Đả bại Oxford United 2-0, Leyton Orient đi tiếp, tiễn đối thủ khỏi League Cup Bùng nổ ở những phút cuối với hai bàn thắng của Mitchell và Mizouni, Leyton Orient đánh bại Oxford United 2-0 trên sân Brisbane Road tại vòng Round of 128 League Cup để giành vé đi tiếp, trong khi đối thủ chính thức bị loại.

Leyton Orient 2 - 0 Oxford United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Leyton Orient tiếp đón Oxford United.

12' Oxford United áp đảo thế trận những phút đầu Bước sang phút 12, Oxford United đang làm chủ hoàn toàn trận đấu với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 20% - 80% . Ở chiều ngược lại, Leyton Orient tỏ ra lép vế khi chưa thể tung ra cú dứt điểm nào (dứt điểm 0 - 1), đồng thời đã liên tục bị ngắt nhịp bởi 3 - 0 phạm lỗi và 2 - 0 việt vị.

25' Oxford United kiểm soát bóng tốt hơn sau 25 phút Trải qua 25 phút thi đấu, Oxford United nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 39% - 61% trước Leyton Orient. Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng khi chỉ số dứt điểm dừng ở mức 1 - 2 (trúng đích 0 - 1) và chưa bên nào có bàn mở tỷ số (0 - 0). Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà nỗ lực tạo sự khác biệt thông qua các tình huống cố định với số quả phạt góc 3 - 1 .

27' Thẻ vàng cho F. Stevens bên phía Leyton Orient Phút 27, F. Stevens của Leyton Orient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái quy định. Thế trận trên sân Brisbane Road đang diễn ra khá giằng co khi hai đội vẫn hòa nhau 0-0.

36' A. Emakhu nhận thẻ vàng, Oxford United bị cảnh cáo Phút 36, A. Emakhu bên phía Oxford United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trên sân Brisbane Road đang diễn ra tương đối quyết liệt khi trước đó ở phút 27, F. Stevens của Leyton Orient cũng đã phải nhận án phạt tương tự trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0.

39' Thế trận giằng co, đôi bên thiếu sắc bén Tính đến phút 39, trận đấu giữa Leyton Orient và Oxford United vẫn duy trì thế cân bằng với tỷ số 0 - 0 . Mặc dù Oxford United nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%), Leyton Orient lại tích cực hãm thành hơn khi áp đảo với 5 - 1 quả phạt góc cùng 3 - 2 lần dứt điểm. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm thực sự vẫn rất hạn chế khi hai đội mới chỉ tạo ra vỏn vẹn 0 - 1 cú sút trúng đích.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Leyton Orient gia tăng sức ép đầu hiệp hai Bước sang phút 51, Leyton Orient nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% và liên tục vây hãm bằng 5 - 1 quả phạt góc. Dù áp đảo về số lần dứt điểm ( 6 - 3 ), đội chủ nhà vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả khi chỉ số dứt điểm trúng đích đang là 0 - 1 nghiêng về phía Oxford United.

62' Oxford United điều chỉnh hàng công, G. O'Donkor vào sân Phút 62, Oxford United quyết định thực hiện sự thay đổi người khi G. O'Donkor được tung vào sân thế chỗ S. Dembele . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0 và đội khách mới chỉ có 1 lần dứt điểm trúng đích, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép tấn công.

63' Leyton Orient nỗ lực ép sân nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 63, Leyton Orient gia tăng áp lực khi nắm 53% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số quả phạt góc (5 - 1). Dù nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 8 - 4, đội chủ nhà vẫn bế tắc do chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (0 - 1), khiến tỷ số trận đấu vẫn chưa được khai thông 0 - 0.

70' Leyton Orient tăng cường nhân sự ở phút 70 Phút 70, Leyton Orient thực hiện sự thay đổi người khi D. Mitchell được tung vào sân để thay cho A. Dobra . Sự điều chỉnh nhân sự này hứa hẹn sẽ mang đến nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

70' Leyton Orient điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70, Leyton Orient thực hiện sự thay đổi người khi tung J. Kabia vào sân để thay thế cho T. Archibald . Sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội chủ nhà trên sân Brisbane Road trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

71' Leyton Orient tung T. Springett vào sân ở phút 71 Phút 71, Leyton Orient thực hiện sự thay đổi người khi T. Springett vào sân thế chỗ Y. Akhamrich . Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công ở những phút còn lại.

74' Oxford United tung L. Sibley vào sân ở phút 74 Phút 74, Oxford United đưa ra sự thay đổi nhân sự khi L. Sibley vào sân thế chỗ cho J. McDonnell . Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra đột biến ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74' Oxford United tung A. Elliott-Wheeler vào sân ở phút 74 Phút 74, Oxford United thực hiện sự thay đổi người khi A. Elliott-Wheeler được tung vào sân thay cho T. Goodrham . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77' Leyton Orient tung J. Morris vào sân ở phút 77 Phút 77, Leyton Orient thực hiện sự thay đổi người khi J. Morris vào sân để thay thế cho S. Boniface . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, ban huấn luyện đội chủ nhà hy vọng luồng gió mới trên hàng công sẽ giúp khai thông thế bế tắc.

77' Thế trận bế tắc khi bước sang phút 77 Bước sang phút 77, trận đấu vẫn giữ tỷ số 0 - 0 khi hai đội chơi giằng co. Leyton Orient nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (53% - 47%) lẫn số cú dứt điểm (9 - 6), nhưng Oxford United mới là đội sở hữu các cơ hội rõ rệt hơn với chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 2.

