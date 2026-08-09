Dẫn trước hai bàn, Liverpool gục ngã trước màn ngược dòng ngoạn mục của Monaco
Dù sớm bị Liverpool dẫn trước hai bàn sau các pha lập công của Isak và Wirtz, Monaco đã thi đấu quật cường để ngược dòng giành chiến thắng 2-3 ngay tại Anfield nhờ Golovin, Biereth và Brunner.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Liverpool tiếp đón Monaco.
- 13'Liverpool tích cực dứt điểm dù Monaco cầm bóng nhiều hơn
Sau 13 phút đầu trận, Monaco nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ cầm bóng 46 - 54, nhưng Liverpool mới là đội chủ động hãm thành. Đội chủ nhà sở hữu chỉ số dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1) để liên tục đe dọa khung thành đối phương, dù tỷ số hiện vẫn là 0 - 0.
- 16'Alexander Isak mở tỷ số cho Liverpool
Phút 16, nhận đường kiến tạo từ Ryan Gravenberch, Alexander Isak dứt điểm chính xác đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Bàn khai thông thế bế tắc giúp đội bóng nước Anh sớm vượt lên dẫn Monaco với tỷ số 1-0.
- 25'Liverpool áp đảo dứt điểm sau bàn mở tỷ số
Dù thời lượng cầm bóng đang ở mức 50-50, Liverpool vẫn thi đấu sắc bén hơn sau khi vươn lên dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà duy trì sức ép đáng kể với chỉ số dứt điểm 7-2 (trúng đích 3-2), tỏ ra vượt trội so với Monaco về khả năng tạo cơ hội hãm thành.
- 29'Florian Wirtz nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool
Phút 29, nhận đường kiến tạo từ Alexander Isak, Florian Wirtz dứt điểm chính xác giúp Liverpool nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước Monaco.
- 37'Liverpool tỏ ra vượt trội dù kiểm soát bóng cân bằng
Trận đấu trôi về phút 37 với thế trận hoàn toàn ủng hộ Liverpool khi họ nắm lợi thế dẫn 2 - 0. Dù chỉ số cầm bóng chia đều 50 - 50, Liverpool tỏ ra vượt trội ở hiệu suất hãm thành với tỷ lệ dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 6 - 2), buộc hàng thủ Monaco phải liên tục chống đỡ khi chỉ số cứu thua là 2 - 4.
- 44'Golovin đá phạt đền rút ngắn tỷ số cho Monaco
Phút 44, Aleksandr Golovin dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền giúp Monaco rút ngắn cách biệt xuống 2-1. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ giải lao giúp đội khách níu giữ hy vọng lật ngược thế cờ trước Liverpool.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Wataru Endo được tung vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Liverpool có sự thay đổi người khi Wataru Endo vào sân thế chỗ cho Ifeanyi Ndukwe. Trong bối cảnh Monaco vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở cuối hiệp một, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp The Kop gia cố tuyến giữa và lấy lại sự chủ động.
- 46'Liverpool điều chỉnh vị trí thủ môn ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Liverpool có sự thay đổi trong khung gỗ khi Giorgi Mamardashvili vào sân thay thế Alisson. Liverpool hiện đang dẫn Monaco với tỷ số 2-1 và hướng tới việc duy trì thế chủ động trong phần còn lại của trận đấu.
- 46'Monaco thay người ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Monaco quyết định điều chỉnh nhân sự khi J. Teze được tung vào sân thay cho Vanderson. Đội khách đang rất muốn cải thiện thế trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Liverpool dẫn trước 2-1.
- 50'Liverpool gia tăng sức ép ngay đầu hiệp 2
Bước sang phút 50, Liverpool vẫn duy trì thế chủ động khi đang dẫn Monaco 2-1. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng không quá chênh lệch với 51-49, đội chủ nhà tỏ ra vượt trội hoàn toàn về khả năng hãm thành khi tạo ra 14-4 lần dứt điểm (trúng đích 6-3) trước đại diện nước Pháp.
- 56'Mika Biereth tỏa sáng, Monaco gỡ hòa 2-2
Phút 56, Mika Biereth lập công san bằng tỷ số 2-2 cho Monaco. Đội khách đã thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng kiên cường khi ghi liền hai bàn thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát dù bị Liverpool dẫn trước 2-0.
- 59'Van Dijk rời sân nhường chỗ cho Luke Chambers
Phút 59, Liverpool có sự thay đổi nhân sự khi trung vệ Virgil van Dijk rời sân nhường chỗ cho Luke Chambers. Quyết định điều chỉnh tuyến dưới được đưa ra ngay sau khi đội bóng để Monaco gỡ hòa 2-2.
- 59'Liverpool tung Trey Nyoni vào sân thay Tsimikas
Phút 59, Liverpool thực hiện sự thay đổi người khi Trey Nyoni được tung vào sân thế chỗ Konstantinos Tsimikas. Việc liên tiếp để Monaco gỡ hòa 2-2 buộc ban huấn luyện Liverpool phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự để xốc lại đội hình.
