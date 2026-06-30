Quốc phòng - An ninh Đảng bộ Quân sự tỉnh tổng kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026 Sau thời gian tranh tài sôi nổi, sáng 30/6, Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong Đảng bộ Quân sự tỉnh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội thi có sự tham gia của 15 thí sinh là bí thư, phó bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ quân sự tỉnh tranh tài ở các nội dung: kiến thức, thuyết trình, xử lý tình huống và thực hành nghiệp vụ công tác Đảng.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho các thí sinh đạt kết quả xuất sắc

Theo Ban Tổ chức Hội thi, các thí sinh tham dự đều có sự chuẩn bị chu đáo, nắm vững nguyên tắc, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; nhiều phần thi thể hiện khả năng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, xử lý tình huống sát với chức trách, nhiệm vụ của bí thư chi bộ ở cơ sở. Kết quả hội thi phản ánh đúng trình độ, năng lực của đội ngũ cấp ủy, đồng thời tạo diễn đàn để các bí thư, phó bí thư chi bộ trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Chi bộ Chính trị, Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết.

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đánh giá hội thi đã góp phần nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng điều hành, thuyết trình và xử lý tình huống của đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá hội thi

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.