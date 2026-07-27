Dòng chảy thông tin Đại hội Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII: Đặt nền tảng cho nhiệm kỳ mới Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng kết nối nguồn lực xã hội và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo.

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 27/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiến hành phiên thứ nhất với sự tham dự của gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ trong cả nước.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 27-28/7, là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026).

Đây cũng là dịp để Hội nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào Chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2026-2031, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và công tác nhân đạo trong giai đoạn mới.

Với chủ đề "Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững," Đại hội tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chủ đề Đại hội thể hiện định hướng đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng kết nối nguồn lực xã hội và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo.

Trong phiên làm việc đầu tiên, các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đại hội cũng nghe các tham luận của đại biểu, thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội khóa XII.

Theo chương trình, sáng 28/7, Đại hội sẽ tiến hành phiên trọng thể với các nội dung: khai mạc Đại hội; trình bày Báo cáo chính trị; nghe các tham luận, phát biểu của đại diện Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh công tác nhân đạo đứng trước nhiều yêu cầu mới khi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền tiếp tục đặt ra những thách thức đối với công tác an sinh xã hội.

Cùng với đó, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, công khai, minh bạch trong huy động và phân bổ nguồn lực, cũng như mở rộng sự tham gia của cộng đồng và các đối tác xã hội đang trở thành xu hướng tất yếu đối với các tổ chức nhân đạo.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục giữ vững vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Hội sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Đại hội cũng xác định ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội, số hóa địa chỉ nhân đạo và tăng cường công khai, minh bạch trong huy động, phân bổ nguồn lực; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, thúc đẩy sinh kế bền vững và nâng cao năng lực tự cường của cộng đồng; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng ứng phó tại chỗ.

Cùng với đó, Đại hội thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào "Tết Nhân ái," "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái," Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và Chương trình "Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa," tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội./.