Chính trị Đại hội đại biểu xã Tà Năng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Vượt khó, vững bước chuyển mình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tà Năng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” thể hiện quyết tâm vượt khó, vững tin xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hòa cùng nhịp bước vươn mình giàu mạnh của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đạt nhiều kết quả

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một giai đoạn đầy thách thức với Đảng bộ và Nhân dân xã Tà Năng (sau khi được sáp nhập từ xã Tà Năng và xã Đa Quyn). Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát của các cấp và tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng, xã Tà Năng mới đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Theo đó, ngành Nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Đặc biệt, nhờ giá cà phê tăng cao trong các năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 nên thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích đã đạt 150 triệu đồng/ha/năm, tăng 30 triệu đồng/ha/năm so với năm 2020. Các mô hình khuyến nông, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được đẩy mạnh và có đến 66,5% hộ dân tham gia liên kết với các công ty, doanh nghiệp. Công tác thủy lợi được quan tâm, nhiều công trình được duy tu, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu. Lĩnh vực chăn nuôi cũng tiếp tục phát triển với tổng đàn trâu, bò đạt 8.974 con, tăng hơn 700 con so với năm 2020. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc với 370.097 cây xanh được trồng từ năm 2021 - 2024.

Hạ tầng thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, các điểm thu mua nông sản tăng hằng năm, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông có sự cải thiện đáng kể với 18,7 km đường nhựa liên xã, trong đó, 17 km đường qua Tà Năng được đầu tư mở rộng. Tổng kinh phí trên 140 tỷ đồng đã được đầu tư cho các công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn và công trình nước sạch, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Công tác quy hoạch và quản lý đất đai cũng có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất công và tài nguyên.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, cả 5 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, góp phần nâng cao dân trí. Trạm Y tế xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu. Các chính sách giảm nghèo được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8% toàn xã. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, các hoạt động huấn luyện, diễn tập phòng thủ đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn được tăng cường.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định trên mọi lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét. Tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, với trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Mặt trận và các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát huy tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm, với 54 đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, xã Tà Năng đã đạt được một số đột phá quan trọng như: tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ cao với tỷ lệ 75% diện tích canh tác, vượt chỉ tiêu 107%. Đặc biệt, xã đã xây dựng và công nhận được 1 sản phẩm OCOP 3 sao “thịt bò sấy vị cà phê Tà Năng - Phan Dũng”. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư, huy động sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng 7.440 m đường bê tông xi măng tại các tuyến thôn, ngõ xóm, cùng với việc đầu tư hệ thống điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Hướng đến nông thôn mới nâng cao

Trên cơ sở những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, Đảng bộ xã Tà Năng đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới xây dựng một xã Tà Năng ngày càng phát triển, giàu đẹp. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn.

Mặt khác, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm đạt chất lượng, an toàn thực phẩm. Đa dạng hóa các ngành nghề, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công trình trọng điểm còn tồn đọng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang địa phương. Cùng đó, xây dựng xã Tà Năng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xem đây là mục tiêu tổng quát, xuyên suốt toàn bộ nhiệm kỳ.