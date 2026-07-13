Đắk Sắk với 4 nhóm giải pháp tăng trưởng thương mại, dịch vụ
Để đạt kế hoạch tăng trưởng 2 con số, xã Đắk Sắk đưa ra mục tiêu phát triển nhanh, đa dạng các loại hình thương mại, các sản phẩm dịch vụ chất lượng, giá trị gia tăng cao.
Xã hiện có trên 700 doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh có phát sinh thuế thuộc nhiều lĩnh vực như: nông sản, khai thác đá xây dựng, xây dựng, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ăn uống, giải trí, giáo dục. Theo đại diện 1 hộ kinh doanh ở thôn Đắk Xuân, gia đình kinh doanh ngành nghề bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, nhiều hoạt động được cán bộ địa phương tạo thuận lợi, hỗ trợ cụ thể như: hồ sơ, thủ tục, chuyển đổi số.
6 tháng đầu năm 2026, ghi nhận lĩnh vực thương mại, dịch vụ địa phương có sự phát triển khá ổn định, góp phần quan trọng vào kinh tế - xã hội bảo đảm đời sống người dân. Điển hình như ước tính tổng thu ngân sách đạt 26,410/31,751 tỷ đồng, đạt 83% dự toán tỉnh giao, trong đó có sự đóng góp khá lớn của lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
Sâu hơn về nội dung này, ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk cho biết: “Địa phương xác định thương mại, dịch vụ là một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng, nâng cao đời sống người dân. Riêng năm 2025, lĩnh vực này mang về mức 263 tỷ đồng, tăng gần 4% so với năm 2024. Để duy trì đà tăng trưởng lĩnh vực này, xã đang chú trọng phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ từ xây dựng, nhân rộng các chuỗi giá trị thương mại, dịch vụ liên xã, kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương và hợp tác xã nhằm tạo vùng nguyên liệu, thị trường ổn định. Địa phương quản lý, triển khai quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ phù hợp với định hướng, kết nối với các xã, vùng khác trong tỉnh”.
Ông Nguyễn Văn Phò thông tin thêm, để đạt kế hoạch tăng trưởng 2 con số, xã đưa ra mục tiêu phát triển nhanh, đa dạng các loại hình thương mại, các sản phẩm dịch vụ chất lượng, giá trị gia tăng cao. Thu hút đầu tư phát triển hợp lý hệ thống logistics đường bộ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 của khu vực dịch vụ đạt 10 - 11%/năm.
Cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh 4 nhóm giải pháp, hoạt động chính. Trước hết, gia tăng tiêu dùng cuối cùng trong xã; khuyến khích Nhân dân sử dụng hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước và tại địa phương. Hệ thống chính trị xã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; khuyến khích mở rộng các điểm bán lẻ, phân phối hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hai là xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, xây dựng và phát triển mỗi năm có ít nhất 1 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã đạt OCOP và các hỗ trợ về sau để phát triển sản phẩm bền vững, nhất là đối với sản phẩm dịch vụ nông nghiệp - du lịch canh nông, văn hóa, lịch sử đặc trưng của xã.
Nhóm giải pháp thứ ba, Đắk Sắk khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ gắn với tiêu thụ sản phẩm, kết nối thương mại điện tử, nền tảng số để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường trong và ngoài xã. Giải pháp thứ tư, địa phương tăng hiệu quả công tác phối hợp cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, nhu cầu tiêu thụ nông sản; quản lý thị trường, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận thương mại.
Theo kế hoạch năm 2026, xã Đắk Sắk đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 8%, trong đó thương mại - dịch vụ đạt hơn 586 tỷ đồng, đánh giá sơ bộ, kế hoạch này của năm 2026 dự kiến đạt 100% kế hoạch.