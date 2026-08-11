Đả bại Union Saint-Gilloise 3-2, Bodø / Glimt nhọc nhằn khuất phục màn rượt đuổi kiên cường Thắng kịch tính 3-2 trên sân Aspmyra Stadion nhờ bàn ấn định ở phút 117 của Helmersen, Bodø / Glimt khuất phục Union Saint-Gilloise dù đại diện nước Bỉ đã có hai lần kiên cường gỡ hòa.

Bodø / Glimt 3 - 2 Union Saint-Gilloise Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Bodø / Glimt tiếp đón Union Saint-Gilloise.

13' Bodø / Glimt áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 13, Bodø / Glimt đang làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 78-22 . Dù liên tục gia tăng sức ép và vượt trội ở chỉ số phạt góc 3-0 , đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt khi số lần dứt điểm của hai bên vẫn đang ngang bằng 1-1 .

16' Sondre Auklend nhận thẻ vàng sớm ở phút 16 Phút 16, trọng tài phải rút ra tấm thẻ vàng dành cho Sondre Auklend . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng với tỷ số 0-0, chiếc thẻ phạt sớm buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn ở những phút tiếp theo.

26' Bodø / Glimt áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Trải qua 26 phút thi đấu, Bodø / Glimt đang làm chủ thế trận khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 70 - 30 cùng chỉ số phạt góc 3 - 0 . Dù vậy, Union Saint-Gilloise mới là đội tận dụng thời cơ tốt hơn để bắn phá khung thành với chỉ số dứt điểm 1 - 3 .

38' Bodø / Glimt kiểm soát bóng nhưng bế tắc Đến phút 38, Bodø / Glimt hoàn toàn chủ động về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 69 - 31 cùng số lần phạt góc 4 - 0. Tuy nhiên, Union Saint-Gilloise lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt lên bóng khi sở hữu dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), khiến tỷ số vẫn đang dừng ở mức 0 - 0.

41' Bodø / Glimt điều chỉnh nhân sự trước giờ nghỉ Phút 41, Bodø / Glimt phải thực hiện sự thay đổi người khi Haitam Aleesami vào sân thế chỗ cho Jostein Gundersen . Sự xáo trộn nhân sự ngay trước khi hiệp một khép lại diễn ra trong bối cảnh thế trận vẫn đang ở thế cân bằng 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Ole Didrik Blomberg khai thông thế bế tắc cho Bodø / Glimt Phút 51, Ole Didrik Blomberg tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Bodø / Glimt . Pha lập công quan trọng giúp đại diện chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng (66 - 34) từ đầu trận.

51' Bodø / Glimt kiểm soát bóng vượt trội Bước sang phút 51, Bodø / Glimt vẫn làm chủ nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 66 - 34 cùng lợi thế dẫn 1-0 . Dù chịu lép vế về thời lượng giữ bóng, Union Saint-Gilloise lại nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 2 ).

61' Guilherme Smith san bằng tỷ số 1-1 cho Union Saint-Gilloise Phút 61, từ đường kiến tạo của Darius Olaru, Guilherme Smith dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1 cho Union Saint-Gilloise. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận khi đại diện Bỉ đã liên tục hãm thành và tung ra tới 12 cú dứt điểm kể từ đầu trận.

61' Union Saint-Gilloise điều chỉnh hàng công ở phút 61 Ở phút 61, Union Saint-Gilloise quyết định tung Mohammed Fuseini vào sân thay thế cho Promise David . Quyết định thay người này được đưa ra trong bối cảnh đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới trên hàng công khi tỷ số đang là 1-1.

63' Bodø / Glimt cầm bóng nhiều, Union Saint-Gilloise dứt điểm vượt trội Bước sang phút 63, Bodø / Glimt áp đảo về khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ 64 - 36 và hưởng 5 - 1 quả phạt góc. Tuy nhiên, Union Saint-Gilloise mới là đội chơi hiệu quả hơn khi vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 1 - 3 ), tiếp tục duy trì thế trận giằng co với tỷ số hòa 1-1.

70' Phút 70: Helmersen thế chỗ Brynhildsen Phút 70, Andreas Helmersen được tung vào sân để thế chỗ cho Ola Brynhildsen . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng hỏa lực cho hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên.

