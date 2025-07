Vì an ninh Tổ quốc

“Dân vận khéo” góp phần giữ vững an ninh trật tự cơ sở

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả đã ra đời, trở thành nền tảng xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.