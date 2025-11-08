Chính trị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030: Thành công từ phát huy dân chủ và tinh thần đổi mới Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, 124/124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thành công của đại hội là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu, bài bản của cấp ủy cơ sở; đồng thời, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với sự phát triển của từng địa phương trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt lẵng hoa tươi thắm và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ

Ngay từ khi có chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng ủy các xã, phường, đặc khu đã chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Hầu hết các đơn vị đều tổ chức quán triệt, học tập sâu sắc các văn bản hướng dẫn, chú trọng xây dựng văn kiện chính trị với nội dung chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Văn kiện đại hội được trình bày rõ ràng, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong nhiệm kỳ mới.

Đáng chú ý, công tác lấy ý kiến góp ý văn kiện được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng, tập trung vào các vấn đề thiết thực như: phát triển kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư,… Các địa phương còn ứng dụng công nghệ mới như: mã QR tiếp cận văn kiện, điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt... góp phần nâng cao tính hiện đại, chuyên nghiệp của đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phan Thiết. Ảnh: Đình Hòa

Tổ chức đại hội nghiêm túc, hiệu quả

Công tác tổ chức đại hội được thực hiện bài bản, đúng quy trình, bảo đảm thời gian và nội dung theo quy định của Trung ương. Đại hội các cấp cơ sở diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu tham dự. Nhiều báo cáo chính trị được đầu tư kỹ lưỡng về hình thức và nội dung, trong đó thể hiện rõ nét những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng phát triển.

Một số địa phương còn sáng tạo trong công tác tổ chức như: xây dựng phóng sự trình chiếu về thành tựu nhiệm kỳ trước, tri ân cán bộ lão thành, đảng viên cao tuổi, tổ chức triển lãm sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch đặc trưng, tiềm năng kinh tế - xã hội… tạo được ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, đến 31/7/2025, toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu hoàn thành đại hội đúng tiến độ. Công tác tổ chức bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, quy định. Văn kiện đại hội các cấp được chuẩn bị công phu, chất lượng, sát với thực tiễn, có nhiều điểm mới, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cấp ủy các cấp tổ chức tốt công tác nhân sự, phát huy được năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới. Không khí đại hội phấn khởi, nghiêm túc, đoàn kết; công tác tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả.

Nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu, nghị quyết đại hội

Tuy nhiên, một số báo cáo chính trị còn dàn trải, chưa làm rõ trọng tâm, xây dựng chương trình, kịch bản chưa thật bài bản. Một số địa phương chưa xác định đúng công trình trọng điểm do chưa cân đối được nguồn lực đầu tư, nhất là sau quá trình sáp nhập hành chính cấp xã...

Một số Đảng bộ xã, phường còn chủ quan trong quá trình chuẩn bị, chưa đầu tư đủ thời gian nghiên cứu, xây dựng văn kiện; chương trình hành động sau đại hội còn chậm ban hành. Việc bố trí thời gian thảo luận trong đại hội chưa khoa học, thiếu chiều sâu, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, một vài Đảng bộ chưa tích cực trong việc tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý đối với văn kiện các cấp trên. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian tổ chức đại hội gấp, chịu tác động từ quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm tổ chức đại hội theo mô hình mới. Một số địa phương gặp khó khăn trong bố trí nguồn lực chuẩn bị, chưa được phê duyệt kinh phí kịp thời.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngay sau đại hội, cấp ủy các cấp cần nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, các địa phương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, cán bộ theo cơ cấu, chuyên môn, năng lực. Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát... Các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả đại hội; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các địa phương tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới. Địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc bố trí, điều động nhân sự, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, đặc biệt là tại các vùng khó khăn.

Thành công của đại hội Đảng bộ các xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của từng địa phương, mà còn góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong thời gian tới, việc hiện thực hóa các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra chính là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng trong giai đoạn phát triển mới, đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.