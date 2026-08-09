86' Liverpool và Monaco giằng co nghẹt thở ở phút 86

Tiến về những phút cuối với tỷ số 2-2, trận đấu diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ lệ cầm bóng đang là 51-49. Liverpool nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 15-13, nhưng Monaco lại tỏ ra nguy hiểm hơn với 6-7 lần dứt điểm trúng đích cùng 0-4 phạt góc. Đội chủ nhà cũng tỏ ra vội vàng khi phải nhận 6-2 việt vị trước hàng thủ đối phương.