Madrid đang duy trì lợi thế dẫn 0-1 trước Deportivo La Coruña.
- KTKết thúc: Deportivo La Coruña 0-1 Real Madrid
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 03:53 13/08/2026
Thông tin trước trận đấu
Màn đọ sức giữa Deportivo La Coruña và Real Madrid thuộc khuôn khổ giao hữu câu lạc bộ diễn ra lúc 02h00 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Estadio Abanca-Riazor. Đây là cuộc thử nghiệm quan trọng để hai đội rà soát lại lực lượng cũng như phương án vận hành chiến thuật chuẩn bị cho chặng đường phía trước.
Đánh giá bối cảnh và thử nghiệm chiến thuật
Trong các trận đấu giao hữu, kết quả thắng thua không phải là ưu tiên duy nhất của các đội bóng. Với Deportivo La Coruña, việc được tiếp đón một đối thủ đẳng cấp như Real Madrid ngay trên thánh địa Estadio Abanca-Riazor mang lại ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Đội chủ nhà hứa hẹn sẽ bước vào trận đấu với sự quyết tâm cao nhằm thử nghiệm khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự gắn kết trong lối chơi.
Về phía Real Madrid, những cuộc chạm trán giao hữu luôn là thời điểm lý tưởng để ban huấn luyện tính toán khối lượng vận động cho các cầu thủ, đồng thời trao cơ hội thử lửa cho các nhân tố mới. Việc duy trì nhịp độ thi đấu, thử nghiệm các mảng bài tấn công đa dạng và thử nghiệm đội hình sẽ là những mục tiêu cốt lõi của đại diện thành Madrid trong chuyến làm khách này.
Kỳ vọng trận đấu cởi mở
Trận đấu tại Estadio Abanca-Riazor hứa hẹn diễn ra theo thế trận cởi mở khi cả hai đội đều hướng tới việc thử nghiệm lối chơi mà không chịu quá nhiều áp lực về mặt điểm số. Dù chỉ mang tính chất một trận giao hữu, sự hiện diện của hai tên tuổi giàu truyền thống vẫn mang đến sức hút đáng chú ý cho người hâm mộ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)