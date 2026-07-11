Chính trị Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tìm hài cốt liệt sĩ bằng cả trái tim và trách nhiệm người lính Sáng 11/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thế Anh)

Đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Quân khu 7, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nghe Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo.

“Trong không khí toàn dân hướng tới Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của các lực lượng.

Đây là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ và trách nhiệm của thế hệ hôm nay”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại khu vực Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tướng, đợt cao điểm 500 ngày đêm đang được triển khai là cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, cất bốc và xác định danh tính liệt sĩ. Các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực cao nhất để đáp lại mong mỏi của nhân dân, đặc biệt là thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hiện trường khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Chia sẻ sự xúc động khi theo dõi những ngày tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đào sâu trong điều kiện thời tiết khó khăn đã tạo được sự đồng cảm sâu sắc trong nhân dân cả nước.

“Những ngày qua, cả nước rất xúc động khi theo dõi công tác tìm kiếm, anh em phải đào sâu, làm việc bất kể mưa nắng. Điều đáng mừng là chúng ta đã tìm được những manh mối đầu tiên, trong đó có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Tiểu đoàn 1 Long An”, Đại tướng nói.

Lực lượng tìm kiếm đưa di vật được tìm thấy lên phía trên.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua quá trình giải mã và đối chiếu tài liệu lịch sử, lực lượng chức năng bước đầu xác định khu vực đang khai quật liên quan đến Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quá trình khai quật đã phát hiện hai lớp di vật khác nhau. Lớp thứ nhất chủ yếu là di vật của các đơn vị Quân giải phóng tham gia chiến đấu đợt 1. Lớp thứ hai có nhiều dấu hiệu liên quan đến lực lượng Biệt động thành.

“Qua nghiên cứu lịch sử, chúng tôi nhận định nhiều khả năng đây là các chiến sĩ biệt động từng tham gia tiến công vào Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu và Đài Phát thanh của chính quyền Sài Gòn trước đây”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi cùng lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hiện, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng rãnh khai quật đầu tiên dài khoảng 50m, rộng 3m, sâu 3,5m, đồng thời chuẩn bị triển khai các rãnh tìm kiếm tiếp theo.

Gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa căn dặn việc tìm kiếm thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn do chiến trường Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra vô cùng ác liệt.

Khu vực Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

“Việc tìm kiếm phải được thực hiện bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và bằng cả trái tim của người lính. Nhân dân gửi gắm niềm tin vào các đồng chí nên chúng ta phải quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Thượng tá Trần Hùng Cường, Đội K73 chia sẻ, mỗi ngày trực tiếp tìm kiếm tại hiện trường đều mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt: “Mỗi khi phát hiện một phần hài cốt hay một di vật nhỏ của các anh, các chú, các bác đã hy sinh, anh em đều rất xúc động. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng, làm nhiệm vụ tri ân các thế hệ đi trước”.