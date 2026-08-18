Dẫn trước hai bàn, Dinamo Zagreb chấp nhận trận hòa 2-2 trước Viking
Dẫn trước hai bàn nhờ Beljo và Lisica trên sân Stadion Maksimir, Dinamo Zagreb vẫn để Viking gỡ hòa 2-2 sau các bàn thắng của Christiansen và Tripic tại vòng Play-offs UEFA Champions League.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Dinamo Zagreb tiếp đón Viking.
- 6'D. Beljo mở tỷ số sớm cho Dinamo Zagreb
Ngay ở phút thứ 6, D. Beljo đã lập công mở tỷ số 1-0 cho Dinamo Zagreb trước Viking. Bàn thắng sớm trên sân Stadion Maksimir giúp đội chủ nhà có khởi đầu không thể thuận lợi hơn trong trận play-off UEFA Champions League.
- 10'M. Lisica nhân đôi cách biệt cho Dinamo Zagreb
Phút 10, M. Lisica lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Dinamo Zagreb sau đường kiến tạo của D. Beljo. Khởi đầu thăng hoa ngay trên sân nhà Stadion Maksimir giúp đại diện Croatia nhân đôi lợi thế chỉ trong ít phút ngắn ngủi.
- 20'Dinamo Zagreb làm chủ thế trận, dẫn trước 2-0
Trải qua 20 phút thi đấu, Dinamo Zagreb đang kiểm soát tốt thế trận khi vươn lên dẫn trước 2-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Sự hiệu quả được cụ thể hóa bằng 4 - 2 dứt điểm (trúng đích 2 - 1), buộc Viking phải nỗ lực phòng ngự chống đỡ.
- 26'P. Christiansen rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Viking
Phút 26, nhận đường chuyền từ T. Moi, P. Christiansen dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Viking. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách nhen nhóm lại cơ hội sau khi bị Dinamo Zagreb sớm vươn lên dẫn trước hai bàn.
- 32'Dinamo Zagreb duy trì lợi thế trước Viking
Vượt qua mốc 30 phút thi đấu, Dinamo Zagreb vẫn duy trì lợi thế dẫn 2 - 1 dù thời lượng cầm bóng đang chia đều 50% - 50%. Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với 6 - 3 lần dứt điểm, dù số cú sút trúng đích của hai bên vẫn cân bằng ở mức 2 - 2.
- 39'Z. Tripic lập công, Viking gỡ hòa 2-2 ngoạn mục
Phút 39, Z. Tripic tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Viking. Dù bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 10 phút đầu trận, đội khách đã thi đấu đầy bản lĩnh để đưa cuộc đối đầu tại Stadion Maksimir trở lại vạch xuất phát ngay trong hiệp một.
- 44'Dinamo Zagreb áp đảo dứt điểm trước Viking
Tới phút 44, Dinamo Zagreb liên tục tổ chức các đợt hãm thành khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 53% - 47% và vượt trội ở số lần dứt điểm 9 - 3. Mặc dù vậy, Viking vẫn thi đấu vô cùng hiệu quả khi tận dụng tốt cơ hội để duy trì thế cân bằng 2 - 2 với cùng 2 - 2 cú dứt điểm trúng đích.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 56'Dinamo Zagreb gia tăng sức ép tìm bàn thắng
Bước sang phút 56, Dinamo Zagreb đẩy cao đội hình dồn ép đối phương nhằm phá vỡ thế cân bằng. Đội bóng Croatia nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 58% - 42%, dứt điểm vượt trội 14 - 4 và áp đảo về số quả phạt góc 3 - 1, nhưng Viking vẫn tỏ ra hiệu quả để giữ tỷ số 2 - 2 khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên là ngang bằng 3 - 3.
- 58'Viking làm mới hàng công, S. Kvia-Egeskog vào sân
Phút 58, Viking quyết định có sự thay đổi nhân sự khi S. Kvia-Egeskog được tung vào sân để thế chỗ cho T. Moi. Sau khi nỗ lực san bằng tỷ số 2-2 từ thế bị dẫn trước hai bàn, đại diện Na Uy kỳ vọng luồng gió mới này sẽ giúp họ gia tăng sức ép trong hiệp hai.
- 60'Dinamo Zagreb điều chỉnh nhân sự ở phút 60
Phút 60, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi người khi L. Kacavenda được tung vào sân thay thế cho M. Zajc. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên sau khi để Viking san bằng tỷ số 2-2.
- 65'J. Bell nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi
Phút 65, cầu thủ J. Bell bên phía Viking đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Trận đấu tại Stadion Maksimir đang trở nên vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 2-2.
- 68'Dinamo Zagreb tung R. Mudrazija vào sân
Phút 68, Dinamo Zagreb có sự thay đổi người khi R. Mudrazija được tung vào sân thế chỗ cho L. Stojkovic. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội chủ nhà rất cần thêm giải pháp đột biến để tái lập thế dẫn bàn.