70' Joshua Kitolano vào sân thế chỗ Sondre Auklend Phút 70, Joshua Kitolano được tung vào sân thay cho Sondre Auklend , cầu thủ trước đó đã phải nhận thẻ vàng ở phút 16. Trong thế trận đang có tỷ số 1-1 sau bàn gỡ của Union Saint-Gilloise ở phút 61, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi.

70' Union Saint-Gilloise tung Rob Schoofs vào sân Phút 70, Union Saint-Gilloise quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Rob Schoofs vào sân thay cho Adem Zorgane . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, sự xuất hiện của Schoofs được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép trong những phút còn lại.

74' Phút 74: Mateo Biondic thế chỗ Darius Olaru Phút 74, trận đấu có sự thay đổi nhân sự khi Mateo Biondic được tung vào sân thay thế cho Darius Olaru . Việc làm mới lực lượng trên sân được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn trong những phút còn lại khi tỷ số đang là 1-1.

75' Bodø / Glimt kiểm soát bóng, Union Saint-Gilloise nỗ lực dứt điểm Bước sang phút 75, Bodø / Glimt duy trì lợi thế dẫn 2 - 1 và chủ động kiểm soát nhịp độ với thời lượng giữ bóng vượt trội 66 - 34. Dù cầm bóng ít hơn hẳn, Union Saint-Gilloise vẫn nỗ lực vùng lên tìm bàn gỡ khi chiếm ưu thế ở số lần dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 1 - 3).

76' Jens Petter Hauge nâng tỷ số lên 2-1 cho Bodø / Glimt Phút 76, Jens Petter Hauge ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bodø / Glimt sau đường kiến tạo của Andreas Helmersen . Bàn thắng quan trọng giúp Bodø / Glimt một lần nữa vươn lên dẫn trước Union Saint-Gilloise trong thế trận họ duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 66-34.

81' Kamiel Van De Perre nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, Kamiel Van De Perre bên phía Union Saint-Gilloise phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị Bodø / Glimt dẫn 2-1, tấm thẻ phạt này càng khiến đội khách gặp thêm nhiều bất lợi trong nỗ lực tìm bàn gỡ ở cuối trận.

87' Bodø / Glimt duy trì lợi thế ở những phút cuối Trận đấu trôi về phút 87, Bodø / Glimt vẫn đang giữ lợi thế tỷ số 2 - 1 nhờ khả năng kiểm soát bóng 62 - 38. Dù Union Saint-Gilloise nỗ lực gia tăng sức ép với tổng số lần dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 3 - 3), đội chủ nhà vẫn biết cách chủ động nhịp độ trận đấu nhờ vượt trội phạt góc 5 - 1.

88' Fuseini gỡ hòa 2-2 cho Union Saint-Gilloise ở phút 88 Phút 88, Mohammed Fuseini tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2 cho Union Saint-Gilloise. Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra vô cùng kịch tính khi đội khách kiên trì bám đuổi tới những phút cuối hiệp hai.

90+3' David Hubert nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ nảy lửa Phút 90+3', David Hubert phải nhận thẻ vàng từ trọng tài khi sức nóng của trận đấu bị đẩy lên đỉnh điểm. Sau khi Union Saint-Gilloise gỡ hòa 2-2 ở phút 88, sự căng thẳng tột độ đã khiến những phút bù giờ trôi qua đầy nghẹt thở.

90+6' Kamiel Van De Perre nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ Phút 90+6', Kamiel Van De Perre phải nhận thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu. Dù trước đó vừa nhận thẻ vàng ở phút 81, cầu thủ này tiếp tục phạm lỗi trong khoảng thời gian bù giờ căng thẳng, khiến Union Saint-Gilloise chỉ còn chơi với 10 người khi tỷ số đang là 2-2.

90+6' Guilherme Smith nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+6', sức nóng của trận đấu bị đẩy lên đỉnh điểm khiến Guilherme Smith phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Những phút bù giờ cuối cùng diễn ra vô cùng căng thẳng khi liên tiếp các án phạt được rút ra để xoa dịu những cái đầu nóng trên sân.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Mofokeng vào sân ở những phút bù giờ Phút 91, Relebohile Mofokeng được tung vào sân để thay thế cho Besfort Zeneli . Trong bối cảnh hai đội đang hòa 2-2, sự thay đổi nhân sự muộn màng này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho những giây phút quyết định còn lại.