- 59'Víctor Muñoz vào sân thay Florian Wirtz
Phút 59, Víctor Muñoz được tung vào sân để thế chỗ cho Florian Wirtz. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi tỷ số bị quân bằng 2-2 đầy kịch tính.
- 59'Milos Kerkez vào sân thay cho Alexander Isak
Phút 59, Milos Kerkez được đưa vào sân thay thế cho Alexander Isak. Ngay sau khi để Monaco gỡ hòa 2-2, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho thế trận.
- 59'Liverpool tung Rio Ngumoha vào sân thay Cody Gakpo
Phút 59, Liverpool đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Rio Ngumoha được tung vào sân thay thế cho Cody Gakpo. Quyết định điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi Liverpool bị Monaco gỡ hòa 2-2, nhằm tăng cường sự đột biến cho hàng công.
- 59'Liverpool thay người: McConnell thế chỗ Gravenberch
Phút 59, Liverpool thực hiện sự thay đổi người ở tuyến giữa khi James McConnell được tung vào sân thay cho Ryan Gravenberch. Để Monaco gỡ hòa 2-2 dù từng dẫn trước hai bàn, Lữ đoàn đỏ cần thêm sức trẻ và nguồn năng lượng mới nhằm cụ thể hóa ưu thế dứt điểm 14-6 từ đầu trận.
- 62'Liverpool áp đảo dứt điểm trong thế giằng co 2-2
Bước sang phút 62, trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co với tỷ số 2-2 khi Liverpool chủ động đẩy cao nhịp độ. Đại diện nước Anh làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 54 - 46 và áp đảo về số đợt dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 5), nhưng việc liên tục dính bẫy việt vị (6 - 1) khiến các đợt hãm thành của họ chưa thể tạo nên khác biệt.
- 64'Monaco tung Safouane Benzahra vào sân thay Lamine Camara
Phút 64, Monaco quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Safouane Benzahra vào sân thế chỗ Lamine Camara. Đội khách đang hừng hực khí thế sau khi san bằng tỷ số 2-2 từ thế bị dẫn 2-0, và quyết định điều chỉnh này nhằm duy trì sự chủ động trước Liverpool.
- 64'Monaco điều chỉnh nhân sự, Mamadou Coulibaly vào sân
Phút 64, Monaco có sự thay đổi người trên sân khi Mamadou Coulibaly được tung vào thay cho Mathys Detourbet. Đội khách đang có tinh thần rất cao sau khi gỡ hòa 2-2 dù từng bị dẫn trước hai bàn.
- 64'Oumar Konaté vào sân thay Matthis Abline ở phút 64
Phút 64, Oumar Konaté chính thức được tung vào sân để thay thế cho Matthis Abline. Sau khi nỗ lực đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho mặt trận tấn công trong thời gian còn lại.
- 74'Liverpool gia tăng sức ép trong thế trận giằng co
Bước sang phút 74, Liverpool nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 52 - 48 và liên tục hãm thành với tổng số cú dứt điểm 15 - 8. Dù vậy, Monaco vẫn tỏ ra vô cùng hiệu quả khi hai đội cân bằng tuyệt đối ở chỉ số dứt điểm trúng đích 6 - 6 cùng 4 - 4 lần cứu thua.
- 75'Federico Chiesa vào sân thay Lewis Koumas
Phút 75, Liverpool có sự thay đổi người trên hàng công khi Federico Chiesa được tung vào sân thay cho Lewis Koumas. Trong bối cảnh để Monaco gỡ hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2-0, sự xuất hiện của Chiesa được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới giúp đội nhà tìm lại lợi thế.
- 75'Monaco thay người ở phút 75: Thilo Kehrer vào sân
Phút 75, Monaco có sự thay đổi nhân sự khi Thilo Kehrer được tung vào sân để thay thế Eric Dier. Monaco muốn gia cố tuyến sau trong thời điểm tỷ số đang là 2-2, sau khi họ đã kiên cường gỡ hòa thành công từ thế bị dẫn 2-0.
- 75'Monaco làm tươi mới nhân sự ở phút 75
Phút 75, Monaco quyết định điều chỉnh nhân sự khi Christian Mawissa được tung vào sân thay cho Nazinho. Ban huấn luyện đội khách muốn gia tăng sự tươi mới và thể lực trên sân trong bối cảnh trận đấu đang duy trì tỷ số hòa 2-2 căng thẳng.
- 75'Monaco làm mới hàng công, Idumbo thế chỗ Golovin
Phút 75, Monaco thực hiện sự thay đổi người khi Stanis Idumbo được tung vào sân để thế chỗ Aleksandr Golovin. Đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng tươi mới cho tuyến trên trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 2-2.
