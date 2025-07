Pháp luật - Đời sống Đảm bảo an ninh trật tự ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc Phú Quý có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt trong khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Do vậy, việc giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) an toàn xã hội trên địa bàn đảo tiền tiêu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng…

Công an đặc khu Phú Quý tuần tra bảo đảm an ninh trật tự vào ban đêm

Những năm qua, tại Phú Quý, chính quyền và Nhân dân đặc khu luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó, Phú Quý được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dân sinh, kinh tế; giao thông vận tải hành khách và hàng hóa tiếp tục phát triển. Nhất là những năm gần đây du lịch, thương mại, dịch vụ phát triển sôi động... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Kinh tế phát triển cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với công tác quản lý nhà nước về ANTT, đặt ra cho lực lượng công an những thách thức nhất định. Việc giao thương giữa đặc khu với đất liền ngày càng thuận lợi hơn, điều này làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Đáng chú ý, nổi lên tình hình sử dụng mạng internet để đánh bạc trực tuyến, tình hình thanh thiếu niên tụ tập vào đêm khuya gây rối đánh nhau tiếp tục xảy ra làm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn ANTT, Công an huyện Phú Quý đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, từ phòng ngừa nghiệp vụ đến đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Điển hình, ngay trong những ngày đầu đi vào hoạt động, Công an Đặc khu Phú Quý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vào cuộc nhanh chóng giúp người dân trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng nhận lại số tiền 200 triệu đồng đã chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn. Cùng với đó, Công an Đặc khu Phú Quý đã chủ động triển khai lực lượng nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là thời điểm ban đêm. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vào ban đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an đặc khu cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; kịp thời thông tin những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội để Nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa.

Các lực lượng công an, quân sự và biên phòng tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng nghi vấn. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, nhằm kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống ma túy tại cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách trong việc tham mưu có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.