92' Haitam Aleesami nhận thẻ vàng ở phút 92 Phút 92, Haitam Aleesami phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút bù giờ đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 2-2.

99' Bodø / Glimt cầm bóng nhiều, Union Saint-Gilloise tích cực dứt điểm Bước sang phút 99, Bodø / Glimt hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 67-33 cùng số cơ hội phạt góc 6-1. Tuy nhiên, Union Saint-Gilloise lại tỏ ra sắc bén hơn ở các tình huống hãm thành khi nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm 12-17 (trúng đích 5-4). Cả hai đội vẫn đang tạo nên thế trận giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 2-2.

103' Bodø / Glimt làm mới đội hình ở phút 103 Phút 103, Bodø / Glimt thực hiện sự thay đổi người khi Isak Dybvik Määttä được tung vào sân thay thế cho Fredrik Bjørkan . Trong thế trận giằng co với tỷ số 2-2 ở hiệp phụ, việc bổ sung nhân sự tươi mới được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà duy trì thể lực và sự tập trung.

104' Bodø / Glimt làm mới nhân sự trong hiệp phụ Phút 104, Bodø / Glimt có sự thay đổi người khi Ulrik Saltnes được tung vào sân thay cho Sondre Fet . Đang hòa 2-2 và thi đấu hơn người trong hiệp phụ, đội nhà rất cần sự bổ sung thể lực để tạo ra khác biệt trong những phút còn lại.

111' Bodø / Glimt ép sân trong hiệp phụ nghẹt thở Bước sang phút 111, Bodø / Glimt hoàn toàn áp đảo về thế trận với thời lượng cầm bóng 70 - 30 cùng chỉ số phạt góc 7 - 1 . Dù vậy, Union Saint-Gilloise vẫn chứng tỏ sự nguy hiểm trong các tình huống đáp trả khi hai đội sở hữu tổng số cú dứt điểm 16 - 17 (trúng đích 6 - 4), tiếp tục duy trì tỷ số hòa 2 - 2 cực kỳ căng thẳng.

117' Helmersen lập công phút 117, Bodø / Glimt vươn lên 3-2 Phút 117, Andreas Helmersen tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Bodø / Glimt. Pha lập công vô cùng quan trọng ở cuối hiệp phụ giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước Union Saint-Gilloise sau rất nhiều áp lực được tạo ra.

117' Căng thẳng phút 117: Kevin Mac Allister nhận thẻ vàng Phút 117, Kevin Mac Allister bên phía Union Saint-Gilloise phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt diễn ra ngay thời điểm Bodø / Glimt vừa nâng tỷ số lên 3-2, khiến bầu không khí những phút cuối hiệp phụ trở nên cực kỳ căng thẳng.

120+1' Union Saint-Gilloise tung Raul Florucz vào sân ở phút 120+1' Ở phút 120+1', Raul Florucz được tung vào sân thay thế cho Louis Patris . Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp phụ, khi Union Saint-Gilloise nỗ lực tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh đang bị Bodø / Glimt dẫn 3-2.

120+1' Ousseynou Niang vào sân ở những giây cuối cùng Phút 120+1', Ousseynou Niang được tung vào sân thay cho Guilherme Smith . Trận đấu đã bước vào những giây bù giờ cuối cùng của hiệp phụ khi Bodø / Glimt đang dẫn 3-2.

120+1' Bodø / Glimt thay người ở phút 120+1 Phút 120+1', Bodø / Glimt quyết định đưa Villads Nielsen vào sân thay thế cho Jens Petter Hauge . Đây là sự điều chỉnh ở những giây cuối cùng nhằm giúp đại diện Na Uy gia cố lực lượng và bảo vệ tỷ số 3-2.

123' Bodø / Glimt duy trì sức ép nghẹt thở Dù đã bước sang phút 123' và đang dẫn 3 - 2, Bodø / Glimt vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 70 - 30. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành Union Saint-Gilloise khi tung ra 23 - 18 cú dứt điểm (trúng đích 9 - 5) cùng sự áp đảo 10 - 1 về số quả phạt góc.