- 75'Calvin Ramsay vào sân thay Jeremie Frimpong
Phút 75, Calvin Ramsay được tung vào sân để thế chỗ cho Jeremie Frimpong. Trong bối cảnh trận đấu đang có kết quả hòa 2-2 căng thẳng, sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn sẽ đem lại làn gió mới cho hàng thủ trong khoảng thời gian còn lại.
- 75'Monaco điều chỉnh nhân sự, Pape Cabral rời sân
Ở phút 75, Pape Cabral được rút ra nghỉ. Trong bối cảnh trận đấu đang giữ tỷ số hòa 2-2 căng thẳng, Monaco đưa ra sự thay đổi về mặt nhân sự trên sân.
- 76'Harvey Elliott vào sân thế chỗ Szoboszlai
Phút 76, Liverpool thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Harvey Elliott được tung vào sân thay cho Dominik Szoboszlai. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới tuyến giữa nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước sau khi để Monaco quân bình tỷ số 2-2.
- 80'Phút 80: Paris Brunner vào sân thế chỗ Mika Biereth
Phút 80, Paris Brunner được tung vào sân để thay thế cho Mika Biereth. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy kịch tính, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt ở những phút cuối trận.
- 86'Liverpool và Monaco giằng co nghẹt thở ở phút 86
Tiến về những phút cuối với tỷ số 2-2, trận đấu diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ lệ cầm bóng đang là 51-49. Liverpool nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 15-13, nhưng Monaco lại tỏ ra nguy hiểm hơn với 6-7 lần dứt điểm trúng đích cùng 0-4 phạt góc. Đội chủ nhà cũng tỏ ra vội vàng khi phải nhận 6-2 việt vị trước hàng thủ đối phương.
- 88'Paris Brunner tỏa sáng đưa Monaco vượt lên dẫn 2-3
Phút 88, Paris Brunner ghi bàn thắng quý như vàng sau đường kiến tạo của Anis Soubeir, nâng tỷ số lên 2-3 cho Monaco. Pha lập công muộn màng này giúp đội khách hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc dù từng bị Liverpool dẫn trước 2-0 từ sớm.
- 90'Thẻ vàng cho Oumar Konaté ở phút 90
Phút 90', Oumar Konaté phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp quyết liệt. Trong bối cảnh Monaco vừa vươn lên dẫn 2-3 ở phút 88, sự căng thẳng đang đẩy cao trào trận đấu lên đỉnh điểm ở những phút cuối.
- KTKết thúc: Liverpool 2-3 Monaco
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 22:22 09/08/2026
20h30 ngày 09/08/2026 - Giao hữu CLB
Trận giao hữu quốc tế giữa Liverpool và Monaco diễn ra lúc 20h30 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Anfield thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cuộc đọ sức này là cơ hội quan trọng để hai ban huấn luyện thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào những chiến dịch chính thức.
Thử thách chất lượng tại thánh địa Anfield
Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Anfield luôn mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ cho Liverpool. Việc chạm trán một đại diện chất lượng đến từ giải VĐQG Pháp như Monaco giúp đội chủ nhà có thước đo chính xác nhất về cảm giác bóng cũng như sự gắn kết giữa các tuyến.
Bên cạnh đó, trận đấu cũng mang lại tính chất thử nghiệm cao. Đây là thời điểm lý tưởng để hai chiến lược gia rà soát lại nhân sự, lắp ghép các tân binh và vận hành những bài đánh chiến thuật mới trong bối cảnh không chịu áp lực quá lớn về mặt điểm số.
Lịch sử đối đầu cân bằng đầy duyên nợ
Lịch sử ghi nhận sự ngang ngửa trong những lần đụng độ gần đây giữa hai câu lạc bộ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 1 chiến thắng. Sự cân bằng này khiến màn tái đấu trên sân Anfield trở nên khó đoán và đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.
Ngược lại với tính chất nhẹ nhàng của một trận giao hữu thông thường, cuộc chạm trán giữa hai tên tuổi của bóng đá châu Âu luôn mang đến sự quyết liệt nhất định. Monaco với lối chơi giàu thể lực và tốc độ hứa hẹn sẽ tạo ra không ít sóng gió cho hàng thủ Liverpool.
Chờ đợi cuộc thư hùng rực lửa
Xét về tổng thể, cuộc so tài này tập trung chủ yếu vào việc thử nghiệm sơ đồ vận hành và nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Cả Liverpool và Monaco đều mong muốn thu về những tín hiệu tích cực về mặt lối chơi thông qua một màn trình diễn cống hiến.
Với điểm tựa sân nhà cùng sự cân bằng trong quá khứ đối đầu, Liverpool được kỳ vọng sẽ cùng Monaco tạo nên một trận đấu hấp dẫn, cống hiến cho khán giả tại Anfield những pha bóng chất lượng cao.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)