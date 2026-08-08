Đả bại Juventus tại Perth, Inter khẳng định sức mạnh trong trận giao hữu Trong trận giao hữu trên sân Optus Stadium ở Perth, Inter vượt qua Juventus với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Dimarco và Diouf, khiến nỗ lực rút ngắn tỷ số muộn màng của Conceicao không đủ giúp đội bóng thành Turin tránh thất bại.

Juventus 1 - 2 Inter Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Inter.

20' Dimarco mở tỷ số cho Inter Phút 20, từ đường kiến tạo của A. Bonny , F. Dimarco tung dứt điểm chuẩn xác ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Inter. Bàn thắng sớm giúp đội khách vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một trận giao hữu tại Optus Stadium.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Juventus điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Juventus quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa J. Cabal vào sân thay cho L. Kelly . Đội bóng đang nỗ lực cải thiện thế trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Inter dẫn trước 0-1 từ hiệp một.

46' Juventus điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự khi K. Alajbegovic được tung vào sân thế chỗ cho K. Yildiz . Đội bóng áo sọc đen-trắng đang rất cần làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Inter dẫn trước 0-1.

46' Juventus điều chỉnh hàng công ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Juventus có sự thay đổi nhân sự khi R. Kolo Muani vào sân thế chỗ J. David . Trong thế bị Inter dẫn trước 0-1, sự xuất hiện của Kolo Muani được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội nhà.

46' Juventus tung T. Koopmeiners vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Juventus quyết định đưa T. Koopmeiners vào sân thay thế cho Douglas Luiz . Trong thế đang bị Inter dẫn trước 0-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới giúp họ sớm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

46' Juventus tung F. Conceicao vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Juventus quyết định tung F. Conceicao vào sân thay thế cho E. Zhegrova . Sự thay đổi nhân sự này thể hiện quyết tâm làm mới hàng công của Juventus nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị Inter dẫn trước 0-1.

46' Juventus rút Kalulu rời sân, tung Celik vào thay Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Z. Celik được tung vào sân để thế chỗ cho P. Kalulu . Trong thế đang bị Inter dẫn 0-1, đại diện Serie A cần những phương án mới để tìm kiếm bàn gỡ.

46' Zielinski thế chỗ Calhanoglu ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 46', Inter thực hiện sự thay đổi người ở tuyến giữa khi P. Zielinski được tung vào sân thế chỗ cho H. Calhanoglu . Đang nắm lợi thế dẫn trước Juventus 0-1, đội bóng tiếp tục có những thử nghiệm nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trong hiệp hai.

46' Inter tung Carlos Augusto vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Inter có sự thay đổi nhân sự khi Carlos Augusto được tung vào sân để thế chỗ F. Dimarco . Đại diện thành Milan tiếp tục bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn trước Juventus 0-1.

58' Inter điều chỉnh nhân sự, Frattesi thế chỗ Barella Phút 58, Inter có sự thay đổi nhân sự khi D. Frattesi được tung vào sân thế chỗ N. Barella . Đang nắm lợi thế dẫn trước Juventus với tỷ số 0-1, sự xuất hiện của Frattesi được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Inter duy trì sức ép và thế trận chủ động trong thời gian còn lại.

58' Inter thay người: J. Iddrissou vào sân thế chỗ A. Bonny Phút 58, Inter thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Iddrissou được tung vào sân thế chỗ cho A. Bonny . Đội bóng đang tạm dẫn 0-1 hy vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp họ tiếp tục duy trì thế chủ động trước Juventus tại sân Optus Stadium.

58' Inter điều chỉnh nhân sự, Stankovic thế chỗ Mkhitaryan Phút 58, Inter thực hiện sự thay đổi người khi A. Stankovic được tung vào sân thay thế cho H. Mkhitaryan . Đội bóng đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trước Juventus và quyết định điều chỉnh này nhằm bổ sung nguồn năng lượng mới cho tuyến giữa.

58' Inter thay người, A. Diouf thế chỗ A. Bastoni Phút 58, Inter có sự thay đổi nhân sự khi A. Diouf được tung vào sân thay cho A. Bastoni . Đang nắm lợi thế dẫn 0-1, đại diện nước Ý chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm duy trì sự chủ động trên sân Optus Stadium.

62' A. Diouf nhân đôi cách biệt cho Inter Phút 62, A. Diouf lập công giúp Inter nâng tỷ số lên 0-2. Pha làm bàn này nhân đôi cách biệt và tạo ra lợi thế rất lớn cho Inter trước Juventus trong trận giao hữu tại Optus Stadium.

64' Inter thay người: J. Martinez vào sân thế chỗ I. Provedel Phút 64, Inter thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa J. Martinez vào sân thay thế cho I. Provedel . Ngay sau khi nâng tỷ số lên 0-2 ở phút 62, đội bóng chủ động điều chỉnh lực lượng trong trận đấu giao hữu trên sân Optus Stadium.

64' Inter điều chỉnh nhân sự, M. Lavelli vào sân thay F. Esposito Ở phút 64, Inter quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung M. Lavelli vào sân thế chỗ cho F. Esposito . Tận dụng lợi thế dẫn trước 0-2 vừa thiết lập ở phút 62, đội bóng nhanh chóng có sự điều chỉnh nhằm duy trì sự tươi mới và thế trận chủ động trên sân.

64' Inter điều chỉnh hàng thủ: Bisseck vào thay Pavard Phút 64, Inter có sự thay đổi người nơi hàng thủ khi Y. Bisseck được tung vào sân thay thế cho B. Pavard . Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 0-2 ở phút 62, đại diện Italia chủ động đưa ra sự điều chỉnh nhân sự nhằm gia cố sự chắc chắn cho phần còn lại của trận đấu.

