Chính trị Đại hội Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra từ ngày 27-28/7 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 27-28/7 tại Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống làm công tác nhân đạo cả nước.

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thông tin tới cơ quan thông tấn, báo chí về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/7 tại Hà Nội, với khoảng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ cả nước.

Thông tin tại họp báo sáng 21/7, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của toàn hệ thống Hội và những người làm công tác nhân đạo cả nước, diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026).

Đây cũng là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nhân đạo, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản hoàn tất. Các văn kiện được chuẩn bị công phu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức trong và ngoài Hội cũng như đại hội Hội Chữ thập Đỏ các cấp.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cung cấp thông tin về Đại hội trong buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Công tác nhân sự, hậu cần, lễ tân, tuyên truyền, an ninh, đối ngoại và các điều kiện phục vụ Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, dân chủ, đúng Điều lệ và các quy định.

Đại hội XII có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2022-2027; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2026-2031; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội (nếu có) và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII.

Đại hội xác định phương châm hành động của nhiệm kỳ mới là "Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường," lấy chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp làm ba khâu đột phá.

Theo Ban tổ chức, bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Ba khâu đột phá của nhiệm kỳ gồm chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội, số hóa địa chỉ nhân đạo nhằm nâng cao tính minh bạch và kết nối cộng đồng; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh gắn với đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy sinh kế tự cường và phát triển bền vững; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ.

Đại hội cũng tiếp tục triển khai hai phong trào "Tết Nhân ái," "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái," Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và triển khai chương trình mới "Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa."

Giai đoạn 2022-2026, tổng trị giá hoạt động của toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Riêng công tác xã hội nhân đạo đạt trên 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 35 triệu lượt người. Phong trào "Tết Nhân ái" sau bốn năm triển khai đã vận động và trao gần 9,4 triệu suất quà với tổng trị giá trên 4.646 tỷ đồng.

"Tháng Nhân đạo" huy động gần 2.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 5,1 triệu lượt người và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.500 căn nhà Chữ thập Đỏ cùng nhiều công trình nhân đạo tại cộng đồng.