- 68'Dinamo Zagreb tung A. Hoxha vào sân tìm sự khác biệt
Phút 68, Dinamo Zagreb có sự thay đổi nhân sự khi A. Hoxha được tung vào sân thay cho M. Lisica. Trong thế trận đang hòa 2-2 dù vượt trội về số lần dứt điểm (17-5), sự xuất hiện của A. Hoxha được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà.
- 68'Dinamo Zagreb áp đảo nhưng Viking vẫn đứng vững
Bước sang phút 68, Dinamo Zagreb tiếp tục gia tăng áp lực khi kiểm soát bóng 59% - 41% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 17 - 5. Dù vậy, Viking tỏ ra vô cùng hiệu quả để duy trì tỷ số 2 - 2 khi cả hai đội đều có 3 - 3 lần dứt điểm trúng đích.
- 72'Viking điều chỉnh nhân sự ở phút 72
Phút 72, Viking thực hiện sự thay đổi người khi S. Bjorshol được tung vào sân thay cho H. Heggheim. Khi tỷ số trên sân đang là 2-2, đây là động thái nhằm tiếp thêm năng lượng tươi mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 72'Viking điều chỉnh nhân sự ở phút 72
Phút 72, Viking thực hiện sự thay đổi người khi H. J. Haugen được tung vào sân để thế chỗ cho K. Haugen. Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2, bước điều chỉnh này kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại.
- 80'Dinamo Zagreb dồn ép mạnh mẽ ở phút 80
Bước sang phút 80, Dinamo Zagreb tiếp tục dồn đội hình lên ép sân nhằm phá vỡ thế quân bình 2 - 2. Đại diện Croatia kiểm soát bóng tới 61% - 39% và vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 19 - 5 (trúng đích 4 - 3) cùng 6 - 2 quả phạt góc, nhưng Viking vẫn đang kiên cường bảo vệ mành lưới.
- 83'M. Valincic nhận thẻ vàng ở phút 83
Phút 83, cầu thủ M. Valincic của Dinamo Zagreb phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi kéo người (holding). Tỷ số trên sân Stadion Maksimir lúc này vẫn đang giữ ở mức 2-2 khi trận đấu trôi dần về những phút thi đấu chính thức cuối cùng.
- 84'Dinamo Zagreb làm mới hàng công ở phút 84
Phút 84, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi người khi S. Prevljak được tung vào sân thay thế M. Orsic. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đội chủ nhà rất muốn gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên ở những phút cuối trận.
- 84'Dinamo Zagreb làm mới đội hình ở phút 84
Phút 84, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Galesic được tung vào sân thay cho M. Valincic. Quyết định này diễn ra ngay sau khi M. Valincic vừa nhận thẻ vàng ở phút 83, giúp đội chủ nhà củng cố sự an toàn khi tỷ số đang là 2-2.
- 87'Viking tung J. Hansen vào sân ở phút 87
Phút 87, đội khách Viking thực hiện sự thay đổi người khi J. Hansen vào sân thay thế Z. Tripic. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, đây là sự bổ sung nhân sự cần thiết của Viking cho chặng nước rút đầy căng thẳng.
- 87'Viking tung R. Postema vào sân ở phút 87
Phút 87, Viking thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Postema được tung vào sân thế chỗ P. Christiansen. Khi tỷ số đang là 2-2 ở những phút cuối trận, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Viking duy trì sự chủ động trên sân.
- KTKết thúc: Dinamo Zagreb 2-2 Viking
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 03:57 19/08/2026
Dinamo Zagreb tiếp đón Viking lúc 02h00 ngày 19/08/2026 trên sân Stadion Maksimir trong cuộc đối đầu thuộc khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, nơi đội thắng sẽ giành vé đi tiếp còn đội thua chính thức bị loại.
Tính chất căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp
Trận chạm trán giữa Dinamo Zagreb và Viking mang ý nghĩa sinh tử khi không áp dụng thể thức tính điểm vòng bảng. Mọi sai lầm trên sân Stadion Maksimir đều phải trả giá đắt, bởi đội thất bại sẽ ngay lập tức dừng bước tại đấu trường cúp châu Âu. Lợi thế sân nhà hứa hẹn sẽ là điểm tựa quan trọng cho Dinamo Zagreb trước thử thách này.
Phong độ ổn định của đội chủ nhà
Bên cạnh ưu thế về mặt sân bãi, Dinamo Zagreb bước vào cuộc so tài với sự chuẩn bị tốt về mặt phong độ. Trong 4 trận đấu gần nhất, đại diện chủ nhà đã đạt thành tích bất bại với 3 trận thắng và 1 trận hòa.
Nhìn chung, chuỗi kết quả khả quan gần đây mang lại sự tự tin lớn cho Dinamo Zagreb. Tuy nhiên, trong một cuộc đối đầu loại trực tiếp đầy tính bất ngờ, sự tập trung tối đa ở cả hàng phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé vào vòng trong cho cả hai đội bóng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)