84' Leyton Orient điều chỉnh nhân sự ở phút 84 Phút 84, Leyton Orient thực hiện sự thay đổi người khi C. Wellens được tung vào sân để thế chỗ cho Z. Obiero . Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự hiện diện của nhân tố mới sẽ mang lại sự tươi mới trong lối chơi ở những phút cuối trận.

85' D. Mitchell ghi bàn muộn mở tỷ số cho Leyton Orient Phút 85, D. Mitchell lập công phá vỡ thế bế tắc, đưa Leyton Orient vươn lên dẫn 1-0 trước Oxford United. Bàn thắng ở những phút cuối trận giúp đội chủ sân Brisbane Road cụ thể hóa ưu thế khi họ nhỉnh hơn đối thủ về số lần dứt điểm 10-6 cùng 7-2 quả phạt góc.

87' Oxford United điều chỉnh nhân sự ở phút 87 Phút 87, Oxford United quyết định thực hiện sự thay đổi người khi P. Kioso được tung vào sân thay cho B. Spencer . Ngay sau khi để Leyton Orient vươn lên dẫn 1-0 ở phút 85, đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm hy vọng gỡ hòa trong những phút ít ỏi còn lại.

87' Oxford United tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ Phút 87, Oxford United có sự thay đổi người khi L. Snowden được tung vào sân thay cho M. Harris . Ngay sau khi bị Leyton Orient dẫn 1-0 ở phút 85, đội khách buộc phải làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối trận.

88' I. El Mizouni nhân đôi cách biệt cho Leyton Orient Phút 88, từ đường kiến tạo của C. Wellens , I. El Mizouni lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Leyton Orient. Bàn thắng thứ hai liên tiếp ở những phút cuối trận giúp đội chủ nhà nắm lợi thế cực lớn trước Oxford United.

90' Leyton Orient vững vàng thế trận ở phút 90 Tiến về những phút cuối trận, Leyton Orient vẫn duy trì thế chủ động để bảo toàn lợi thế 2 - 0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46%, đồng thời tạo ra sức ép vượt trội trước Oxford United với chỉ số dứt điểm 11 - 6 và phạt góc 7 - 2.

KT Kết thúc: Leyton Orient 2-0 Oxford United Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:54 08/08/2026

Đội hình chính thức Leyton Orient Sơ đồ · HLV Richie Wellens Oxford United Sơ đồ Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Leyton Orient Thống kê Oxford United 52% Kiểm soát bóng 48% 12 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 2 7 Phạt góc 2 17 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Idris El Mizouni Leyton Orient 1 bàn Demetri Mitchell Leyton Orient 1 bàn Charlie Wellens Leyton Orient 1 kiến tạo · điểm 6.9 Tony Springett Leyton Orient 1 kiến tạo · điểm 6.7 Brodie Spencer Oxford United Điểm 7.2

21h00 ngày 08/08/2026 - Vòng loại trực tiếp EFL Cup

Trận chạm trán giữa Leyton Orient và Oxford United trong khuôn khổ EFL Cup (Carabao Cup) hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài kịch tính tại thánh địa Brisbane Road. Trong một cuộc đọ sức mang tính chất loại trực tiếp, cả hai đội bóng đều phải thi đấu với sự tập trung cao nhất bởi tấm vé đi tiếp là mục tiêu duy nhất mà hai bên cùng hướng tới.

Tính chất sinh tử của trận cầu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu thuộc vòng bảng có cơ hội tích lũy điểm số, thể thức thi đấu tại EFL Cup áp dụng nguyên tắc loại trực tiếp nghiệt ã: đội chiến thắng sẽ giành quyền vào vòng trong, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức chia tay giải đấu. Điều này đòi hỏi cả Leyton Orient lẫn Oxford United phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu.

Được thi đấu trên sân nhà Brisbane Road dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Leyton Orient. Tuy nhiên, áp lực trong một trận đấu một mất một còn cũng là thử thách lớn mà ban huấn luyện cùng dàn cầu thủ chủ nhà phải đối mặt.

Lịch sử đối đầu cân bằng và cơ hội chia đều

Nhìn vào thành tích chạm trán trong quá khứ, cán cân lực lượng giữa hai câu lạc bộ đang ở thế tương quan hoàn toàn cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Leyton Orient giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chấp nhận thất bại 2 trận trước Oxford United.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê này phản ánh sự giằng co và hiểu rõ lối chơi của nhau giữa hai đội bóng. Khi ranh giới giữa thắng và thua trở nên vô cùng mong manh ở thể thức knock-out, sự điềm tĩnh trong các thời điểm then chốt sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng.

Kịch bản chiến thuật thận trọng

Đứng trước cuộc đọ sức quyết định, nhiều khả năng cả hai đội sẽ nhập cuộc với sự cẩn trọng nhất định nhằm hạn chế tối đa sai lầm ở hàng phòng ngự. Việc phải chia tay giải đấu ngay sau một thất bại khiến rủi ro từ những sơ hở nhỏ nhất trở nên rất đắt giá.

Nhìn chung, trận đấu tại Brisbane Road sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện. Tấm vé đi tiếp tại EFL Cup sẽ chỉ dành cho đội bóng biết tận dụng tốt nhất các cơ hội và duy trì được sự tập trung cao độ trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leyton Orient · 2 thắng 1 hòa Oxford United · 2 thắng Oxford United 1 - 2 Leyton Orient LO Leyton Orient 2 - 3 Oxford United OU Oxford United 5 - 0 Leyton Orient OU Oxford United 0 - 1 Leyton Orient LO Leyton Orient 2 - 2 Oxford United Hòa

Leyton Orient 5 trận gần nhất T T B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Oxford United 5 trận gần nhất T T T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới