Thời sự Đạ Tẻh 2 công bố nghị quyết sắp xếp thôn và kiện toàn cán bộ cơ sở Chiều 30/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh 2 (Lâm Đồng) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của HĐND xã về việc sắp xếp các thôn trên địa bàn và công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các thôn sau sắp xếp.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 tham dự hội nghị

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng về sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đạ Tẻh 2 đã sắp xếp 22 thôn hiện có thành 10 thôn mới; đồng thời giữ nguyên thôn Tôn K'Long. Sau sắp xếp, toàn xã còn 11 thôn, giảm 12 thôn so với trước.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn mới thành lập

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã công bố các quyết định thành lập chi bộ tại các thôn mới; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. UBND xã công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã công bố quyết định công nhận Ban Công tác Mặt trận cùng trưởng, phó ban công tác Mặt trận tại các thôn mới.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 công bố các quyết định, chỉ định trưởng thôn lâm thời mới thành lập

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh việc sắp xếp thôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 công bố quyết định công nhận Ban Công tác Mặt trận cùng trưởng, phó ban công tác Mặt trận tại các thôn mới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị đội ngũ cán bộ được chỉ định khẩn trương tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, bảo đảm các thôn mới sớm đi vào hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả.

Đại diện đội ngũ bí thư chi bộ các thôn mới cũng đã bày tỏ quyết tâm cùng tập thể cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và ban điều hành thôn phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa các thôn sau sắp xếp hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.