Xây dựng Đảng Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết và sáng kiến thực hiện nhiệm vụ chính trị Chiều 30/7, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Tổng kết trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ý tưởng, sáng kiến để thực hiện thắng lợi nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Nghị quyết - Hành động - Hiệu quả”.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải tập thể cho 3 tổ chức cơ sở Đảng: Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường; Đảng ủy Sở Công Thương

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy; sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy, tổ chức đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Thông qua cuộc thi, công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng được triển khai sâu rộng, tạo phong trào thi đua tìm hiểu nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Bộ câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng bám sát nội dung các nghị quyết của Đảng; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức và chấm thi, bảo đảm tính công bằng, minh bạch, tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Đồng chí Trần Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh trao giải Nhất cá nhân cho thí sinh Lê Đông Pha, Đảng bộ Thanh tra tỉnh

Bài tự luận, hiến kế có tính khả thi, thực tiễn cao cần được nghiên cứu, triển khai vào thực tiễn. Cuộc thi cũng đã tạo luồng sinh khí mới, kích thích tinh thần hiến kế, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhì cá nhân cho thí sinh Võ Thị Mai Phương, thuộc Đảng bộ Sở Công Thương

Kết quả chung cuộc, ở nội dung cá nhân, thí sinh Lê Đông Pha (Đảng bộ Thanh tra tỉnh) đoạt giải Nhất; Võ Thị Mai Phương (Đảng bộ Sở Công Thương) đoạt giải Nhì; hai giải Ba thuộc về Trần Xuân Thọ (Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Lạt) và Nguyễn Mậu Tài (Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt).

Ban tổ chức cuộc thi trao giải Ba cá nhân cho 2 thí sinh: Trần Xuân Thọ, Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Lạt và Nguyễn Mậu Tài, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt

Ở giải tập thể, Ban Tổ chức trao giải cho 3 tổ chức cơ sở đảng có tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi cao, trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm nhiều nhất, đồng thời có nhiều ý tưởng, sáng kiến chất lượng. Ba đơn vị đạt giải gồm: Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ Sở Công Thương.