Quốc phòng - An ninh Đảng bộ Quân sự tỉnh vững tin vào thắng lợi các mục tiêu mới Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng đã và đang thi đua lập thành tích với những công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực.

Các chiến sĩ tham gia huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 994

Ghi nhận tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 (CHPTKV 3) - Bảo Lâm, phong trào thi đua đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Đơn vị đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 3 thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”. Trung tá Bùi Quốc - Chính ủy Ban CHPTKV 3 - Bảo Lâm khẳng định: “Chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”. Đơn vị phấn đấu 80% - 100% cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc. Ban CHPTKV 3 - Bảo Lâm hiện đang đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Nhân rộng, khai thác và sử dụng thường xuyên các ứng dụng dùng chung của Bộ Quốc phòng. Từng bước triển khai gửi, nhận văn bản có cấp độ mật trên mạng truyền số liệu quân sự…

Thượng tá Y Thành Bkrông - Chính ủy Ban CHPTKV 2 - Đông Gia Nghĩa thông tin: “Đơn vị đang tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 1 - Đức Trọng làm công tác dân vận

Nổi bật, Ban CHPTKV 2 - Đông Gia Nghĩa đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc ban đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực trong triển khai các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Những ngày qua, các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thường xuyên các phương án phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng, quản lý tốt quân số, cũng như tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Thượng tá Trần Hữu Linh - Chính ủy Ban CHPTKV 1 - Đức Trọng cho biết, các hoạt động dân vận đang được đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của đơn vị hướng tới sự kiện chính trị quan trọng là Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I.

Chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ

Cụ thể, trong thời điểm diễn ra bão số 3 (Wipha), cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 1- Đức Trọng đã kịp thời tham gia hỗ trợ người dân tại xã Đam Rông 1 và Đam Rông 4 khắc phục ảnh hưởng do mưa bão. Đơn vị cũng đã cử lực lượng tuần tra, sẵn sàng ứng phó với các tình huống để bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân, nhất là ở các khu vực đèo, dốc, các công trình xung yếu, đang thi công dở dang, khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, thấp trũng, ngập lụt. Tiếp đó, đơn vị này đã phối hợp thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Đặc biệt, 150 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã ra quân làm công tác dân vận cùng với bà con Nhân dân trên địa bàn khơi thông 3 km bờ suối, phát quang các tuyến đường giao thông; hướng dẫn người dân các phương án phòng, chống bão lũ...

Tại Ban CHPTKV 4 - La Gi và Ban CHPTKV 5 - Phan Thiết, các đơn vị đang tiếp tục triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Chủ động hoàn thiện tổ chức, huấn luyện, diễn tập theo phương án tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phù hợp với đặc điểm mới. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển địa phương.

Thực hiện công tác tuyên truyền nhằm bảo đảm an ninh trật tự tuyến biển

Các trung đoàn bộ binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm ứng phó cho mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị bộ đội biên phòng vùng biên giới, vùng biển tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; bảo đảm bảo vệ vững chắc chủ quyền, chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào 2 ngày 8 - 9/8 là sự kiện chính trị quan trọng hội tụ trí tuệ, niềm tin, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang tỉnh đang hướng về ngày hội lớn và tất cả đã sẵn sàng, vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới.