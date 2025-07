Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phát triển toàn diện, hướng đến tương lai bền vững Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn Đảng bộ và Nhân dân xã Phan Rí Cửa cùng nhau nhìn lại chặng đường 5 năm phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đây chính là nền tảng vững chắc, là động lực để xã tiếp tục bứt phá, vươn lên trong giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm xây dựng Phan Rí Cửa trở thành địa phương giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững.

Các tuyến đường được trang trí để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã

Kinh tế phát triển, tạo bước chuyển đáng ghi nhận

Giai đoạn 2020-2025, xã Phan Rí Cửa đã khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ khu vực phía Nam của tỉnh. Thương mại, dịch vụ phát triển về quy mô, chất lượng và nguồn vốn đầu tư. Hệ thống cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường ven biển ĐT 716, Quốc lộ 1A và các tuyến nội xã ngày càng sầm uất. Đặc biệt, các cơ sở tín dụng, siêu thị, cửa hàng tiện ích phát triển nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển mạnh mẽ, tạo nên sự năng động cho kinh tế địa phương. Nhiều sản phẩm chủ lực như nước mắm, hải sản khô, nho, thanh long, dưa lưới… được đầu tư ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao chất lượng, giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu. Các công ty vận tải hành khách, cơ sở kinh doanh xăng, dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp… hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch bước đầu có những tín hiệu tích cực. Nhờ lợi thế về cảnh quan tự nhiên, di tích văn hóa và lễ hội truyền thống phong phú, Phan Rí Cửa từng bước hình thành và kết nối các điểm du lịch trong tỉnh, tạo động lực phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Hệ thống điện, nước sinh hoạt được đầu tư mở rộng, 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sạch hợp vệ sinh. Kết cấu hạ tầng kinh tế biển như cảng cá, kè biển… phát huy hiệu quả, phục vụ tốt cho các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Trong 5 năm, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản bình quân hằng năm đạt 42.440 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội, tiếp tục giữ vững vị thế là địa phương có thế mạnh về kinh tế biển. Các tổ đoàn kết khai thác hải sản với 32 tổ, 309 thuyền, vừa hỗ trợ nhau trong sản xuất vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Việc lắp thiết bị giám sát hành trình, đăng ký tàu cá và chuyển đổi cơ cấu ngành nghề được triển khai đồng bộ, góp phần phòng, chống khai thác IUU hiệu quả. Nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng hiện đại, áp dụng mô hình Lồng bè trên biển với các loại có giá trị cao như ốc hương, tôm hùm…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu cây trồng chuyển biến tích cực, phù hợp với điều kiện khí hậu và nhu cầu thị trường. Sản lượng lương thực đạt 4.093 tấn và hàng trăm ha rau màu các loại. Các sản phẩm nông nghiệp của xã từng bước hình thành thương hiệu riêng...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã sẽ đề ra những phương hướng phát triển xã Phan Rí Cửa một cách bền vững

Hướng đến phát triển toàn diện

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã Phan Rí Cửa không ngừng chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, đa dạng, từng bước xã hội hóa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao về chất lượng, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh, hình thành cộng đồng gắn kết và phát triển bền vững. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống được chú trọng, nổi bật như: Giỗ tổ Hùng Vương và những lễ hội tín ngưỡng dân gian tại các lăng, miếu, đình. Đây không chỉ là dịp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn là cầu nối phát triển du lịch tâm linh và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc để Phan Rí Cửa đặt mục tiêu phát triển cao hơn trong giai đoạn tới. Với diện tích tự nhiên 67,67 km², dân số gần 87.000 người, bờ biển dài hơn 20 km, cùng hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, xã Phan Rí Cửa đang đứng trước nhiều cơ hội để chuyển mình mạnh mẽ. Giai đoạn 2025-2030, xã định hướng phát triển kinh tế theo trục “Công nghiệp - Du lịch dịch vụ - Nông nghiệp công nghệ cao”, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có. Trong đó, tập trung phát triển thương mại hiện đại, hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích văn minh. Cùng với đó, chính quyền xã đặt mục tiêu phát triển mạnh hệ thống cơ sở dịch vụ, kinh doanh dọc tuyến đường ven biển, tuyến Phan Rí Cửa - Liên Hương - Vĩnh Hảo, kết nối các vùng trong và ngoài tỉnh...

Xã cũng tập trung tái cơ cấu ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, áp dụng công nghệ cao, đồng thời phát huy hiệu quả các công trình phục vụ kinh tế biển như: Khu tránh bão - cảng cá Phan Rí Cửa, Bến neo đậu tàu thuyền Chí Công và Khu sản xuất giống thủy sản Chí Công. Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuyển đổi số, liên kết theo chuỗi giá trị và du lịch sinh thái. Về mặt xã hội, Phan Rí Cửa chú trọng phát triển toàn diện y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được đặt lên hàng đầu. Đảng bộ xã xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là then chốt cho sự phát triển. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, phong cách gần dân, sát dân; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội...

Đại hội Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành và lớn mạnh của một xã vừa được thành lập trên cơ sở tổ chức lại đơn vị hành chính. Khát vọng vươn lên, ý chí đoàn kết và niềm tin son sắt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân sẽ là nguồn động lực to lớn để đưa Phan Rí Cửa bước vào chặng đường phát triển mới. Với truyền thống cách mạng, với nền tảng thành tựu đã đạt được, tin rằng nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là giai đoạn bứt phá, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, đưa Phan Rí Cửa vươn mình trở thành trung tâm kinh tế biển, một địa phương phát triển bền vững ven biển của tỉnh - nơi hội tụ tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và niềm tin vững chắc vào tương lai.