KT Kết thúc: Bodø / Glimt 3-2 Union Saint-Gilloise Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 01:41 12/08/2026

Đội hình chính thức Bodø / Glimt Sơ đồ 4-3-3 Union Saint-Gilloise Sơ đồ 4-3-3 12 Nikita Haikin 20 Fredrik Sjøvold 4 Odin Luras Bjortuft 6 Jostein Gundersen 15 Fredrik Bjørkan 8 Sondre Auklend 7 Patrick Berg 19 Sondre Fet 11 Ole Didrik Blomberg 17 Ola Brynhildsen 10 Jens Petter Hauge 1 Vic Chambaere 27 Louis Patris 5 Kevin Mac Allister 55 Nikki Havenaar 29 Massiré Sylla 8 Adem Zorgane 28 Darius Olaru 6 Kamiel Van De Perre 23 Besfort Zeneli 12 Promise David 11 Guilherme Smith Dự bị Bodø / Glimt 1 Julian Faye Lund 2 Villads Nielsen 5 Haitam Aleesami 9 Andreas Helmersen 14 Ulrik Saltnes 16 Joshua Kitolano 23 Magnus Riisnaes 24 Daniel Bassi 25 Isak Dybvik Määttä Union Saint-Gilloise 7 Mohammed Fuseini 9 Mateo Biondic 17 Rob Schoofs 18 Giorgi Kavlashvili 22 Ousseynou Niang 30 Raul Florucz 38 Relebohile Mofokeng 71 Keo Boets Cập nhật đội hình lúc 22:21 11/08/2026

Bodø / Glimt Thống kê Union Saint-Gilloise 70% Kiểm soát bóng 30% 23 Dứt điểm 19 9 Trúng đích 5 10 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Jens Petter Hauge Bodø / Glimt 1 bàn · 1 kiến tạo Andreas Helmersen Bodø / Glimt 1 bàn · 1 kiến tạo Ole Didrik Blomberg Bodø / Glimt 1 bàn Guilherme Smith Union Saint-Gilloise 1 bàn Mohammed Fuseini Union Saint-Gilloise 1 bàn Louis Patris Union Saint-Gilloise 1 kiến tạo · điểm 7.39

Cuộc chạm trán giữa Bodø / Glimt và Union Saint-Gilloise trong khuôn khổ UEFA Champions League diễn ra vào lúc 23:00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Aspmyra Stadion đang nhận được sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu này với quyết tâm tạo ra ưu thế trong cuộc đua tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

Thông tin trận đấu và thế đối đầu

Lịch sử ghi nhận hai đội đã gặp nhau tổng cộng 2 lần trong quá khứ. Kết quả cho thấy thế cân bằng tuyệt đối khi Bodø / Glimt thắng 0, hòa 2 và Union Saint-Gilloise thắng 0. Sự bất phân thắng bại trong các cuộc đọ sức trước đây phản ánh trình độ tương đồng và sự cẩn trọng mà hai đại diện dành cho nhau mỗi khi chạm trán.

Trận đấu tới đây diễn ra trên sân vận động Aspmyra Stadion, nơi mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Bodø / Glimt. Dù vậy, Union Saint-Gilloise vẫn là đối thủ đầy duyên nợ và không dễ bị khuất phục.

Dự đoán diễn biến chiến thuật

Dựa trên tương quan đối đầu cân bằng, cuộc so tài sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đậm tính chất giằng co chiến thuật. Cả hai đội bóng nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, ưu tiên duy trì sự chắc chắn ở khu vực phòng ngự trước khi tổ chức các đợt hãm thành.

Với lợi thế sân nhà, Bodø / Glimt có thể chủ động kiểm soát bóng và gia tăng áp lực ở từng thời điểm. Mặc khác, Union Saint-Gilloise với bản lĩnh đã chứng minh qua các lần đối đầu trước sẽ sẵn sàng rình rập cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái. Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và cục diện có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc tận dụng thời cơ của hai bên.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Bodø / Glimt · 0 thắng 2 hòa Union Saint-Gilloise · 0 thắng Union Saint-Gilloise 3 - 3 Bodø / Glimt Hòa Union Saint-Gilloise 0 - 0 Bodø / Glimt Hòa

Bodø / Glimt 5 trận gần nhất H B T T T Union Saint-Gilloise 5 trận gần nhất H B

Tình hình lực lượng Bodø / Glimt ✚ Odin Luras Bjortuft (Unknown Injury) ✚ Daniel Bassi (Unknown Injury) Union Saint-Gilloise ✚ Hervé Koffi (No Eligibility) ✚ Ross Sykes (Shoulder Injury)