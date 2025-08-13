Thời sự Lâm Đồng Đạ Huoai 3 sơ tán người dân trong đêm do mưa lũ lên nhanh Ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3 (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã huy động lực lượng triển khai khẩn cấp phương án ứng phó và hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm do mưa lũ lên nhanh.

Các đơn vị xã Đạ Huoai 3 hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc tránh mưa lũ trong đêm và rạng sáng 13/8

Theo đó, tối và rạng sáng 13/8, trên địa bàn xã Đạ Huoai 3 xảy ra mưa rất to trên diện rộng, khiến mực nước các sông, suối dâng cao nhanh chóng. Nhiều khu vực bị ngập sâu, nhất là tại các thôn 7, 8, nước đã tràn lên Tỉnh lộ 721 làm giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

UBND xã Đạ Huoai 3 đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên cùng các tổ xung kích thôn triển khai khẩn cấp phương án ứng phó và hỗ trợ người dân sơ tán.

Nước lũ tràn qua Tỉnh lộ 721, giao thông bị chia cắt trong đêm

Trong đêm, các lực lượng đã đến từng hộ gia đình ở khu vực trũng thấp, vùng nguy hiểm để hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển tài sản, vật nuôi. Đồng thời, bố trí chốt trực tại các điểm xung yếu, kiểm soát giao thông và cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

UBND xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo qua hệ thống truyền thanh và các kênh thông tin chính thống; sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng khi có yêu cầu.