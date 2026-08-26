Học và làm theo Bác Hồ Dân vận khéo từ những việc dân cần Từ những việc cụ thể, thiết thực ở khu dân cư, các mô hình dân vận khéo đang góp phần khơi dậy sức dân, tạo đồng thuận và làm thay đổi diện mạo nhiều địa bàn ở Lâm Đồng.

Người dân thôn Đoàn Kết trao đổi, đồng thuận cùng thực hiện các phần việc dân vận khéo tại khu dân cư

Ở thôn Đoàn Kết, xã Phúc Thọ Lâm Hà, một tuyến đường liên thôn dài 1,6 km từng thiếu ánh sáng vào ban đêm nay đã có 34 bóng đèn năng lượng mặt trời. Công trình được triển khai từ tháng 11/2025, với 17 hộ dân hưởng lợi trực tiếp, mỗi hộ tự nguyện đóng góp 1,5 triệu đồng. Phần việc xuất phát từ nhu cầu đi lại của người dân, được bàn bạc ngay tại thôn và có sự tham gia giám sát của những hộ đóng góp. Đây là mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Ông Vi Văn Đàn - Trưởng thôn Đoàn Kết cho rằng, việc người dân trực tiếp tham gia tạo thêm trách nhiệm với công trình chung. “Bà con tự nguyện đóng góp, cùng giám sát nên trách nhiệm với công trình chung cũng cao hơn. Tuyến đường sáng hơn thì việc đi lại thuận tiện, lực lượng tự quản và người dân cũng có thêm điều kiện giữ gìn an ninh, trật tự trong thôn”, ông Kiều chia sẻ.

Ở Tôn K’Long, xã Đạ Tẻh 2, một cách làm khác đang tạo chuyển biến từ những việc nhỏ. Thôn có 163 hộ, trong đó 161 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, cách trung tâm xã khoảng 15 km. Trước đây, rác thải còn xuất hiện tại các khu vực ven suối, bãi đất trống, ven đường. Đầu năm 2025, Chi đoàn thôn triển khai mô hình “Thanh niên dân tộc thiểu số sống xanh với môi trường” với 12 thành viên. Không có phương tiện chuyên dụng, đoàn viên tự thu gom, vận chuyển rác bằng xe máy, xe thô sơ và duy trì mỗi tháng một đợt.

Những phần việc thiết thực góp phần xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Sau 1 năm, mô hình tăng lên 18 thành viên, tổ chức 12 buổi tuyên truyền, 15 đợt thu gom, đưa hơn 30 tấn rác về điểm xử lý. Từ hoạt động của nhóm thanh niên, nhiều hộ đã tự giác phân loại rác, giữ gìn khu vực quanh nhà và thay đổi cách xử lý rác sinh hoạt. Mô hình được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo”.

Chị K’Hiển - Bí thư Chi đoàn, Chủ nhiệm mô hình chia sẻ: “Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thay đổi thói quen của bà con. Nhưng khi thanh niên làm trước, làm thường xuyên, bà con dần hiểu và làm theo. Điều vui nhất là giờ đây nhiều hộ đã tự giác phân loại rác, giữ gìn môi trường sống của mình”. Từ những buổi thu gom rác, phần việc được duy trì để từng hộ cùng hình thành thói quen giữ gìn môi trường.

Từ những câu chuyện ở cơ sở, hiệu quả của cách làm này được phản ánh qua những nguồn lực Nhân dân đóng góp trên toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân đóng góp khoảng 34,1 tỷ đồng, 41.815 ngày công, hiến hơn 100.868 m² đất, góp phần cải tạo, nâng cấp gần 120 km đường giao thông cùng nhiều công trình thủy lợi, cầu, cống và công trình phúc lợi.

Riêng tại Cụm thi đua số 7 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, gồm 9 xã khu vực Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai, trong 6 tháng đầu năm đã xây dựng 53 mô hình “Dân vận khéo”. Hơn 230 km tuyến đường cờ hoa, gần 900 bóng đèn đường và hơn 28 vườn ươm hoa với trên 120.000 cây được xây dựng, duy trì, tạo thêm những phần việc gắn với đời sống khu dân cư.

Những con số ấy cho thấy sức dân đang trở thành nguồn lực thiết thực cho cộng đồng. Ở mỗi địa bàn, MTTQ và các tổ chức thành viên có vai trò tập hợp, lắng nghe, vận động và tạo điều kiện để người dân tham gia vào những phần việc gắn với đời sống của mình. Từ một tuyến đường được thắp sáng đến một thôn làng sạch hơn, hiệu quả của dân vận khéo được thể hiện qua những thay đổi cụ thể và bền vững trong cộng đồng.