65' Juventus gia cố hàng thủ, D. Rugani vào thay Bremer Phút 65, Juventus quyết định có sự thay đổi ở hàng phòng ngự khi D. Rugani vào sân thay thế cho Bremer . Đội bóng cần củng cố lại tuyến sau ngay sau khi để Inter vươn lên dẫn 0-2 ở phút 62.

65' Juventus điều chỉnh nhân sự: F. Miretti thay W. McKennie Phút 65, Juventus có sự thay đổi người khi F. Miretti được tung vào sân thế chỗ W. McKennie . Rơi vào thế bị dẫn trước 0-2 sau bàn thua ở phút 62, đại diện Serie A buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số trước Inter.

65' Juventus tung Arthur Melo vào sân điều chỉnh tuyến giữa Phút 65, Juventus thực hiện sự thay đổi người ở hàng tiền vệ khi Arthur Melo được tung vào sân để thế chỗ M. Locatelli . Ngay sau khi nhận bàn thua khiến tỷ số thành 0-2 ở phút 62, Juventus buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm tín hiệu khởi sắc hơn trước Inter.

75' Rugani nhận thẻ vàng, Juventus thêm bế tắc Phút 75, trung vệ D. Rugani bên phía Juventus phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, tấm thẻ phạt này càng cho thấy sự bế tắc của Juventus trước Inter.

77' Juventus tung J. Boga vào sân thay A. Cambiaso Phút 77, Juventus thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Boga được tung vào sân thế chỗ A. Cambiaso . Đang bị Inter dẫn trước 0-2, đại diện Turin rất cần sự đột biến từ làn gió mới trên hàng công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

85' F. Conceicao rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Juventus Phút 85, F. Conceicao tỏa sáng ghi bàn giúp Juventus rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước Inter. Pha lập công ở những phút cuối thắp lại hy vọng tìm kiếm một kết quả hòa cho đại diện Turin trên sân Optus Stadium.

KT Kết thúc: Juventus 1-2 Inter Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 20:02 08/08/2026

Trận đại chiến giữa Juventus và Inter trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu CLB sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Optus Stadium. Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu tiền mùa giải, sự kịch tính và tinh thần cống hiến từ hai thế lực hàng đầu bóng đá Ý vẫn luôn là tâm điểm chú ý của khán giả.

Phong độ ấn tượng của Juventus

Juventus bước vào màn so tài này với đà tâm lý vô cùng tích cực. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, đại diện xứ Turin đã thể hiện phong độ thi đấu rất ổn định khi giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Nhịp vận hành chiến thuật trơn tru giúp họ tự tin kiểm soát thế trận và triển khai các phương án tấn công đa dạng.

Việc duy trì chuỗi trận bất bại giúp Juventus có sự hưng phấn cần thiết. Trận đấu sắp tới trên sân trung lập Optus Stadium sẽ là cơ hội để họ tiếp tục thử nghiệm các mảng bài chiến thuật cũng như rà soát lại sự gắn kết giữa các tuyến trước khi bước vào những thử thách tiếp theo.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía Inter

Ở phía bên kia chiến tuyến, Inter cũng chứng tỏ sự chuẩn bị nghiêm túc của mình. Thống kê qua 3 trận đấu gần nhất cho thấy đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Thành tích bất bại này phản ánh sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu và bản lĩnh thi đấu vững vàng của dàn nhân sự hiện tại.

Bên cạnh đó, việc không để thua trong các lượt trận đã qua tạo tiền đề để Inter sẵn sàng chơi sòng phẳng với kình địch. Lối chơi chủ động cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là chìa khóa quan trọng để họ tạo ra khác biệt trong cuộc chạm trán sắp tới.

Thành tích đối đầu cân bằng

Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây giữa hai đội, sự tương quan lực lượng và đẳng cấp được thể hiện rất rõ nét. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, cán cân thành tích hoàn toàn ngang bằng khi Juventus giành 2 chiến thắng, Inter cũng có 2 chiến thắng và hai đội hòa nhau 1 trận.

Đáng chú ý, mỗi cuộc đọ sức giữa Juventus và Inter luôn diễn ra căng thẳng bất chấp tính chất của giải đấu. Sự hiểu rõ lẫn nhau giữa hai ban huấn luyện hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận giằng co nghẹt thở trên từng khoảng trống của mặt cỏ Optus Stadium.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về cả phong độ lẫn thành tích đối đầu, cả Juventus và Inter đều đang sở hữu những điểm tựa vững chắc. Juventus nhỉnh hơn về số trận thắng trong chuỗi phong độ gần đây, trong khi Inter lại cho thấy sự lỳ lợm và tính kỷ luật cao trong lối chơi.

Nhiều khả năng hai đội sẽ khởi đầu trận đấu với sự thận trọng nhất định nhằm thăm dò đối phương. Với tính chất thử nghiệm của một trận giao hữu nhưng vẫn giữ nguyên danh dự của màn đối đầu kinh điển, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn, giằng co và có nhiều thời điểm bùng nổ chiến thuật đến từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Juventus · 2 thắng 1 hòa Inter · 2 thắng Inter 3 - 2 Juventus INT Juventus 4 - 3 Inter JUV Juventus 1 - 0 Inter JUV Inter 4 - 4 Juventus Hòa Inter 1 - 0 Juventus INT

Juventus 5 trận gần nhất T T T H H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất H H T H H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới