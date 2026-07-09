Kinh tế Đảng bộ Nhôm Đắk Nông - TKV quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026 Chiều 8/7, Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, vận chuyển quặng, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng ủy xã Nhân Cơ và Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn.

Đặc biệt, việc chuyển giao tổ chức Đảng từ Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về trực thuộc Đảng bộ xã Nhân Cơ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhân Cơ tham dự hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy công ty chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết mới của Trung ương; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua sổ tay đảng viên điện tử và ứng dụng "Tuyên giáo và Dân vận". Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng tiếp tục được tăng cường.

Đảng bộ hiện có 252 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 8 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, quy định. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện 4 cuộc giám sát; các chi bộ trực thuộc tiến hành 28 cuộc kiểm tra, giám sát. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc; trong 6 tháng đầu năm không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo Đảng ủy Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tham dự hội nghị

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ được bảo đảm, không để xảy ra sự cố môi trường hay tai nạn lao động nghiêm trọng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng alumin quy đổi đạt hơn 343.000 tấn, bằng 52,8% kế hoạch năm; doanh thu đạt khoảng 1.649 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước hơn 538 tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt gần 120 tỷ đồng, gấp gần 4 lần kế hoạch năm.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng đánh giá, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Nhân Cơ, sự phối hợp của chính quyền địa phương cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo đời sống người lao động và giữ vững quan điểm không đánh đổi an toàn, môi trường và sự phát triển bền vững để chạy theo sản lượng.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng alumin quy đổi của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đạt hơn 343.000 tấn, bằng 52,8% kế hoạch năm

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu vực khai trường do một số hộ dân chưa đồng thuận, ảnh hưởng đến tiến độ mở rộng khai thác.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Công ty xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng khai thác; bảo đảm an toàn sản xuất trong mùa mưa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.