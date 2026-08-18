72' Viking điều chỉnh nhân sự ở phút 72

Phút 72, Viking thực hiện sự thay đổi người khi H. J. Haugen được tung vào sân để thế chỗ cho K. Haugen. Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2, bước điều chỉnh này kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại.