Chính trị Đắk Sắk nối dài hành trình tri ân Từ những phần quà trao tận tay người có công đến các hoạt động về nguồn, xác minh thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ… tất cả đều thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng dân quân thường trực xã Đắk Sắk tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho anh Lương Văn Trí

Những mái ấm nghĩa tình

Những ngày cuối tháng 7, căn nhà của chị Hoàng Thị Tương (41 tuổi, trú thôn Đắk Hợp) đã bước vào những công đoạn thi công cuối cùng trước khi bàn giao, đi vào sử dụng.

Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chị Tương được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà mới từ chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát. Căn nhà không chỉ giúp chị Tương có không gian sinh hoạt riêng, thuận tiện hơn trong cuộc sống mà còn giúp cụ bà Lục Thị Dao (85 tuổi, mẹ chị Tương) yên tâm khi tuổi đã cao.

Cụ bà Lục Thị Dao hạnh phúc khi con gái có không gian riêng sau nhiều năm sống chung với gia đình anh trai

Chung niềm vui ấy, gia đình anh Lương Văn Trí (thôn Đắk Thanh) tất bật hoàn thiện căn nhà mới rộng khoảng 50 m². Trong quá trình thi công, các chiến sĩ dân quân thường trực xã Đắk Sắk tham gia hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà, giúp anh Trí cảm nhận rõ sự quan tâm của chính quyền địa phương.

“ Được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, vợ chồng tôi rất hạnh phúc và phấn khởi. Có nhà mới, gia đình tôi không chỉ có nơi sinh hoạt thuận tiện mà còn tạo động lực để thoát nghèo trong thời gian tới. Anh Lương Văn Trí, thôn Đắk Thanh, xã Đắk Sắk

Song song với chăm lo về nhà ở, xã Đắk Sắk đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Qua đó góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, lòng biết ơn cho các thế hệ.

Theo ông Y Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk, hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, địa phương đã xây dựng nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà, dâng hương, vệ sinh di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và học sinh…

“ Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác đền ơn, đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Ông Y Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk

"Thông qua các hoạt động tri ân, địa phương không chỉ chăm lo tốt hơn đời sống người có công mà còn giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ", ông Y Thoa nhấn mạnh.

Hành trình tìm đồng đội

Bên cạnh chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, xã Đắk Sắk đang nỗ lực thực hiện một nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt - tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chính quyền Sài Gòn và Mỹ đã xây dựng căn cứ quân sự Đồi 722 (trại lực lượng đặc biệt Đức Lập) trên diện tích khoảng 1 km², nay thuộc địa bàn xã Đắk Sắk.

Đồi 722 là Di tích lịch sử quốc gia, nơi giáo dục lý tưởng cách mạng cho các thế hệ Nhân dân xã Đắk Sắk

Năm 1968, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Bộ Tư lệnh Tây Nguyên, quân và dân ta mở nhiều đợt tiến công vào căn cứ này. Tuy nhiên, trong quá trình quân địch phản kích, lực lượng ta bị bao vây tại Đồi 722; địch gài mìn dày đặc, sử dụng hỏa lực mạnh và ném bom rải thảm khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hi sinh.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ tháng 7/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắk Sắk phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đắk Sắk và Ban Chỉ huy Quân sự xã gặp gỡ một số nhân chứng để xác minh thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thượng tá Đặng Cao Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắk Sắk cho biết, hiện đã khoanh vùng, xác định được 6 vị trí nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng để tổ chức khai quật, tìm kiếm và phục vụ công tác xác minh danh tính các liệt sĩ theo quy định.

"Đây không chỉ là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam", Thượng tá Đặng Cao Cường nói.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắk Sắk thăm, tặng quà người có công trên địa bàn xã

Những việc làm thiết thực của xã Đắk Sắk, từ chăm lo người có công, gia đình chính sách đến nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mà còn lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đến các thế hệ hôm nay và mai sau.