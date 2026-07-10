Chính trị Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân định kỳ tháng 7 Chiều 10/7, ĐBQH chuyên trách tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND xã Hiệp Thạnh cùng công dân Nguyễn Bá Kiên (thôn An Tĩnh, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) tham dự buổi tiếp làm việc.

Đại diện một số sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi tiếp công dân

Ông Nguyễn Bá Kiên là người đại diện cho 14 hộ dân sinh sống dọc Quốc lộ 27, có diện tích bị thu hồi đất của Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Quá trình triển khai dự án, 14 hộ dân có ý kiến liên quan đến việc tính toán bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư khi thu hồi đất.

Tại buổi tiếp công dân, sau khi ông Nguyễn Bá Kiên trình bày quan điểm, kiến nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp trả lời, giải đáp các vấn đề mà công dân nêu ra.

Ông Nguyễn Bá Kiên đại diện 14 hộ dân kiến nghị một số nội dung về đền bù, bố trí tái định cư

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh cho biết, triển khai dự án cao tốc có hơn 300 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng. Từ khi dự án được phê duyệt, địa phương đã tổ chức 6 đợt đối thoại, công khai phương án đền bù để tạo sự đồng thuận của người dân.

Theo UBND xã Hiệp Thạnh, trình tự thủ tục xây dựng giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ khách quan và bảo đảm quy định của pháp luật. Đến nay, đã có khoảng 81% hộ dân bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù và bàn giao hơn 46 ha cho chủ đầu tư để thi công.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh trả lời một số kiến nghị của công dân

Đối với các kiến nghị của công dân, lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường… cho biết, việc đền bù, bồi thường và bố trí tái định cư được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 về bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các văn bản của tỉnh HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian tới, UBND xã Hiệp Thạnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đối thoại, tìm hướng giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền công dân theo quy định pháp luật và hạn chế khiếu nại kéo dài.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng trả lời công dân về quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh, Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh mong người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ và phối hợp với chính quyền địa phương để dự án sớm được triển khai, tạo động lực thúc đẩy phát triển của tỉnh.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh kết luận buổi làm việc

Đối với các kiến nghị của công dân, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho biết, việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai luôn được các cấp, ngành quan tâm và tỉnh đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, có thể việc UBND xã chưa trả lời bằng văn bản đã khiến công dân chưa nắm đầy đủ các quy định và chính sách liên quan.